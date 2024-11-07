Почему приход Трампа - ещё не конец для ВСУ и когда ждать самоубийственного рывка Украины – Живов - 07.11.2024 Украина.ру
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Почему приход Трампа - ещё не конец для ВСУ и когда ждать самоубийственного рывка Украины – Живов
Почему приход Трампа - ещё не конец для ВСУ и когда ждать самоубийственного рывка Украины – Живов - 07.11.2024 Украина.ру
Почему приход Трампа - ещё не конец для ВСУ и когда ждать самоубийственного рывка Украины – Живов
Военный блогер Алексей Живов в эфире Украина.ру рассказал о последствиях для Украины и Зеленского от победы Трампа, о главных изменениях и об угрозах на фронте, Украина.ру, 07.11.2024
2024-11-07T16:35
2024-11-07T16:35
видео
киев
россия
украина
всу
дональд трамп
алексей живов
фронт
курская область
днепр
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Военный блогер Алексей Живов в эфире Украина.ру рассказал о последствиях для Украины и Зеленского от победы Трампа, о главных изменениях и об угрозах на фронте, о вероятности отвода ВСУ из Курской области и о состоянии сил противника, а также о том, чего будет стоить штурм Киева и насколько сложно сегодня форсировать Днепр.00:28 – Об итогах выборов в США и судьбе Зеленского;09:29 – Об отводе сил ВСУ из Курской области и боеспособности противника;14:08 – Сезон холодов и опасность дронов;18:14 – День освобождения Киева и штурм правого берега Днепра. *В материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ.#Живов #Трамп #США #выборы #Харрис #Байден #республиканцы #демократы #санкции #Путин #Россия #РФ #Зеленский #СВО #спецоперация #конфликт #война #мир #РПЦ #церковь #УПЦ #Китай #союз #БРИКС #президент #BRICS #доллар #ВСУ #Курск #котёл #граница #Сумы #Харьков #дрон #дроны #БПЛА #деньги #FPV #Новороссия #Крым #Донбасс #ДНР #ЛНР #Херсон #Запорожье #Одесса #штурм #Киев #РЭБ #спутник #Днепр #ВОВ #беспилотник #ВМВ #ВеликаяОтечественная #история Телеграм-канала Алексея Живова: t.me/zhivoffНаш канал Вконтакте: vk.com/...u_officialTelegram: t.me/ukraina_ruОдноклассники: ok.ru/ukrainaruДзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
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видео, киев, россия, украина, всу, дональд трамп, алексей живов, фронт, курская область, днепр
Видео, Киев, Россия, Украина, ВСУ, Дональд Трамп, Алексей Живов, фронт, Курская область, Днепр

Почему приход Трампа - ещё не конец для ВСУ и когда ждать самоубийственного рывка Украины – Живов

16:35 07.11.2024
 
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Военный блогер Алексей Живов в эфире Украина.ру рассказал о последствиях для Украины и Зеленского от победы Трампа, о главных изменениях и об угрозах на фронте, о вероятности отвода ВСУ из Курской области и о состоянии сил противника, а также о том, чего будет стоить штурм Киева и насколько сложно сегодня форсировать Днепр.

00:28 – Об итогах выборов в США и судьбе Зеленского;
09:29 – Об отводе сил ВСУ из Курской области и боеспособности противника;
14:08 – Сезон холодов и опасность дронов;
18:14 – День освобождения Киева и штурм правого берега Днепра.

*В материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ.

#Живов #Трамп #США #выборы #Харрис #Байден #республиканцы #демократы #санкции #Путин #Россия #РФ #Зеленский #СВО #спецоперация #конфликт #война #мир #РПЦ #церковь #УПЦ #Китай #союз #БРИКС #президент #BRICS #доллар #ВСУ #Курск #котёл #граница #Сумы #Харьков #дрон #дроны #БПЛА #деньги #FPV #Новороссия #Крым #Донбасс #ДНР #ЛНР #Херсон #Запорожье #Одесса #штурм #Киев #РЭБ #спутник #Днепр #ВОВ #беспилотник #ВМВ #ВеликаяОтечественная #история

Телеграм-канала Алексея Живова: t.me/zhivoff

Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
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- РИА Новости, 1920, 07.11.2024
14:41
В Кремле отреагировали на украинский план команды Трампа, изложенный Wall Street JournalСтатья американского издания Wall Street Journal о плане по Украине команды Дональда Трампа носит абстрактный характер, отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
 
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