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В Симферополе задержали Еву-Браун, певшую гимн украинских нацистов
В Симферополе задержали Еву-Браун, певшую гимн украинских нацистов - 07.11.2024 Украина.ру
В Симферополе задержали Еву-Браун, певшую гимн украинских нацистов
Полиция Симферополя задержала Еву-Браун Голичникову. Она публиковала в социальной сети ВКонтакте нацистские песни и выкладывала записи с поддержкой ВСУ. Об этом 7 ноября сообщил телеграм-канал Mash
2024-11-07T16:13
2024-11-07T16:13
2024-11-07T16:13
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Телеграм-канал "Крымском СМЕРШ" уточнил, что девушка уже раскаялась в содеянном и попросила извинений, а также рассказала, что год назад ей просто понравилось сочетание "Ева-Браун", поэтому она и сменила имя. При этом канал опубликовал вот такое фото злоумышленницы.Между тем, в едином госреестре юридических лиц России до сих пор значится ООО, зарегистрированное на имя Голичниковой. Судя по информации, указанной в карточке, женщина оказывает услуги розничной торговли по почте и через интернет.Судя по всему, персонаж по имени Ева Браун крайне популярен среди украинских "патриотов". Так, в феврале этого года скандал развернулся вокруг киевского трансгендера, выступающего под псевдонимом "Ева Браун". Оказалось, что такую кличку артист придумал себе, что называется, по зову сердца.Ева Браун - сожительница и соратница Адольфа Гитлера. Он женился на ней за день до своей смерти - 29 апреля 1945 года.Кстати, с Евой Браун нередко сравнивают первую леди Украины Елену Зеленскую. Например, телеграм-канал "Донбасс-Франция" обращал внимание, что женщины родились в один день - 6 февраля, но с разницей в 66 лет. А еще журналисты отметили, что обе используют похожие украшения и символы.Было и другое сравнение: обе со своими избранниками появлялись на обложке британского журнала Vogue в начале войны.Другие темы: Где теперь брать деньги? Зеленский придумал новый план.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, симферополь, россия, украина, елена зеленская, адольф гитлер, вооруженные силы украины, нацисты
Новости, Симферополь, Россия, Украина, Елена Зеленская, Адольф Гитлер, Вооруженные силы Украины, нацисты
В Симферополе задержали Еву-Браун, певшую гимн украинских нацистов
Полиция Симферополя задержала Еву-Браун Голичникову. Она публиковала в социальной сети ВКонтакте нацистские песни и выкладывала записи с поддержкой ВСУ. Об этом 7 ноября сообщил телеграм-канал Mash
"19-летняя фрау в прошлом году внесла коррективы в ФИО: вместо Натальи в паспорте появились имя и фамилия жены фюрера. Активность в соцсетях развела соответствующую: постила чэрвонукалыну (гимн украинских нацистов. - Ред.) и записи с восхвалением ВСУ. Дело о публичном демонстрировании Евой-Браун нацистской символики рассматривали в Киевском районе. Судья Людмила Сологуб пришла к выводу, что за это хватит двух суток ареста", - уточняется в публикации канала.
Телеграм-канал "Крымском СМЕРШ" уточнил, что девушка уже раскаялась в содеянном и попросила извинений, а также рассказала, что год назад ей просто понравилось сочетание "Ева-Браун", поэтому она и сменила имя. При этом канал опубликовал вот такое фото злоумышленницы.
Между тем, в едином госреестре юридических лиц России
до сих пор значится ООО, зарегистрированное на имя Голичниковой. Судя по информации, указанной в карточке, женщина оказывает услуги розничной торговли по почте и через интернет.
Судя по всему, персонаж по имени Ева Браун крайне популярен среди украинских "патриотов". Так, в феврале этого года скандал развернулся вокруг киевского трансгендера, выступающего под псевдонимом "Ева Браун". Оказалось, что такую кличку артист придумал себе, что называется, по зову сердца.
Ева Браун - сожительница и соратница Адольфа Гитлера
. Он женился на ней за день до своей смерти - 29 апреля 1945 года.
Кстати, с Евой Браун нередко сравнивают первую леди Украины Елену Зеленскую
. Например, телеграм-канал "Донбасс-Франция" обращал внимание, что женщины родились в один день - 6 февраля, но с разницей в 66 лет. А еще журналисты отметили, что обе используют похожие украшения и символы.
Было и другое сравнение: обе со своими избранниками появлялись на обложке британского журнала Vogue в начале войны.