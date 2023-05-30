https://ukraina.ru/20230530/1046722995.html

МИД РФ: Москва оставляет за собой право на самые жесткие меры в ответ на действия Киева

МИД РФ: Москва оставляет за собой право на самые жесткие меры в ответ на действия Киева - 30.05.2023 Украина.ру

МИД РФ: Москва оставляет за собой право на самые жесткие меры в ответ на действия Киева

Россия оставляет за собой право принять самые жесткие меры в ответ на атаку БПЛА на Москву, заявили в МИД РФ 30 мая

2023-05-30T16:29

2023-05-30T16:29

2023-05-30T16:29

новости

мид рф

киевский режим

бпла

терроризм

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Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что эти атаки были спланированы и совершены киевским режимом, для которого использование террористических методов стало зловещей практикой. Представители украинской власти давно и открыто призывали нанести по Москве удары возмездия.В дипломатическом ведомстве заявили, что атаки БПЛА в Московском регионе были совершены с целью посеять панику среди населения.Как сообщается в оборонном ведомстве РФ, утром 30 мая Украина провела террористическую атаку БПЛА по объектам в Москве.Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа. Пять сбиты из ЗРК в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

https://ukraina.ru/20230530/1046712023.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, мид рф, киевский режим, бпла, терроризм