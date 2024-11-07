"Словакия – не колония Британии". Фицо борется с колониализмом - 07.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241107/1058709837.html
"Словакия – не колония Британии". Фицо борется с колониализмом
"Словакия – не колония Британии". Фицо борется с колониализмом - 07.11.2024 Украина.ру
"Словакия – не колония Британии". Фицо борется с колониализмом
Глава словацкого правительства Роберт Фицо никогда не лез за словом в карман, охотно выступая перед общественностью по различным злободневным вопросам. Попытка устроить против него теракт не принесла успехов организаторам – если они хотели закрыть рот словацкому премьеру, то с этим однозначно ничего не вышло.
2024-11-07T16:25
2024-11-07T16:25
эксклюзив
украина
словакия
роберт фицо
дональд трамп
владимир зеленский
лондон
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/07/1058712326_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_72bb986fb46a2aaa06dc0187b8d80a07.jpg
Однако сейчас Фицо устроил настоящий политический демарш. Он в буквальном смысле отчитал британского посла в Братиславе Найджела Бейкера, который попытался критиковать Роберта за его комментарий российскому телевидению.Глава словацкого правительства действовал при этом с немалой иронией и большим мастерством.Он тыкал в нос англичанам антиколониальной риторикой, которую прежде использовали лондонские политики, заявляя, что Лондону пора отказаться от колониальных замашек – не только на Фолклендских островах, но и в горах Словакии, суверенной страны, где не терпят лекций от каких-то сторонних лиц.Премьер-министр Словакии отметил, что если Запад действительно заинтересован в мире на Украине, то его сторонникам следует привести "хотя бы один положительный пример мирной инициативы Запада или Британии".Потому что всякому ясно – и американцы, и англичане, и их союзники делают все, чтобы затянуть военный кризис на востоке Европы, вспоминая о мире только в рамках своей недобросовестной пропаганды.Фицо не преминул лишний раз напомнить об этом факте: "Именно западные политики сделали все возможное, чтобы в апреле 2022 года, сразу после начала конфликта, не было подписано ни одного реалистичного готового мирного соглашения. И так называемый "мирный план" Владимира Зеленского рассыпался в прах как нереалистичный".Позицию премьера можно понять – ведь сам он не учит британское руководство, с какими иностранными журналистами можно или нельзя разговаривать о политике.Однако важно отметить другое. Боевой задор Роберта Фицо явно подкрепляется событиями за океаном, где состоялось возвращение к власти Дональда Трампа. Он уже успел уделить время словацкому лидеру, пообщавшись с ним по телефону, после чего Фицо многозначительно заявил: "У нас большие планы на будущее".Судя по всему, эти планы касаются и Украины. Премьер Словакии Роберт Фицо полагает, что Дональд Трамп на посту президента США может прекратить или значительно снизить помощь Зеленскому, и уже успел поделиться этими размышлениями на пресс-конференции."Я исхожу из того, что президент Трамп захочет продемонстрировать некоторые результаты (своей внешней политики), поскольку он заявил о готовности активно участвовать в этом вопросе. Его действия могут проявиться в разных формах, например, остановкой или значительным снижением помощи, если речь идет об Украине", – отметил Фицо.Словацкий премьер также отметил, что президентская гонка в Америке привела к поражению либеральных идей. Хотя сам Роберт Фицо, строго говоря, является не консерватором, а социал-демократом – только настоящим, а не по названию, как немецкий канцлер Олаф Шольц, который как раз-таки стоит на либеральных позициях.Еще вчера европейского политика с возмущением заклевали бы за такие слова. Однако сегодня европейский истеблишмент – как, впрочем, и европейская пресса – находятся в состоянии растерянности.Тем же британцам сегодня определенно не до Словакии. В отличие от прозорливого Фицо, правящая партия лейбористов однозначно делала ставку на Камалу Харрис, и даже попыталась помочь ее команде своими политттехнологами.Однако ставка, которая казалась многим полностью выигрышной, неожиданно не сыграла. Премьер-министру Британии Киру Стармеру пришлось по телефону поздравить Дональда Трампа с победой на выборах президента США. Хотя особой радости этом ему, определенно, не принесло.Тем временем, аналитики констатируют: в Британии продолжают наблюдаться те же кризисные явления, которые были заметны при консерваторах – инфляция, безработица, разорение производственных предприятий.Что делать с этим, совершенно не ясно. Пока что у Стармера избавляются от остаточных активов британской колониальной империи, для начала отказавшись от большей части стратегически важных островов Чагос. И попытки учить жизни премьера Словакии действительно смотрятся на этом фоне по меньшей мере нелепо.А резкий комментарий Фицо говорит о том, что Братислава не позволит Лондону испортить отношения с Москвой.Премьер Словакии заявил, что его страна уже готова к полной нормализации словацко-российских отношений, и отметил, что отвергает привычную на Западе русофобию. По его словам, республике необходимо иметь с Россией доброжелательные отношения, и он сам готов осуществлять необходимые шаги в этом направлении. Причем в случае Фицо все видят, что слова у него не расходятся с делом.То же касается и Китая. На днях Фицо провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, договорившись с ним о сотрудничестве в области энергетики и инфраструктуры. Причем он отметил, что Словакия поможет Китаю и Евросоюзу урегулировать существующие разногласия путём диалога.Не будет преувеличение сказать, что политики вроде Фицо испытывают сегодня свой звездный час.Они выдержали все нападки последних лет, а премьер Словакии даже пережил очередь серьезное покушение. И вот теперь оказалось, что история находится на их стороне. Либеральный миропорядок не раскололся по основанию, но явно дал заметную трещину. И сильные мира сего готовы говорить со словацким лидером за одним столом, явно прислушиваясь к его мнению по существенным вопросам внешней политики.В Берлине, Париже, Лондоне, Мадриде, Риме пока царит политический хаос – хотя и там возможны политические изменения, перспективы которых надо будет анализировать.А Братислава четко говорит: "Словакия – не колония". Что является одним из самых важных принципов политики Фицо.О настроениях в соседней Австрии — в статье Евгении Кондаковой Парад противников помощи Украине продолжается: правые победили в Австрии, но к власти их не пустят
https://ukraina.ru/20241003/1057870117.html
украина
словакия
лондон
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Александр Сокуренко
Александр Сокуренко
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/07/1058712326_139:0:2806:2000_1920x0_80_0_0_7ba3275719b41c71b3e3610489d16ee1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, словакия, роберт фицо, дональд трамп, владимир зеленский, лондон, ес
Эксклюзив, Украина, Словакия, Роберт Фицо, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Лондон, ЕС

"Словакия – не колония Британии". Фицо борется с колониализмом

16:25 07.11.2024
 
© Getty Images / Janos Kummer
- РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© Getty Images / Janos Kummer
Читать в
Александр Сокуренко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Глава словацкого правительства Роберт Фицо никогда не лез за словом в карман, охотно выступая перед общественностью по различным злободневным вопросам. Попытка устроить против него теракт не принесла успехов организаторам – если они хотели закрыть рот словацкому премьеру, то с этим однозначно ничего не вышло.
Однако сейчас Фицо устроил настоящий политический демарш. Он в буквальном смысле отчитал британского посла в Братиславе Найджела Бейкера, который попытался критиковать Роберта за его комментарий российскому телевидению.
Глава словацкого правительства действовал при этом с немалой иронией и большим мастерством.
Он тыкал в нос англичанам антиколониальной риторикой, которую прежде использовали лондонские политики, заявляя, что Лондону пора отказаться от колониальных замашек – не только на Фолклендских островах, но и в горах Словакии, суверенной страны, где не терпят лекций от каких-то сторонних лиц.

"Я хочу ответить на возмутительное заявление посла Британии в Словакии господина Бейкера, который раскритиковал меня за мое выступление на российском телевидении. Вам следует больше беспокоиться о качестве материалов западных СМИ о конфликте на Украине. И вы увидите, что зачастую это просто грубая пропаганда, защищающая необоснованное. Я прошу вас воздержаться от подобных материалов, необоснованно вмешиваясь в политику суверенного словацкого правительства. Тот факт, что вы представляете более крупное и могущественное государство в Словакии, не дает вам права на неприемлемое поведение. Словакия – не колония Британии", – сказал Фицо.

Премьер-министр Словакии отметил, что если Запад действительно заинтересован в мире на Украине, то его сторонникам следует привести "хотя бы один положительный пример мирной инициативы Запада или Британии".
Потому что всякому ясно – и американцы, и англичане, и их союзники делают все, чтобы затянуть военный кризис на востоке Европы, вспоминая о мире только в рамках своей недобросовестной пропаганды.
Фицо не преминул лишний раз напомнить об этом факте: "Именно западные политики сделали все возможное, чтобы в апреле 2022 года, сразу после начала конфликта, не было подписано ни одного реалистичного готового мирного соглашения. И так называемый "мирный план" Владимира Зеленского рассыпался в прах как нереалистичный".
Позицию премьера можно понять – ведь сам он не учит британское руководство, с какими иностранными журналистами можно или нельзя разговаривать о политике.
Однако важно отметить другое. Боевой задор Роберта Фицо явно подкрепляется событиями за океаном, где состоялось возвращение к власти Дональда Трампа. Он уже успел уделить время словацкому лидеру, пообщавшись с ним по телефону, после чего Фицо многозначительно заявил: "У нас большие планы на будущее".
Судя по всему, эти планы касаются и Украины. Премьер Словакии Роберт Фицо полагает, что Дональд Трамп на посту президента США может прекратить или значительно снизить помощь Зеленскому, и уже успел поделиться этими размышлениями на пресс-конференции.
"Я исхожу из того, что президент Трамп захочет продемонстрировать некоторые результаты (своей внешней политики), поскольку он заявил о готовности активно участвовать в этом вопросе. Его действия могут проявиться в разных формах, например, остановкой или значительным снижением помощи, если речь идет об Украине", – отметил Фицо.
Словацкий премьер также отметил, что президентская гонка в Америке привела к поражению либеральных идей. Хотя сам Роберт Фицо, строго говоря, является не консерватором, а социал-демократом – только настоящим, а не по названию, как немецкий канцлер Олаф Шольц, который как раз-таки стоит на либеральных позициях.
Еще вчера европейского политика с возмущением заклевали бы за такие слова. Однако сегодня европейский истеблишмент – как, впрочем, и европейская пресса – находятся в состоянии растерянности.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
3 октября, 16:22
Премьер Словакии пообещал способствовать восстановлению отношений ЕС с РФ Россия и Евросоюз нужны друг другу, а следовательно их отношения должны быть восстановлены, чему будет всячески способствовать Словакия. Такое заявление сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который вернулся к рабочим обязанностям после майского покушения.
Тем же британцам сегодня определенно не до Словакии. В отличие от прозорливого Фицо, правящая партия лейбористов однозначно делала ставку на Камалу Харрис, и даже попыталась помочь ее команде своими политттехнологами.
Однако ставка, которая казалась многим полностью выигрышной, неожиданно не сыграла. Премьер-министру Британии Киру Стармеру пришлось по телефону поздравить Дональда Трампа с победой на выборах президента США. Хотя особой радости этом ему, определенно, не принесло.
Тем временем, аналитики констатируют: в Британии продолжают наблюдаться те же кризисные явления, которые были заметны при консерваторах – инфляция, безработица, разорение производственных предприятий.
Что делать с этим, совершенно не ясно. Пока что у Стармера избавляются от остаточных активов британской колониальной империи, для начала отказавшись от большей части стратегически важных островов Чагос. И попытки учить жизни премьера Словакии действительно смотрятся на этом фоне по меньшей мере нелепо.
А резкий комментарий Фицо говорит о том, что Братислава не позволит Лондону испортить отношения с Москвой.
Премьер Словакии заявил, что его страна уже готова к полной нормализации словацко-российских отношений, и отметил, что отвергает привычную на Западе русофобию. По его словам, республике необходимо иметь с Россией доброжелательные отношения, и он сам готов осуществлять необходимые шаги в этом направлении. Причем в случае Фицо все видят, что слова у него не расходятся с делом.
То же касается и Китая. На днях Фицо провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, договорившись с ним о сотрудничестве в области энергетики и инфраструктуры. Причем он отметил, что Словакия поможет Китаю и Евросоюзу урегулировать существующие разногласия путём диалога.
Не будет преувеличение сказать, что политики вроде Фицо испытывают сегодня свой звездный час.
Они выдержали все нападки последних лет, а премьер Словакии даже пережил очередь серьезное покушение. И вот теперь оказалось, что история находится на их стороне. Либеральный миропорядок не раскололся по основанию, но явно дал заметную трещину. И сильные мира сего готовы говорить со словацким лидером за одним столом, явно прислушиваясь к его мнению по существенным вопросам внешней политики.
В Берлине, Париже, Лондоне, Мадриде, Риме пока царит политический хаос – хотя и там возможны политические изменения, перспективы которых надо будет анализировать.
А Братислава четко говорит: "Словакия – не колония". Что является одним из самых важных принципов политики Фицо.
О настроениях в соседней Австрии — в статье Евгении Кондаковой Парад противников помощи Украине продолжается: правые победили в Австрии, но к власти их не пустят
 
ЭксклюзивУкраинаСловакияРоберт ФицоДональд ТрампВладимир ЗеленскийЛондонЕС
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:40Виталий Волков: Трамп дал шанс Орбану создать новую Европу, а Шольц будет стоять за Украину до последнего
16:35Почему приход Трампа - ещё не конец для ВСУ и когда ждать самоубийственного рывка Украины – Живов
16:25"Словакия – не колония Британии". Фицо борется с колониализмом
16:14Зеленский поблагодарил Запад за российские активы и снова попросил денег
16:13В Симферополе задержали Еву-Браун, певшую гимн украинских нацистов
16:06Лев Троцкий как украинский политик. 145 лет "Льву Революции"
15:12Трамп может заменить затягивающего украинский конфликт госсекретаря на сторонника мира - Politico
15:11Лидеры ЕС поздравили Трампа, но боятся его визита на свой саммит - СМИ
14:44Осень демона революции. Льву Троцкому 145 лет со дня рождения
14:41В Кремле отреагировали на украинский план команды Трампа, изложенный Wall Street Journal
14:25Зеленскому хотелось бы "ядерки", а президент США в одиночку не решает по Украине - Скоробогатый
14:11Правительству Шольца конец? Германия меняется после возвращения Трампа
14:11Почему Трампу запрещено заходить в Форт-Нокс. Пять интересных фактов о должности президента США
13:58"Он как бульдозер": Лукашенко пообещал выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию
13:57Где теперь брать деньги? Зеленский придумал новый план
13:55На Украине в первую очередь мобилизуют безработных — Шмыгаль
13:27В Киеве жгут документы. Как Россия накажет Украину за игру не по правилам и чем опасен Трамп - Бавырин
13:20ВСУ не смогут организовать "контрнаступ" на Крым, считает Скоробогатый
13:18"Все сводится к продолжению эскалации": Скоробогатый назвал предпосылку применения ядерного оружия
13:12"Динамика хорошая. Киевский режим сейчас не воспринимает происходящее как катастрофу" - Скоробогатый
Лента новостейМолния