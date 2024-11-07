https://ukraina.ru/20241107/1058715886.html

Киевлянин с компроматом и зыбкое большинство. Какие опасности ждут Трампа на новом президентском сроке

Киевлянин с компроматом и зыбкое большинство. Какие опасности ждут Трампа на новом президентском сроке - 07.11.2024 Украина.ру

Киевлянин с компроматом и зыбкое большинство. Какие опасности ждут Трампа на новом президентском сроке

Республиканцы вернули свой Козырь - именно так переводится фамилия Дональда Трампа, который заснул бывшим, а проснулся будущим президентом США. Что обеспечило ему такой успех?

2024-11-07T18:01

2024-11-07T18:01

2024-11-07T18:01

эксклюзив

сша

президентские выборы

дональд трамп

камала харрис

джо байден

палата представителей когресса сша

сенат

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2020 год наоборотСпустя 12 часов после того, как заветные 270 голосов выборщиков оказались в активе республиканцев, и Дональд Трамп объявил себя избранным президентом США, его конкурентка, кандидат от Демократической партии, вице-президент страны Камала Харрис, наконец, собралась с силами и выступила с обращением к своим сторонникам.В своей десятиминутной речи 6 ноября она поблагодарила соратников за поддержку и призвала американскую общественность признать итоги голосования, подчеркнув, что это требование применимо ко всем политикам, стремящимся сохранить доверие своих избирателей."Результат этих выборов оказался не тем, которого мы хотели, который мы предполагали и за который мы голосовали. Я признаю поражение на выборах, но не признаю поражение той борьбы, которая стала движущей силой этой кампании", — заявила Харрис.Она сообщила, что уже поздравила Трампа с победой и пообещала обеспечить мирную передачу власти от нынешней администрации будущей. Действующий президент США Джо Байден пригласил своего предшественника и одновременно преемника в Белый дом в ближайшее время обсудить транзит власти, их встреча может состояться на следующей неделе.Известно, что в переходную команду Трампа вошли Илон Маск и юрист Роберт Кеннеди-младший, они приняли участие в консультациях с чиновниками, которые организуют передачу власти. По сведениям источников, первый из них может стать главой комиссии по реформированию правительства США, а второму, известному антиваксеру, прочат должность в системе здравоохранения.Символично, что официально утвердить победу Трампа на президентских выборах должна именно Харрис, поскольку вице-президент одновременно является председателем Сената. И произойдёт это в хорошо известную после событий 2021 года дату – 6 января.Смиренно приняли поражение и остальные шишки Демократической партии. 44-й президент США Барак Обама и его супруга Мишель поздравили победителей, хотя и признались, что надеялись на другой результат."Американский народ проголосовал, Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс станут следующими президентом и вице-президентом США. Мы желаем им успехов и надеемся, что они будут управлять для всех нас", - говорится в заявлении 42-го президента США Билла Клинтона и его супруги Хиллари, проигравшей Трампу президентские выборы-2016.Эта поствыборная атмосфера резко контрастирует с 2020 годом, когда на улицах начались беспорядки, акции протеста, проигравший штаб не соглашался с результатами голосования, заявляя о массовых махинациях. Трамп до сих пор не смирился с тем поражением, хотя прошло четыре года и ничего уже не изменить.Глядя на происходящее сейчас, возникает ощущение, что политики, наконец, вспомнили ради чего они вообще вели борьбу за власть – чтобы сделать жизнь всего американского народа лучше (в конце концов бывали в истории США эпизоды, когда президент брал в свою администрацию представителей конкурирующей администрации, первым такую практику ввёл Обама), но нет. Борьба продолжается как между партиями, так и внутри них.Демократы готовы выцарапать друг другу глазаСтадию принятия поражения демократы прошли, теперь они задаются вопросом "кто в этом виноват?" Точнее, они начали "выцарапывать друг другу глаза", пишет портал Axios.Одна группа демократов в беседе с автором статьи сказала, что провал на выборах – это укор не столько идеологической основе партии, сколько её руководству. Другие обвинили в неудаче Харрис, при этом усомнившись, что Байден, продолжи он предвыборную кампанию, продемонстрировал бы результат лучше.Критики в адрес действующего президента звучит достаточно: кто-то критикует его за то, что сразу не отказался от намерения идти на второй срок, кто-то сетует, что вышел из гонки слишком поздно, вынудив Харрис проводить сумбурную кампанию, а кто-то, как, например, Алан Лихтман, который с 1984 верно предсказывал исход всех президентских выборов в США, наоборот, считает, что партии ни в коем случае нельзя было менять кандидата на полпути.На фоне того, как демократы перекладывают вину друг на друга, самым здравомыслящим выглядит конгрессмен от штата Нью-Йорк Томас Суоцци."Вместо того, чтобы говорить "как люди могли проголосовать за Дональда Трампа", мы должны задаться вопросом: почему люди проголосовали за Трампа, что он сделал хорошо и что мы сделали плохо?"– сказал он, подчеркнув, что демократам стоило бы "начать прислушиваться" к избирателям.И это должно стать ключевым моментом в работе над ошибками, которую предстоит провести. Кандидаты в президенты на протяжении нескольких месяцев шли вровень, разница между Трампом и Харрис была минимальна, и всё зависело от партийных платформ (программ). Результаты выборов демонстрируют, что стратегически республиканцы превзошли соперников: они сделали ставку на борьбу с нелегальной миграцией и улучшение экономической ситуации, что волнует население в первую очередь, а демократы акцентировали внимание на защите прав человека в глобальном смысле и теме права на аборты, благодаря которой в 2022 году получили дополнительные места в Конгрессе (многие американцы тогда были недовольны отменой Верховным судом США права на аборты на федеральном уровне и передачи принятия решения на уровень штатов).Кроме того, демократам стоит разобраться, почему в 2024 году их не поддержали те группы электората, которые традиционно считались их сторонниками. Так, больше половины испаноязычных граждан проголосовали за Трампа (52% против 46% за Харрис), поскольку они на своём кармане ощутили последствия правления нынешней администрации и теперь воспринимают прибывающих мигрантов как угрозу для своих детей (конкуренция за места в университетах, за рабочие места). Что важно, это самая быстрорастущая категория населения Штатов. Соответственно, с годами избирателей будет становиться только больше.Американские мусульмане поддержали республиканца в надежде, что он придёт и наведёт порядок на Ближнем Востоке, тем самым протестуя против поддержки Израиля нынешними демократическими властями. Показательная картина: в Дирборне (колеблющийся штат Мичиган), который называют главным городом мусульман в Америке, победил Трамп.Согласно экзит-поллам, за него же отдали голоса 45-55% избирателей, рождённых после 1998 года (поколения “зумеров”)."Не должно быть ничего удивительного в том, что Демократическая партия, которая бросила людей рабочего класса, обнаружила, что рабочий класс бросил её саму", — подсказывает независимый сенатор Берни Сандерс, которого истеблишмент Демократической партии дважды прокатил с номинацией кандидатом в президенты, сделав выбор в пользу Хиллари Клинтон и Байдена.Действительно, на волне деиндустриализации демократы так увлеклись защитой прав меньшинств, что оставили эту категорию без внимания, и более состоятельные республиканцы не сразу подхватили тему. Таким образом, белый рабочий класс оказался ничейным до сих пор.Трамп смог одержать победу на президентских выборах благодаря рискованной стратегии по расширению электоральной базы республиканцев, отмечает издание Newsweek, его команда практически не взаимодействовала с основными американскими СМИ, а сосредоточила усилия на привлечении молодёжи и нелояльных избирателей из числа меньшинств.В том, что, медийная составляющая сыграла большую роль в этой президентской гонке, согласен и Илон Маск. Он считает, что на формирование общественного мнения серьёзно повлияли подкасты и соцсеть X*, в которой интервью Трампа набрало сотни миллионов просмотров. К традиционному телевидению у республиканского кандидата не было доступа, а большинство телеканалов открыто поддерживало Харрис.В ситуации, когда на вес золота был каждый голос избирателей, самый популярный за 32 года независимый кандидат в президенты Роберт Кеннеди-младший призвал своих сторонников поддержать Трампа, хотя его имя осталось в бюллетенях десятков штатов. Этот вклад в победу 45-го президенты тоже был весом.На успех Трампа работала вся семья, но сейчас особенно стоит выделить его невестку Лару (жену среднего сына Эрика). Став сопредседателем Республиканского национального комитета, она пересмотрела стратегию партии, убедив избирателей голосовать по почте и досрочно, что охотно практикуют демократы, вместо того, чтобы просто кричать, что это источник массовых фальсификаций. Кроме того, она подготовила огромную команду юристов на случай, если возникнет необходимость оспаривать подсчёт голосов, и наблюдателей. В общем женщина грамотно перераспределила партийные ресурсы в пользу тестя, не боясь идти ему наперекор и кардинально пересмотреть стратегию 2020 года. А ведь многие скептически относились к назначению Лары, телепродюсера, на такую ответственную партийную должность.Но как бы успешно ни выступили республиканцы в этой кампании, отчасти их выигрыш обеспечен провалом демократов. Это было однозначно протестное голосование. А как иначе назвать, если американцы проголосовали против них и на президентских выборах, и на выборах в Палату представителей, и на выборах в Сенат? Нет гарантии, что граждане не выступят так же единым фронтом против республиканцев в 2028 году - когда будут одновременно выбирать главу государства и законодателей, - если вторая администрация Трампа проявит себя плохо.Радоваться Трампу рано – спокойно властвовать ему не дадутВ своей речи в Университете Говарда Харрис, признав поражение на выборах, добавила: "Это не время опускать руки, это время закатать рукава. Мы продолжим вести борьбу в кабинках для голосования, в судах и на площадях. И мы также будем вести её более тихими способами".Так, комитет по сбору средств в поддержку Харрис-кандидата в президенты рассылал её сторонникам электронные письма с призывом перечислять деньги на избирательные кампании в Конгресс, чтобы гарантировать наличие ресурсов "для избрания демократов, готовых привлечь администрацию Трампа к ответственности". Как поясняет телеканал NBC News, после выборов остаются счета, которые необходимо оплатить. К тому же, фонды в поддержку кандидатов могут продолжать сбор средств для их дальнейшей политической деятельности.При грамотно выстроенной стратегии эта мера может в будущем очень подсобить демократам. Дело в том, что следующие выборы в Палату представителей состоятся уже через два года, в 2026-м. Но ещё не подведены окончательные результаты голосования, прошедшего 5 ноября. В настоящий момент республиканцы обеспечили себе 206 мест, демократы – 191. На кону остаётся 38, для получения большинства партии необходимо 218 мандатов, теоретически шансы на это есть и у тех, и у других. Если республиканцы и сохранят контроль над этой палатой, то с минимальным преимуществом. И здесь для Трампа кроется опасность – авторам той или иной инициативы будет проще перетянуть на свою сторону нужное количество голосов, в том числе из противоположной партии. Такое бывало в недавнем прошлом, а учитывая острые противоречия между республиканцами, вероятность этого возрастает.К тому же, в Палату представителей нового созыва прошли несколько демократов, яро ненавидящих Трампа и изрядно испортивших ему жизнь в первый президентский срок. Прежде всего, это бывший председатель нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси, в свои 84 года она станет конгрессвумен от Калифорнии. Вирджинию будет представлять Александр Виндман, получивший известность на фоне процедуры импичмента Трампу: уроженец Киева, работавший директором по европейским делам Совета национальной безопасности США. Его называли главным специалистом по Украине, и в 2019 году вместе с братом он рассекретил детали телефонного разговора, в котором 45-й американский президент сказал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что "было бы здорово" изучить дело о коррупционной деятельности семейства Байденов, что в конечном итоге и привело к запуску импичмента. Более того, Виндман давал показания против Трампа."При вашей поддержке мы вместе добились того, что многие считали невозможным. Это свидетельство того, что иммигрант, приехавший в эту страну менее чем с $800 в кармане, теперь стоит здесь как избранный конгрессмен Палаты представителей США", — говорится в заявлении новоиспечённого американского законодателя.Но и это ещё не всё. Если маятник качнётся всё-таки в сторону демократов, и большинство получат они, то председателем Палаты представителей станет Хаким Джеффрис, лидер демократического меньшинства нынешнего созыва."Он ставленник Нэнси Пелоси, которого сделают “цепным псом” Демпартии и спустят на Трампа. Джеффрис будет заводить бесконечные расследования в отношении Трампа, можно ожидать и новых попыток устроить импичмент. Трампу придётся постоянно находиться в клинче с Конгрессом. Ну а демократы используют это время, чтобы устроить перегруппировку и настроиться на следующие выборы. Во-первых, в Конгресс в 2026. Ну и президентские в 2028. Подобного сценария Трампу очень бы хотелось избежать. Но не факт, что получится. Уж слишком много денег демократы потратили на то, чтобы получить контроль над Конгрессом. Это может стать для них весомым утешительным призом на следующие четыре года президентства Трампа", - отмечает американист Малек Дудаков.С Сенатом картина более понятная – из 100 мест республиканцы уже получают 52, то есть установят контроль над верхней палатой Конгресса впервые за шесть лет. И всё же они не смогли взять 60 мандатов, что позволило бы единолично принимать ключевые законы. Соответственно, как бы того ни хотелось однопартийцам Трампа, сотрудничать с демократами придётся, а те запросто могут блокировать стратегически важные решения, в частности, внешнеполитические и кадровые.К слову, сенатором стал демократ Адам Шифф, который, будучи председателем комитета Палаты представителей по разведке, возглавлял группу обвинителей на процессе по импичменту Трампу.Через два года на выборах в Конгресс граждане вынесут вотум доверия или недоверия Трампу. Если люди посчитают, что администрация ведёт страну не в том направлении, то в надежде на перемены поддержат демократов и, соответственно, передадут законодательный орган – полностью или одну из палат – "синим".Вот что очень важно, американцы сейчас склонны не слепо поддерживать определённую партию вслепую, а судить о её деятельности конкретно по поступкам. С этой тенденцией чётко коррелирует рост количества независимых избирателей: как показало исследование компании Edison Research, проведённое на позавчерашних выборах, 34% проголосовавших не причисляют себя ни к одной из партий, республиканцев те же 34%, демократов - 32%. Таким образом, доля независимых избирателей в США впервые с 2004 года превысила долю сторонников одной из крупнейших партий страны.Что касается борьбы в судах, которую также анонсировала Харрис, через три недели должны вынести вердикт по делу о выплате Трампом порноактрисе Сторми Дэниэлс в 2016 году за молчание о якобы имевшей место интимной близости. А тем временем источники телеканала NBC сообщают, что министерство юстиции США рассматривает возможность прекращения федеральных уголовных дел в отношении Трампа в свете его переизбрания на высший государственный пост.Заслуги республиканцев в грамотном выстраивании всех избирательных кампаний, безусловно, отрицать никто не будет, но после такой сладкой победы должно наступить трезвое восприятие реальности. А она такова, что новая жизнь 45-го (он же 47-й) президента у власти мёдом не будет – демократы ещё поборются.Читайте также: Дмитрий Бавырин: Если Трамп слишком мягко сольет Украину и Зеленского, России придется очень плохо* соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры

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эксклюзив, сша, президентские выборы, дональд трамп, камала харрис, джо байден, палата представителей когресса сша, сенат