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"Киев раскрутит истерику". Военный эксперт объяснил, за что отомстила Украина атакой дронов по Москве
"Киев раскрутит истерику". Военный эксперт объяснил, за что отомстила Украина атакой дронов по Москве - 31.05.2023 Украина.ру
"Киев раскрутит истерику". Военный эксперт объяснил, за что отомстила Украина атакой дронов по Москве
Атака беспилотников по Московскому региону - это месть киевского режима за дистанционные удары ВС РФ по военным объектам Украины. Последний мощный удар российских сил пришелся по военному аэродрому в Хмельницкой области. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2023-05-31T05:30
2023-05-31T05:30
2023-05-31T05:30
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Ударами ВС РФ по аэродрому в Хмельницком были выведены из строя пять Су-24, переоборудованных в качестве носителей ракет StormShadow. Также были нанесены удары по местам складирования техники, ГСМ, оружия, боеприпасов и пунктам управления ВСУ, рассказал эксперт.Это ведет к тому, что наступление Киева будет или слабым, или вообще не состоится, добавил он.Если Россия нанесет удар по Банковой или офису Зеленского, Киев раскрутит такую истерику, что самолеты F-16 появятся на Украине не через четыре месяца, а через месяц. Давать повод для эскалации конфликта не следует, хотя киевский режим давно заслужил эти удары, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, бпла, беспилотники, атаки, пво
"Киев раскрутит истерику". Военный эксперт объяснил, за что отомстила Украина атакой дронов по Москве
Атака беспилотников по Московскому региону - это месть киевского режима за дистанционные удары ВС РФ по военным объектам Украины. Последний мощный удар российских сил пришелся по военному аэродрому в Хмельницкой области. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Ударами ВС РФ по аэродрому в Хмельницком были выведены из строя пять Су-24, переоборудованных в качестве носителей ракет StormShadow. Также были нанесены удары по местам складирования техники, ГСМ, оружия, боеприпасов и пунктам управления ВСУ, рассказал эксперт.
Это ведет к тому, что наступление Киева будет или слабым, или вообще не состоится, добавил он.
"Я уже неоднократно объяснял, почему они [украинские БПЛА] преодолели наше воздушное пространство. Раньше Москву защищало Краснознаменное объединение ПВО-ПРО. Оно было достаточно мощным. Но мы были вынуждены направить часть средств на защиту Белгородской, Брянской и Курской областей. Образовались бреши", - подчеркнул Кнутов.
Если Россия нанесет удар по Банковой или офису Зеленского, Киев раскрутит такую истерику, что самолеты F-16 появятся на Украине не через четыре месяца, а через месяц. Давать повод для эскалации конфликта не следует, хотя киевский режим давно заслужил эти удары, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь