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Байден надеется до 5 июня подписать законопроект об избежании дефолта
Байден надеется до 5 июня подписать законопроект об избежании дефолта - 31.05.2023 Украина.ру
Байден надеется до 5 июня подписать законопроект об избежании дефолта
Президент США Джо Байден ожидает получить на подпись утвержденный конгрессом законопроект, который предотвращает суверенный дефолт, до 5 июня, сказала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Об этом сообщило РИА Новости 31 мая
2023-05-31T08:32
2023-05-31T08:32
2023-05-31T08:32
новости
джо байден
кевин маккарти
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дефолт
госдолг
джанет йеллен
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Как сообщается, 31 мая законодатели приступают к обсуждению инициативы, которая на два года отменяет потолок госдолга в обмен на ограничение роста расходов федерального бюджета.В основу законопроекта легли компромиссные договорённости, которых достигли Байден и спикер палаты представителей Кевин Маккарти.Как сообщалось ранее, американский госдолг достиг нового рекорда в 31,46 триллиона долларов и „пробил“ законодательно установленный потолок.Глава Минфина США Джанет Йеллен неоднократно направляла письма спикеру палаты представителей Кевину Маккарти, предупреждая о возможном дефолтеПо расчетам министерства финансов, без санкции конгресса на расширение лимитов заимствований США уже 5 июня окажутся не в состоянии выполнять свои финансовые обязательства с катастрофическими последствиями для национальной и мировой экономик.Белый дом требовал от Конгресса поднятия потолка госдолга безо всяких условий. А палата представителей, контролируемая республиканской оппозицией, требовала для этого урезания бюджетных расходов.Губернатор штата Флорида Рон Десантис заявил, что "Долговая сделка" не исправила крена США в сторону банкротства, а только усугубила его. Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал разговоры о дефолте в США хорошо поставленным шоу и политической игрой.По его словам, Америка давно банкрот, а вся „бумажная долларовая масса“ - обычный мыльный пузырь, как как абсолютно ничем не обеспечена.Политолог Ростислав Ищенко ранее оценил шансы на объявление дефолта в США в ближайшее время и объяснил, какими последствиями это грозит для экономик других стран.Эксперт не отрицает возможности объявления Штатами дефолта. Ранее, отмечает он, они прекращали финансирование государственных организаций и ждали, когда будет достигнута договорённость.Ищенко резюмировал, что дефолт всё равно придется объявлять: и скорее раньше, чем позжеПодробнее об этом можно прочитать в интервью Ростислава Ищенко на нашем сайте.Сейчас на Украина.ру читают:От Бразилии до ЮАР. Результаты битвы за Артемовск в глобальном масштабеПравославный храм в Мариуполе ремонтируют за счет Фонда КадыроваБритания готовит ракетную атаку на Москву
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новости, джо байден, кевин маккарти, сша, конгресс сша, президент сша, дефолт, госдолг, джанет йеллен
Новости, Джо Байден, Кевин Маккарти, США, Конгресс США, президент США, дефолт, госдолг, Джанет Йеллен
Байден надеется до 5 июня подписать законопроект об избежании дефолта
Президент США Джо Байден ожидает получить на подпись утвержденный конгрессом законопроект, который предотвращает суверенный дефолт, до 5 июня, сказала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Об этом сообщило РИА Новости 31 мая
Как сообщается, 31 мая законодатели приступают к обсуждению инициативы, которая на два года отменяет потолок госдолга в обмен на ограничение роста расходов федерального бюджета.
"Мы думаем, он (законопроект) пройдет палату представителей, сенат, и президент подпишет его до 5 июня", - заявила Жан-Пьер.
В основу законопроекта легли компромиссные договорённости, которых достигли Байден и спикер палаты представителей Кевин Маккарти.
Как сообщалось ранее, американский госдолг достиг нового рекорда в 31,46 триллиона долларов и „пробил“ законодательно установленный потолок.
Глава Минфина США Джанет Йеллен неоднократно направляла письма спикеру палаты представителей Кевину Маккарти, предупреждая о возможном дефолте
По расчетам министерства финансов, без санкции конгресса на расширение лимитов заимствований США уже 5 июня окажутся не в состоянии выполнять свои финансовые обязательства с катастрофическими последствиями для национальной и мировой экономик.
Белый дом требовал от Конгресса поднятия потолка госдолга безо всяких условий. А палата представителей, контролируемая республиканской оппозицией, требовала для этого урезания бюджетных расходов.
Губернатор штата Флорида Рон Десантис заявил, что "Долговая сделка" не исправила крена США в сторону банкротства, а только усугубила его.
Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал разговоры о дефолте в США хорошо поставленным шоу и политической игрой.
По его словам, Америка давно банкрот, а вся „бумажная долларовая масса“ - обычный мыльный пузырь, как как абсолютно ничем не обеспечена.
Политолог Ростислав Ищенко ранее оценил шансы на объявление дефолта в США в ближайшее время и объяснил, какими последствиями это грозит для экономик других стран.
Эксперт не отрицает возможности объявления Штатами дефолта. Ранее, отмечает он, они прекращали финансирование государственных организаций и ждали, когда будет достигнута договорённость.
Ищенко резюмировал, что дефолт всё равно придется объявлять: и скорее раньше, чем позже
Подробнее об этом можно прочитать
в интервью Ростислава Ищенко на нашем сайте.
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