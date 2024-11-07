https://ukraina.ru/20241107/1058710727.html

В Симферополе задержали Еву-Браун, певшую гимн украинских нацистов

В Симферополе задержали Еву-Браун, певшую гимн украинских нацистов - 07.11.2024 Украина.ру

В Симферополе задержали Еву-Браун, певшую гимн украинских нацистов

Полиция Симферополя задержала Еву-Браун Голичникову. Она публиковала в социальной сети ВКонтакте нацистские песни и выкладывала записи с поддержкой ВСУ. Об этом 7 ноября сообщил телеграм-канал Mash

2024-11-07T16:13

2024-11-07T16:13

2024-11-07T16:13

новости

симферополь

россия

украина

елена зеленская

адольф гитлер

вооруженные силы украины

нацисты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/07/1058710094_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_635e148073ed2e3d1fa4016000791a57.jpg

Телеграм-канал "Крымском СМЕРШ" уточнил, что девушка уже раскаялась в содеянном и попросила извинений, а также рассказала, что год назад ей просто понравилось сочетание "Ева-Браун", поэтому она и сменила имя. При этом канал опубликовал вот такое фото злоумышленницы.Между тем, в едином госреестре юридических лиц России до сих пор значится ООО, зарегистрированное на имя Голичниковой. Судя по информации, указанной в карточке, женщина оказывает услуги розничной торговли по почте и через интернет.Судя по всему, персонаж по имени Ева Браун крайне популярен среди украинских "патриотов". Так, в феврале этого года скандал развернулся вокруг киевского трансгендера, выступающего под псевдонимом "Ева Браун". Оказалось, что такую кличку артист придумал себе, что называется, по зову сердца.Ева Браун - сожительница и соратница Адольфа Гитлера. Он женился на ней за день до своей смерти - 29 апреля 1945 года.Кстати, с Евой Браун нередко сравнивают первую леди Украины Елену Зеленскую. Например, телеграм-канал "Донбасс-Франция" обращал внимание, что женщины родились в один день - 6 февраля, но с разницей в 66 лет. А еще журналисты отметили, что обе используют похожие украшения и символы.Было и другое сравнение: обе со своими избранниками появлялись на обложке британского журнала Vogue в начале войны.Другие темы: Где теперь брать деньги? Зеленский придумал новый план.

симферополь

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, симферополь, россия, украина, елена зеленская, адольф гитлер, вооруженные силы украины, нацисты