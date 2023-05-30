https://ukraina.ru/20230530/1046713488.html

"Черная легенда" из Запорожской области добралась до Санкт-Петербурга

"Черная легенда" из Запорожской области добралась до Санкт-Петербурга - 30.05.2023 Украина.ру

"Черная легенда" из Запорожской области добралась до Санкт-Петербурга

Черешня из Запорожской области появится на прилавках в Санкт-Петербурге, написал глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своём телеграмм-канале 30 мая

2023-05-30T13:25

2023-05-30T13:25

2023-05-30T13:25

новости

владимир рогов

сельхозпродукция

поставки

черешня

запорожская область

санкт-петербург

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Поставки всемирно известной черешни организуют власти Запорожской области, но точные объёмы станут ясны после созревания "чёрной легенды" — его ожидают ближе к 10 июня.Для аграриев организуют отдельные колонны для скоропортящейся продукции, в том числе и черешни.Уже известно, что ягоду планируют вывозить по кратчайшему пути - дороге через Мариуполь и Ростов-на-Дону.Как ранее писало издание Украина.ру в материале "Мелитопольская черешня: чёрная легенда города", Украина являлась одним из мировых лидеров по производству черешни — в 2019 году она заняла девятое место, вырастив 90 тысяч тонн. При этом четверть всей выращенной на Украине черешни приходилось на Мелитопольский район.

https://ukraina.ru/20230506/1046001483.html

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новости, владимир рогов, сельхозпродукция, поставки, черешня, запорожская область, санкт-петербург