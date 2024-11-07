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Шмыгаль дал уклонистам-тунеядцам неделю, чтобы сбежать от мобилизации

Шмыгаль дал уклонистам-тунеядцам неделю, чтобы сбежать от мобилизации - 07.11.2024 Украина.ру

Шмыгаль дал уклонистам-тунеядцам неделю, чтобы сбежать от мобилизации

К 15 ноября на Украине должен быть проведен аудит списка критически важных предприятий. До этого времени компании еще могут успеть "забронировать" ключевых специалистов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

2024-11-07T17:19

2024-11-07T17:19

2024-11-07T17:19

новости

украина

вооруженные силы украины

денис шмыгаль

мобилизация

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Ранее он отметил, что преобладающее количество повесток было отправлено безработным украинцам, которые не платят налоги в бюджет, а значит совершенно свободны."Если человек налогов не платит, это означает, что человек не занят, как минимум официально. Соответственно в реестрах это видно. Реестр "Оберег" подтягивает эту информацию, когда повестки формируются. И мы можем видеть, что человек безработный. Эти люди и есть приоритет для мобилизации. Очень простой принцип", - объяснил Шмыгаль.Фронтовые потери ВСУ, по последним данным Минобороны РФ, давно перевалили за 500 тысяч человек, и многие украинцы не хотят оказаться в этом списке. Мужчины призывного возраста идут на самые разнообразные ухищрения, чтобы откосить от службы. Вот лишь некоторые примеры таких ситорий.Украинец записался в сектанты, чтобы избежать мобилизации, но что-то пошло не по плануАлименты животворящие: потенциальный призыв мобилизовал отцов УкраиныМарш-бросок длиной в 750 километров: украинец попытался бежать в Румынию на двух колесахБолее трех суток бродил по горам: на границе с Румынией поймали обмороженного, но упертого украинского уклониста"Скелет в теплой одежде": в Румынии нашли тело украинца, бежавшего от призываУкраинские уклонисты пожаловались, что бежать в Румынию им мешают снайперы и медведи

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новости, украина, вооруженные силы украины, денис шмыгаль, мобилизация