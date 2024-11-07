https://ukraina.ru/20241107/1058702655.html
Зеленскому хотелось бы "ядерки", а президент США в одиночку не решает по Украине - Скоробогатый
Зеленскому хотелось бы "ядерки", а президент США в одиночку не решает по Украине - Скоробогатый - 07.11.2024 Украина.ру
Зеленскому хотелось бы "ядерки", а президент США в одиночку не решает по Украине - Скоробогатый
Запад способен давать гарантии, однако Россия не верит всем заверениям Запада в условиях СВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал замглавного редактора журнала "Монокль", военно-политический эксперт Петр Скоробогатый
2024-11-07T14:25
2024-11-07T14:25
2024-11-07T14:25
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"Вопрос в том, какой сложится консенсус между партиями и в глубинном государстве после прихода к власти того или иного кандидата", - сказал эксперт накануне победы Дональд Трампа на выборах президента США..По мнению Скоробогатого, победитель не будет в одиночку решать все вопросы, связанные с внешней политикой этой страны."Есть некие гарантии, которые обуславливаются вопросами эскалации и неэскалации, - сказал эксперт. - В риторику ядерной войны мы пока все же не входим. Это Зеленский хочет, чтобы мы в нее вошли. Но до этого еще далеко. Здесь действуют определенные договоренности, которые работать будут".При этом Скоробогатый отметил, что во всем остальном Москва не полагается на слово США и Запада.Полный текст интервью Петр Скоробогатый: Если бойцы из КНДР сядут в окопы под Курском, Россия накажет США за все авантюры ВСУ читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему: Блинкен не увидел солдат КНДР на СВО, но заявил, что очень ждет их Ранее в новостях: "Это наше дело": Песков ответил, есть ли солдаты КНДР в зоне СВО
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новости, сша, кндр, россия, пётр скоробогатый, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины
Новости, США, КНДР, Россия, Пётр Скоробогатый, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины
Зеленскому хотелось бы "ядерки", а президент США в одиночку не решает по Украине - Скоробогатый
Запад способен давать гарантии, однако Россия не верит всем заверениям Запада в условиях СВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал замглавного редактора журнала "Монокль", военно-политический эксперт Петр Скоробогатый
"Вопрос в том, какой сложится консенсус между партиями и в глубинном государстве после прихода к власти того или иного кандидата", - сказал эксперт накануне победы Дональд Трампа на выборах президента США..
По мнению Скоробогатого, победитель не будет в одиночку решать все вопросы, связанные с внешней политикой этой страны.
"Есть некие гарантии, которые обуславливаются вопросами эскалации и неэскалации, - сказал эксперт. - В риторику ядерной войны мы пока все же не входим. Это Зеленский хочет, чтобы мы в нее вошли. Но до этого еще далеко. Здесь действуют определенные договоренности, которые работать будут".
При этом Скоробогатый отметил, что во всем остальном Москва не полагается на слово США и Запада.