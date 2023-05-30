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В Москве из-за атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения - Собянин
В Москве из-за атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения - Собянин - 30.05.2023 Украина.ру
В Москве из-за атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения - Собянин
В результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин 30 мая в своём телеграм-канале
2023-05-30T07:58
2023-05-30T07:58
2023-05-30T08:10
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Ранее экстренными службами сообщалось, что два беспилотника попали в дома в Москве: один на Профсоюзной улице, второй на улице Атласова в Новой Москве.По словам представителя экстренных служб, один беспилотник попал в верхние этажи жилого дома на Профсоюзной, 98. Второй беспилотник попал в 24-этажный жилой дом на улице Атласова в ТиНАО. В результате попаданий произошло разрушение фасада и частично остекления дома.По его словам, в результате попадания БПЛА никто не пострадал.Также сообщалось, что хлопок, похожий на взрыв услышала корреспондент агентства в Красногорске (Павшинская Пойма). По её словам, звук был похож на звук грома.Глава города отметил, что экстренными службами выясняются обстоятельства случившегося.Также Собянин призвал горожан доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию.Сейчас на Украина.ру читают:Китай и Россия. Извилистая история обреченных на дружбуДонецк: девять лет войныРаботать некому - всё отняла война. Как Украина оказалась в глубоком демографическом пике
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новости, москва, беспилотники, беспилотник, бпла, сергей собянин, префектуры
Новости, Москва, беспилотники, беспилотник, БПЛА, Сергей Собянин, префектуры
В Москве из-за атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения - Собянин
07:58 30.05.2023 (обновлено: 08:10 30.05.2023)
В результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин 30 мая в своём телеграм-канале
Ранее экстренными службами сообщалось, что два беспилотника попали в дома в Москве: один на Профсоюзной улице, второй на улице Атласова в Новой Москве.
По словам представителя экстренных служб, один беспилотник попал в верхние этажи жилого дома на Профсоюзной, 98.
Второй беспилотник попал в 24-этажный жилой дом на улице Атласова в ТиНАО.
В результате попаданий произошло разрушение фасада и частично остекления дома.
По его словам, в результате попадания БПЛА никто не пострадал.
Также сообщалось, что хлопок, похожий на взрыв услышала корреспондент агентства в Красногорске (Павшинская Пойма). По её словам, звук был похож на звук грома.
"Сегодня рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Все экстренные службы города находятся на местах происшествий.“ - написал мэр города.
Глава города отметил, что экстренными службами выясняются обстоятельства случившегося.
"На данный момент никто серьезно не пострадал." - написал Собянин.
Также Собянин призвал горожан доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию.
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