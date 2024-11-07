В Кремле отреагировали на украинский план команды Трампа, изложенный Wall Street Journal
© AP / J. Scott Applewhite
© AP / J. Scott Applewhite
Статья американского издания Wall Street Journal о плане по Украине команды Дональда Трампа носит абстрактный характер, отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
"Там же все обезличено. Это похоже на "план Wall Street Journal" по Украине скорее. Публикации носят все более и более абстрактный характер", - сказал Песков.
Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин также усомнился в достоверности данных издания, отметив, что что "настоящие планы президентов вряд ли анонсируются в газетах".
Ранее Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники в американской верхушке сообщила, что окружение Трампа предложило заморозку конфликта на Украине. Отмечалось, что в план также входят создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта и новые поставки оружия в обмен на обещание Киева временно не вступать в НАТО.
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