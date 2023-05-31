"Киев раскрутит истерику". Военный эксперт объяснил, за что отомстила Украина атакой дронов по Москве - 31.05.2023 Украина.ру
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"Киев раскрутит истерику". Военный эксперт объяснил, за что отомстила Украина атакой дронов по Москве
"Киев раскрутит истерику". Военный эксперт объяснил, за что отомстила Украина атакой дронов по Москве - 31.05.2023 Украина.ру
"Киев раскрутит истерику". Военный эксперт объяснил, за что отомстила Украина атакой дронов по Москве
Атака беспилотников по Московскому региону - это месть киевского режима за дистанционные удары ВС РФ по военным объектам Украины. Последний мощный удар российских сил пришелся по военному аэродрому в Хмельницкой области. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2023-05-31T05:30
2023-05-31T05:30
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Ударами ВС РФ по аэродрому в Хмельницком были выведены из строя пять Су-24, переоборудованных в качестве носителей ракет StormShadow. Также были нанесены удары по местам складирования техники, ГСМ, оружия, боеприпасов и пунктам управления ВСУ, рассказал эксперт.Это ведет к тому, что наступление Киева будет или слабым, или вообще не состоится, добавил он.Если Россия нанесет удар по Банковой или офису Зеленского, Киев раскрутит такую истерику, что самолеты F-16 появятся на Украине не через четыре месяца, а через месяц. Давать повод для эскалации конфликта не следует, хотя киевский режим давно заслужил эти удары, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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новости, бпла, беспилотники, атаки, пво
Новости, БПЛА, беспилотники, атаки, ПВО

"Киев раскрутит истерику". Военный эксперт объяснил, за что отомстила Украина атакой дронов по Москве

05:30 31.05.2023
 
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Атака беспилотников по Московскому региону - это месть киевского режима за дистанционные удары ВС РФ по военным объектам Украины. Последний мощный удар российских сил пришелся по военному аэродрому в Хмельницкой области. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Ударами ВС РФ по аэродрому в Хмельницком были выведены из строя пять Су-24, переоборудованных в качестве носителей ракет StormShadow. Также были нанесены удары по местам складирования техники, ГСМ, оружия, боеприпасов и пунктам управления ВСУ, рассказал эксперт.
Это ведет к тому, что наступление Киева будет или слабым, или вообще не состоится, добавил он.
"Я уже неоднократно объяснял, почему они [украинские БПЛА] преодолели наше воздушное пространство. Раньше Москву защищало Краснознаменное объединение ПВО-ПРО. Оно было достаточно мощным. Но мы были вынуждены направить часть средств на защиту Белгородской, Брянской и Курской областей. Образовались бреши", - подчеркнул Кнутов.
Если Россия нанесет удар по Банковой или офису Зеленского, Киев раскрутит такую истерику, что самолеты F-16 появятся на Украине не через четыре месяца, а через месяц. Давать повод для эскалации конфликта не следует, хотя киевский режим давно заслужил эти удары, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
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