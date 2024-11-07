https://ukraina.ru/20241107/1058709837.html

"Словакия – не колония Британии". Фицо борется с колониализмом

"Словакия – не колония Британии". Фицо борется с колониализмом - 07.11.2024 Украина.ру

"Словакия – не колония Британии". Фицо борется с колониализмом

Глава словацкого правительства Роберт Фицо никогда не лез за словом в карман, охотно выступая перед общественностью по различным злободневным вопросам. Попытка устроить против него теракт не принесла успехов организаторам – если они хотели закрыть рот словацкому премьеру, то с этим однозначно ничего не вышло.

2024-11-07T16:25

2024-11-07T16:25

2024-11-07T16:25

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Однако сейчас Фицо устроил настоящий политический демарш. Он в буквальном смысле отчитал британского посла в Братиславе Найджела Бейкера, который попытался критиковать Роберта за его комментарий российскому телевидению.Глава словацкого правительства действовал при этом с немалой иронией и большим мастерством.Он тыкал в нос англичанам антиколониальной риторикой, которую прежде использовали лондонские политики, заявляя, что Лондону пора отказаться от колониальных замашек – не только на Фолклендских островах, но и в горах Словакии, суверенной страны, где не терпят лекций от каких-то сторонних лиц.Премьер-министр Словакии отметил, что если Запад действительно заинтересован в мире на Украине, то его сторонникам следует привести "хотя бы один положительный пример мирной инициативы Запада или Британии".Потому что всякому ясно – и американцы, и англичане, и их союзники делают все, чтобы затянуть военный кризис на востоке Европы, вспоминая о мире только в рамках своей недобросовестной пропаганды.Фицо не преминул лишний раз напомнить об этом факте: "Именно западные политики сделали все возможное, чтобы в апреле 2022 года, сразу после начала конфликта, не было подписано ни одного реалистичного готового мирного соглашения. И так называемый "мирный план" Владимира Зеленского рассыпался в прах как нереалистичный".Позицию премьера можно понять – ведь сам он не учит британское руководство, с какими иностранными журналистами можно или нельзя разговаривать о политике.Однако важно отметить другое. Боевой задор Роберта Фицо явно подкрепляется событиями за океаном, где состоялось возвращение к власти Дональда Трампа. Он уже успел уделить время словацкому лидеру, пообщавшись с ним по телефону, после чего Фицо многозначительно заявил: "У нас большие планы на будущее".Судя по всему, эти планы касаются и Украины. Премьер Словакии Роберт Фицо полагает, что Дональд Трамп на посту президента США может прекратить или значительно снизить помощь Зеленскому, и уже успел поделиться этими размышлениями на пресс-конференции."Я исхожу из того, что президент Трамп захочет продемонстрировать некоторые результаты (своей внешней политики), поскольку он заявил о готовности активно участвовать в этом вопросе. Его действия могут проявиться в разных формах, например, остановкой или значительным снижением помощи, если речь идет об Украине", – отметил Фицо.Словацкий премьер также отметил, что президентская гонка в Америке привела к поражению либеральных идей. Хотя сам Роберт Фицо, строго говоря, является не консерватором, а социал-демократом – только настоящим, а не по названию, как немецкий канцлер Олаф Шольц, который как раз-таки стоит на либеральных позициях.Еще вчера европейского политика с возмущением заклевали бы за такие слова. Однако сегодня европейский истеблишмент – как, впрочем, и европейская пресса – находятся в состоянии растерянности.Тем же британцам сегодня определенно не до Словакии. В отличие от прозорливого Фицо, правящая партия лейбористов однозначно делала ставку на Камалу Харрис, и даже попыталась помочь ее команде своими политттехнологами.Однако ставка, которая казалась многим полностью выигрышной, неожиданно не сыграла. Премьер-министру Британии Киру Стармеру пришлось по телефону поздравить Дональда Трампа с победой на выборах президента США. Хотя особой радости этом ему, определенно, не принесло.Тем временем, аналитики констатируют: в Британии продолжают наблюдаться те же кризисные явления, которые были заметны при консерваторах – инфляция, безработица, разорение производственных предприятий.Что делать с этим, совершенно не ясно. Пока что у Стармера избавляются от остаточных активов британской колониальной империи, для начала отказавшись от большей части стратегически важных островов Чагос. И попытки учить жизни премьера Словакии действительно смотрятся на этом фоне по меньшей мере нелепо.А резкий комментарий Фицо говорит о том, что Братислава не позволит Лондону испортить отношения с Москвой.Премьер Словакии заявил, что его страна уже готова к полной нормализации словацко-российских отношений, и отметил, что отвергает привычную на Западе русофобию. По его словам, республике необходимо иметь с Россией доброжелательные отношения, и он сам готов осуществлять необходимые шаги в этом направлении. Причем в случае Фицо все видят, что слова у него не расходятся с делом.То же касается и Китая. На днях Фицо провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, договорившись с ним о сотрудничестве в области энергетики и инфраструктуры. Причем он отметил, что Словакия поможет Китаю и Евросоюзу урегулировать существующие разногласия путём диалога.Не будет преувеличение сказать, что политики вроде Фицо испытывают сегодня свой звездный час.Они выдержали все нападки последних лет, а премьер Словакии даже пережил очередь серьезное покушение. И вот теперь оказалось, что история находится на их стороне. Либеральный миропорядок не раскололся по основанию, но явно дал заметную трещину. И сильные мира сего готовы говорить со словацким лидером за одним столом, явно прислушиваясь к его мнению по существенным вопросам внешней политики.В Берлине, Париже, Лондоне, Мадриде, Риме пока царит политический хаос – хотя и там возможны политические изменения, перспективы которых надо будет анализировать.А Братислава четко говорит: "Словакия – не колония". Что является одним из самых важных принципов политики Фицо.О настроениях в соседней Австрии — в статье Евгении Кондаковой Парад противников помощи Украине продолжается: правые победили в Австрии, но к власти их не пустят

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эксклюзив, украина, словакия, роберт фицо, дональд трамп, владимир зеленский, лондон, ес