https://ukraina.ru/20230530/1046708537.html

Собянин: эвакуированных после атаки беспилотников жильцов возвращают в дома

Собянин: эвакуированных после атаки беспилотников жильцов возвращают в дома - 30.05.2023 Украина.ру

Собянин: эвакуированных после атаки беспилотников жильцов возвращают в дома

Экстренными службами проведены необходимые мероприятия по изучению обстоятельств повреждения БПЛА зданий, жители возвращаются в свои дома, сообщил 30 мая в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин

2023-05-30T11:55

2023-05-30T11:55

2023-05-30T11:55

новости

сергей собянин

бпла

эвакуация

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Мэр Москвы ранее сообщил, что во вторник рано утром в результате атаки украинских беспилотников несколько зданий получили незначительные повреждения.Эвакуированные в целях беспрепятственной работы спецслужб москвичи возвращаются в квартиры. Первыми вернутся жители дома на Ленинском проспекте.Утром 30 мая в Москве дроны атаковали несколько домов. Известно, что за медицинской помощью обратились два человека, но лечение в стационаре им не потребовалось.Также губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что несколько БПЛА удалось сбить на подлете к столице.В интервью изданию Украина.ру эксперт в области безопасности, подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач рассказал, что оперативное управление Генштаба ВС РФ должно озаботиться проблемой проникновения ДРГ, какими силами и средствами нужно предотвращать диверсии.Задача разведывательных органов - своевременно узнавать о готовящихся диверсиях и сообщать об этом в российский Центр принятия решений, который должен принимать соответствующие меры, указал эксперт. То есть необходимо усилить патрулирование границ, подтянуть войска, а в случае подхода диверсионной группы уничтожать ее с помощью высокоточного оружия, добавил Храпач.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230320/1044536532.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, сергей собянин, бпла, эвакуация