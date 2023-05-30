МИД РФ: Москва оставляет за собой право на самые жесткие меры в ответ на действия Киева - 30.05.2023 Украина.ру
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МИД РФ: Москва оставляет за собой право на самые жесткие меры в ответ на действия Киева
МИД РФ: Москва оставляет за собой право на самые жесткие меры в ответ на действия Киева - 30.05.2023 Украина.ру
МИД РФ: Москва оставляет за собой право на самые жесткие меры в ответ на действия Киева
Россия оставляет за собой право принять самые жесткие меры в ответ на атаку БПЛА на Москву, заявили в МИД РФ 30 мая
2023-05-30T16:29
2023-05-30T16:29
новости
мид рф
киевский режим
бпла
терроризм
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Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что эти атаки были спланированы и совершены киевским режимом, для которого использование террористических методов стало зловещей практикой. Представители украинской власти давно и открыто призывали нанести по Москве удары возмездия.В дипломатическом ведомстве заявили, что атаки БПЛА в Московском регионе были совершены с целью посеять панику среди населения.Как сообщается в оборонном ведомстве РФ, утром 30 мая Украина провела террористическую атаку БПЛА по объектам в Москве.Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа. Пять сбиты из ЗРК в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.
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новости, мид рф, киевский режим, бпла, терроризм
Новости, МИД РФ, киевский режим, БПЛА, терроризм

МИД РФ: Москва оставляет за собой право на самые жесткие меры в ответ на действия Киева

16:29 30.05.2023
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСтоп
Стоп - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Россия оставляет за собой право принять самые жесткие меры в ответ на атаку БПЛА на Москву, заявили в МИД РФ 30 мая
Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что эти атаки были спланированы и совершены киевским режимом, для которого использование террористических методов стало зловещей практикой. Представители украинской власти давно и открыто призывали нанести по Москве удары возмездия.
"Российская сторона оставляет за собой право принять самые жесткие меры в ответ на террористические атаки киевского режима", - говорится в заявлении МИД РФ.
В дипломатическом ведомстве заявили, что атаки БПЛА в Московском регионе были совершены с целью посеять панику среди населения.
Как сообщается в оборонном ведомстве РФ, утром 30 мая Украина провела террористическую атаку БПЛА по объектам в Москве.
Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа. Пять сбиты из ЗРК в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.
Беспилотники попали в жилые дома в Москве
13:02
Подробности атаки беспилотников по Москве, удары ВС РФ на фронте. Главное на Украине на 13:00 30 маяПоявились новые данные о террористической атаке Киева по столице РФ
 
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