Собянин: эвакуированных после атаки беспилотников жильцов возвращают в дома - 30.05.2023 Украина.ру
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Собянин: эвакуированных после атаки беспилотников жильцов возвращают в дома
Собянин: эвакуированных после атаки беспилотников жильцов возвращают в дома - 30.05.2023 Украина.ру
Собянин: эвакуированных после атаки беспилотников жильцов возвращают в дома
Экстренными службами проведены необходимые мероприятия по изучению обстоятельств повреждения БПЛА зданий, жители возвращаются в свои дома, сообщил 30 мая в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин
2023-05-30T11:55
2023-05-30T11:55
новости
сергей собянин
бпла
эвакуация
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Мэр Москвы ранее сообщил, что во вторник рано утром в результате атаки украинских беспилотников несколько зданий получили незначительные повреждения.Эвакуированные в целях беспрепятственной работы спецслужб москвичи возвращаются в квартиры. Первыми вернутся жители дома на Ленинском проспекте.Утром 30 мая в Москве дроны атаковали несколько домов. Известно, что за медицинской помощью обратились два человека, но лечение в стационаре им не потребовалось.Также губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что несколько БПЛА удалось сбить на подлете к столице.В интервью изданию Украина.ру эксперт в области безопасности, подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач рассказал, что оперативное управление Генштаба ВС РФ должно озаботиться проблемой проникновения ДРГ, какими силами и средствами нужно предотвращать диверсии.Задача разведывательных органов - своевременно узнавать о готовящихся диверсиях и сообщать об этом в российский Центр принятия решений, который должен принимать соответствующие меры, указал эксперт. То есть необходимо усилить патрулирование границ, подтянуть войска, а в случае подхода диверсионной группы уничтожать ее с помощью высокоточного оружия, добавил Храпач.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230320/1044536532.html
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новости, сергей собянин, бпла, эвакуация
Новости, Сергей Собянин, БПЛА, эвакуация

Собянин: эвакуированных после атаки беспилотников жильцов возвращают в дома

11:55 30.05.2023
 
© РИА Новости . Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин перед началом заседания правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в рамках посещения председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным технопарка "Калибр" в Москв
Мэр Москвы Сергей Собянин перед началом заседания правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в рамках посещения председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным технопарка Калибр в Москв - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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Экстренными службами проведены необходимые мероприятия по изучению обстоятельств повреждения БПЛА зданий, жители возвращаются в свои дома, сообщил 30 мая в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы ранее сообщил, что во вторник рано утром в результате атаки украинских беспилотников несколько зданий получили незначительные повреждения.
"Экстренными службами проведены все необходимые мероприятия по изучению обстоятельств поврежденных БПЛА зданий. Эвакуированные в целях беспрепятственной работы специальных служб жители начинают возвращаться в свои дома. Первыми в квартиры вернутся жители дома на Ленинском проспекте", - написал мэр.
Эвакуированные в целях беспрепятственной работы спецслужб москвичи возвращаются в квартиры. Первыми вернутся жители дома на Ленинском проспекте.
Утром 30 мая в Москве дроны атаковали несколько домов. Известно, что за медицинской помощью обратились два человека, но лечение в стационаре им не потребовалось.
Также губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что несколько БПЛА удалось сбить на подлете к столице.
В интервью изданию Украина.ру эксперт в области безопасности, подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач рассказал, что оперативное управление Генштаба ВС РФ должно озаботиться проблемой проникновения ДРГ, какими силами и средствами нужно предотвращать диверсии.
Задача разведывательных органов - своевременно узнавать о готовящихся диверсиях и сообщать об этом в российский Центр принятия решений, который должен принимать соответствующие меры, указал эксперт. То есть необходимо усилить патрулирование границ, подтянуть войска, а в случае подхода диверсионной группы уничтожать ее с помощью высокоточного оружия, добавил Храпач.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Международный форум Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
20 марта, 13:00
Подготовка к наступлению и армия БПЛА, обстрелы, теракты и диверсии. Главное на Украине на 13:00 20 мартаВСУ готовят армию беспилотников для атаки на запорожском направлении. Украинские военные бьют по приграничным регионам России, осуществляют теракты и пытаются устроить диверсии в разных регионах РФ
 
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