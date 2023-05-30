"Черная легенда" из Запорожской области добралась до Санкт-Петербурга
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Черешня из Запорожской области появится на прилавках в Санкт-Петербурге, написал глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своём телеграмм-канале 30 мая
Поставки всемирно известной черешни организуют власти Запорожской области, но точные объёмы станут ясны после созревания "чёрной легенды" — его ожидают ближе к 10 июня.
"Черешня из Запорожской области появится на прилавках в Петербурге", - сказал Рогов.
Для аграриев организуют отдельные колонны для скоропортящейся продукции, в том числе и черешни.
Уже известно, что ягоду планируют вывозить по кратчайшему пути - дороге через Мариуполь и Ростов-на-Дону.
Как ранее писало издание Украина.ру в материале "Мелитопольская черешня: чёрная легенда города", Украина являлась одним из мировых лидеров по производству черешни — в 2019 году она заняла девятое место, вырастив 90 тысяч тонн. При этом четверть всей выращенной на Украине черешни приходилось на Мелитопольский район.
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