МИД РФ: Москва оставляет за собой право на самые жесткие меры в ответ на действия Киева
Россия оставляет за собой право принять самые жесткие меры в ответ на атаку БПЛА на Москву, заявили в МИД РФ 30 мая
Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что эти атаки были спланированы и совершены киевским режимом, для которого использование террористических методов стало зловещей практикой. Представители украинской власти давно и открыто призывали нанести по Москве удары возмездия.
"Российская сторона оставляет за собой право принять самые жесткие меры в ответ на террористические атаки киевского режима", - говорится в заявлении МИД РФ.
В дипломатическом ведомстве заявили, что атаки БПЛА в Московском регионе были совершены с целью посеять панику среди населения.
Как сообщается в оборонном ведомстве РФ, утром 30 мая Украина провела террористическую атаку БПЛА по объектам в Москве.
Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа. Пять сбиты из ЗРК в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.