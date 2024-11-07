https://ukraina.ru/20241107/1058702655.html

Зеленскому хотелось бы "ядерки", а президент США в одиночку не решает по Украине - Скоробогатый

Зеленскому хотелось бы "ядерки", а президент США в одиночку не решает по Украине - Скоробогатый - 07.11.2024 Украина.ру

Зеленскому хотелось бы "ядерки", а президент США в одиночку не решает по Украине - Скоробогатый

Запад способен давать гарантии, однако Россия не верит всем заверениям Запада в условиях СВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал замглавного редактора журнала "Монокль", военно-политический эксперт Петр Скоробогатый

2024-11-07T14:25

2024-11-07T14:25

2024-11-07T14:25

новости

сша

кндр

россия

пётр скоробогатый

владимир зеленский

дональд трамп

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/07/1058693539_0:0:3066:1724_1920x0_80_0_0_8a31260db8e2b1178f32ebaf944b7546.jpg

"Вопрос в том, какой сложится консенсус между партиями и в глубинном государстве после прихода к власти того или иного кандидата", - сказал эксперт накануне победы Дональд Трампа на выборах президента США..По мнению Скоробогатого, победитель не будет в одиночку решать все вопросы, связанные с внешней политикой этой страны."Есть некие гарантии, которые обуславливаются вопросами эскалации и неэскалации, - сказал эксперт. - В риторику ядерной войны мы пока все же не входим. Это Зеленский хочет, чтобы мы в нее вошли. Но до этого еще далеко. Здесь действуют определенные договоренности, которые работать будут".При этом Скоробогатый отметил, что во всем остальном Москва не полагается на слово США и Запада.Полный текст интервью Петр Скоробогатый: Если бойцы из КНДР сядут в окопы под Курском, Россия накажет США за все авантюры ВСУ читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему: Блинкен не увидел солдат КНДР на СВО, но заявил, что очень ждет их Ранее в новостях: "Это наше дело": Песков ответил, есть ли солдаты КНДР в зоне СВО

сша

кндр

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, кндр, россия, пётр скоробогатый, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины