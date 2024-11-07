В Кремле отреагировали на украинский план команды Трампа, изложенный Wall Street Journal - 07.11.2024 Украина.ру
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В Кремле отреагировали на украинский план команды Трампа, изложенный Wall Street Journal
В Кремле отреагировали на украинский план команды Трампа, изложенный Wall Street Journal - 07.11.2024 Украина.ру
В Кремле отреагировали на украинский план команды Трампа, изложенный Wall Street Journal
Статья американского издания Wall Street Journal о плане по Украине команды Дональда Трампа носит абстрактный характер, отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2024-11-07T14:41
2024-11-07T14:41
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Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин также усомнился в достоверности данных издания, отметив, что что "настоящие планы президентов вряд ли анонсируются в газетах".Ранее Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники в американской верхушке сообщила, что окружение Трампа предложило заморозку конфликта на Украине. Отмечалось, что в план также входят создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта и новые поставки оружия в обмен на обещание Киева временно не вступать в НАТО.Ранее польский генерал Богуслав Пацек заявил, что приход к власти в США Дональда Трампа не означает, что Вашингтон прекратит "финансирование Киева в борьбе с Россией", и конфликт завершится за 24 часа, как неоднократно обещал новоиспеченный американский лидер.Пацек считает, что Трамп, скорее всего, переложит финансовое бремя ответственности за Киев на Европу, а также предложит Банковой самостоятельно расплачиваться за западное оружие, поставляемое ВСУ.Дональд Трамп, который по предварительным данным побеждает на выборах президента США, накануне заявил, что в отличие от других американских лидеров не развяжет ни одной войны, а наоборот, завершит все ранее начатые. Правда какими именно методами эта задача будет достигнута, он не уточнил"Тезис Трампа о необходимости завершать конфликты, предполагает, что должны быть конкретные для этого действия", - отреагировали в российском МИДе.Тем временем Владимир Зеленский ищет пути подхода к новому главе США, а администрация пока еще действующего президента США Джо Байдена ищет пути срочно направить Украине последний пакет помощи перед возвращением в Белый дом Трампа.Подробнее по теме - в материале автора издания Украина.ру Павла Котова Трамп хочет завершить конфликт на Украине: кто и какие варианты предлагает.
https://ukraina.ru/20241107/1058697512.html
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Новости, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, НАТО, Вооруженные силы Украины, план, война

В Кремле отреагировали на украинский план команды Трампа, изложенный Wall Street Journal

14:41 07.11.2024
 
© AP / J. Scott Applewhite
- РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© AP / J. Scott Applewhite
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Статья американского издания Wall Street Journal о плане по Украине команды Дональда Трампа носит абстрактный характер, отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
"Там же все обезличено. Это похоже на "план Wall Street Journal" по Украине скорее. Публикации носят все более и более абстрактный характер", - сказал Песков.
Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин также усомнился в достоверности данных издания, отметив, что что "настоящие планы президентов вряд ли анонсируются в газетах".
Ранее Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники в американской верхушке сообщила, что окружение Трампа предложило заморозку конфликта на Украине. Отмечалось, что в план также входят создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта и новые поставки оружия в обмен на обещание Киева временно не вступать в НАТО.
Ранее польский генерал Богуслав Пацек заявил, что приход к власти в США Дональда Трампа не означает, что Вашингтон прекратит "финансирование Киева в борьбе с Россией", и конфликт завершится за 24 часа, как неоднократно обещал новоиспеченный американский лидер.
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