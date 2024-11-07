https://ukraina.ru/20241107/1058712671.html

Почему приход Трампа - ещё не конец для ВСУ и когда ждать самоубийственного рывка Украины – Живов

Почему приход Трампа - ещё не конец для ВСУ и когда ждать самоубийственного рывка Украины – Живов - 07.11.2024 Украина.ру

Почему приход Трампа - ещё не конец для ВСУ и когда ждать самоубийственного рывка Украины – Живов

Военный блогер Алексей Живов в эфире Украина.ру рассказал о последствиях для Украины и Зеленского от победы Трампа, о главных изменениях и об угрозах на фронте, Украина.ру, 07.11.2024

2024-11-07T16:35

2024-11-07T16:35

2024-11-07T16:35

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киев

россия

украина

всу

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алексей живов

фронт

курская область

днепр

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Военный блогер Алексей Живов в эфире Украина.ру рассказал о последствиях для Украины и Зеленского от победы Трампа, о главных изменениях и об угрозах на фронте, о вероятности отвода ВСУ из Курской области и о состоянии сил противника, а также о том, чего будет стоить штурм Киева и насколько сложно сегодня форсировать Днепр.00:28 – Об итогах выборов в США и судьбе Зеленского;09:29 – Об отводе сил ВСУ из Курской области и боеспособности противника;14:08 – Сезон холодов и опасность дронов;18:14 – День освобождения Киева и штурм правого берега Днепра. *В материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ.#Живов #Трамп #США #выборы #Харрис #Байден #республиканцы #демократы #санкции #Путин #Россия #РФ #Зеленский #СВО #спецоперация #конфликт #война #мир #РПЦ #церковь #УПЦ #Китай #союз #БРИКС #президент #BRICS #доллар #ВСУ #Курск #котёл #граница #Сумы #Харьков #дрон #дроны #БПЛА #деньги #FPV #Новороссия #Крым #Донбасс #ДНР #ЛНР #Херсон #Запорожье #Одесса #штурм #Киев #РЭБ #спутник #Днепр #ВОВ #беспилотник #ВМВ #ВеликаяОтечественная #история Телеграм-канала Алексея Живова: t.me/zhivoffНаш канал Вконтакте: vk.com/...u_officialTelegram: t.me/ukraina_ruОдноклассники: ok.ru/ukrainaruДзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru

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видео, киев, россия, украина, всу, дональд трамп, алексей живов, фронт, курская область, днепр