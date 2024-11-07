https://ukraina.ru/20241107/1058701222.html

Правительству Шольца конец? Германия меняется после возвращения Трампа

Правительству Шольца конец? Германия меняется после возвращения Трампа - 07.11.2024 Украина.ру

Правительству Шольца конец? Германия меняется после возвращения Трампа

Повторная победа Дональда Трампа стала для "светофорной" коалиции канцлера Германии Олафа Шольца подлинной политической катастрофой.

2024-11-07T14:11

2024-11-07T14:11

2024-11-07T14:11

эксклюзив

украина

германия

америка

берлин

олаф шольц

дональд трамп

камала харрис

bild

reuters

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Создается впечатление, что Шольц, а также Анналена Бербок и прочие евроатлантические политики Германии, до такой степени доверяли "демократической" прессе, что в принципе не верили в реальную возможность возвращения Трампа. Так что результаты президентских выборов в Америке оказались для них даже большей неожиданностью, чем для либерально настроенных американцев.Похоже на то, что политические круги в Берлине действительно уверовали в победу Камалы Харрис – в чисто религиозном смысле, не имеющем отношения к здравому рассудку. И в результате у Шольца не оказалось запасного сценария на случай успеха республиканского кандидата.Это может ему дорого обойтись – если не сейчас, так потом. Потому что если общественность Германии все-таки будет спрашивать с кого-то за разрушение "Северных потоков" и последующий ущерб для немецкой национальной экономики, она будет обращаться к этим вопросом не к Джо Байдену, а именно к Шольцу, который подчинялся Вашингтону буквально во всех вопросах внешней политики.Как бы там ни было, победа Трампа уже привела к фактическому развалу "светофорной" коалиции. Канцлеру Олафу Шольцу пришлось отправить в отставку министра финансов Кристиана Линднера – лидера Свободной демократической партии (СвДП).Формально это произошло по причине утраты доверия и разногласий в экономических вопросах, однако отставка Линднера на фоне резонансных событий США слишком напоминает классический побег корабельной крысы накануне близящегося крушения корабля.Создается впечатление, что лидер свободных демократов демонстративно поссорился с Шольцем, чтобы отмежеваться от его фигуры, которая сначала потеряла популярность у немцев, а теперь лишилась заокеанского покровителя.Более того, журналисты из Reuters и Bild писали о том, что накануне отставки Линднер напрямую предлагал провести в январе досрочные выборы, завершив этим историю "светофорной" коалиции. А это предложение, конечно, не могло понравиться Олафу Шольцу – потому что шансов повторно добиться успеха среди избирателей у него больше нет.Только в октябре, по данным Федерального агентства занятости страны, количество безработных граждан ФРГ увеличилось на 27 000 человек. Для Германии, которая еще не так давно казалась образцом благополучия для всей остальной Европы, это очень плохие цифры. А реальная безработица, по всем законам экономики, растет гораздо быстрее, чем учитывают статистические расчеты."Олаф Шольц долгое время не признавал, что нашей стране нужен новый экономический прорыв. Он преуменьшал экономические проблемы граждан. Его контрпредложения вялые, безамбициозные и не вносят никакого вклада в преодоление фундаментальной проблемы замедления экономического роста в нашей стране", – заявил после отставки лидер Свободной демократической партии Линднер.Если немцы не согласятся с этой оценкой, то только потому, что посчитают ее слишком мягкой – ведь, критикуя Шольца, его бывший министр финансов не может не понимать, что он сам разделяет ответственность за его политику.Немецкая мейнстримная пресса – причем, именно те издания, которые очень долго благоволили Шольцу – ведет себя сейчас точно так же, как Линднер.После его отставки масс-медиа вдруг наперебой заговорили о том, что "светофорная" коалиция по факту уже развалилась. Хотя Дональд Трамп еще даже бровью не повел в сторону Германии. Причем журналисты практически единодушны в том, что из-за коалиции Шольца никто особо плакать не будет."Правительству ФРГ конец: коалиция Шольца распалась из-за спора о новых долгах", – пишет Die Welt. "Конец коалиции Шольца – хорошая новость для Германии", – отмечает Süddeutsche Zeitung. "Германию трясёт: день, когда умерла коалиция Шольца," – констатирует Bild. "Конец коалиции: по "светофорной" коалиции Шольца не прольют ни слезинки", – рассказывает Die Zeit.А по последним данным, развал коалиции подтвердил и лидер "Зеленых" – вице-канцлер и министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек.Что же будет с Германией дальше? Существует несколько вариантов, которые определят политическую судьбу команды Олафа Шольца.Согласно первому варианту, Шольц сохранит пост канцлера, сформировав так называемое правительство меньшинства на пару с "зелеными". Они поделят места уволенных министров из СвДП, которые выйдут из бывшего "светофора" (нет ясности лишь относительно министра транспорта, который может покинуть ряды Свободной демократической партии партии).Но это все равно будет агония. Правительство меньшинства, без опоры на большинство в бундестаге, так или иначе, быстро съедят конкуренты.Согласно второму варианту, Шольц понимает неизбежность новых выборов, однако планирует оттянуть их до марта – в надежде, что с Трампом получится как-то договориться, и ситуация войдёт в привычную колею.В этом случае "зеленые" тоже станут вторым и единственным партнером социал-демократов в рамках все того же "правительства меньшинства". А финансы, скорее всего, заберет себе их реальный руководитель Роберт Хабек.Третий, самый революционный вариант, предусматривает, что Шольца уже вскоре заставят покинуть пост в результате вотума недоверия в бундестаге, и депутаты выберут нового главу правительства на досрочных выборах в январе.Считается, что в этом случае правительство будут формировать на каких-то своих основах христианские демократы. Причем издания FAZ пустило слух о том, что президент ФРГ Штайнмайер уже якобы беседовал по этому вопросу с главой оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрихом Мерцем.В свете успеха Трампа такой консервативный разворот выглядел бы весьма логично. Что же касается "Альтернативы для Германии" и "Союза Сары Вагенкнехт", несмотря на растущую популярность, сформировать общенациональное правительство они на сегодня не могут.Наконец, возможна так называя Большая коалиция – то есть, союз христианских демократов с социал-демократами Шольца, в жертву которому принесут "Зеленых".Такое уже не раз бывало в немецкой политике. Но в этот раз шансы на большую сделку не так велики – на что есть, как минимум, две причины. Не существует ясности, какая из двух политических сил будет лидировать в подобном тандеме. А христианские демократы вдобавок не очень хотят связываться с соратниками Шольца, чтобы не перенять их антирейтинг перед предстоящими выборами.Как бы там ни было, можно констатировать – тотальная зависимость от Америки в очередной раз сыграла с Германией злую шутку. Потому что любые политические трансформации в Вашингтоне оборачиваются для зависимого от него Берлина настоящим землетрясением.Впрочем, в этом случае, переменам скорее рады. Твердокаменная позиция "светофора", направленная на тотальную поддержку Зеленского и урезание социальных льгот", явно утомила большинство немцев с самыми различными взглядами.В этом же ключе – может быть, более осторожно, или, наоборот, более радикально – мыслят сейчас все те, кто либо прямо выступал в последнее время против теряющей популярность коалиции Олафа Шольца, либо держал фигу в кармане, продолжая улыбаться канцлеру и его пока еще уцелевшей команде.О проблемах Германии из-за Киева - в материале "Я схожу с ума": глава Бундесбанка увязал экономический спад в ФРГ с СВО на Украине на сайте Украина.ру.

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Игорь Сердюков

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Игорь Сердюков

эксклюзив, украина, германия, америка, берлин, олаф шольц, дональд трамп, камала харрис, bild, reuters