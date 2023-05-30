https://ukraina.ru/20230530/1046695861.html

В Москве из-за атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения - Собянин

В Москве из-за атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения - Собянин - 30.05.2023 Украина.ру

В Москве из-за атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения - Собянин

В результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин 30 мая в своём телеграм-канале

2023-05-30T07:58

2023-05-30T07:58

2023-05-30T08:10

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Ранее экстренными службами сообщалось, что два беспилотника попали в дома в Москве: один на Профсоюзной улице, второй на улице Атласова в Новой Москве.По словам представителя экстренных служб, один беспилотник попал в верхние этажи жилого дома на Профсоюзной, 98. Второй беспилотник попал в 24-этажный жилой дом на улице Атласова в ТиНАО. В результате попаданий произошло разрушение фасада и частично остекления дома.По его словам, в результате попадания БПЛА никто не пострадал.Также сообщалось, что хлопок, похожий на взрыв услышала корреспондент агентства в Красногорске (Павшинская Пойма). По её словам, звук был похож на звук грома.Глава города отметил, что экстренными службами выясняются обстоятельства случившегося.Также Собянин призвал горожан доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию.Сейчас на Украина.ру читают:Китай и Россия. Извилистая история обреченных на дружбуДонецк: девять лет войныРаботать некому - всё отняла война. Как Украина оказалась в глубоком демографическом пике

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новости, москва, беспилотники, беспилотник, бпла, сергей собянин, префектуры