Почему приход Трампа - ещё не конец для ВСУ и когда ждать самоубийственного рывка Украины – Живов
Военный блогер Алексей Живов в эфире Украина.ру рассказал о последствиях для Украины и Зеленского от победы Трампа, о главных изменениях и об угрозах на фронте, о вероятности отвода ВСУ из Курской области и о состоянии сил противника, а также о том, чего будет стоить штурм Киева и насколько сложно сегодня форсировать Днепр.
00:28 – Об итогах выборов в США и судьбе Зеленского;
09:29 – Об отводе сил ВСУ из Курской области и боеспособности противника;
14:08 – Сезон холодов и опасность дронов;
18:14 – День освобождения Киева и штурм правого берега Днепра.
*В материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ.
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00:28 – Об итогах выборов в США и судьбе Зеленского;
09:29 – Об отводе сил ВСУ из Курской области и боеспособности противника;
14:08 – Сезон холодов и опасность дронов;
18:14 – День освобождения Киева и штурм правого берега Днепра.
*В материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ.
#Живов #Трамп #США #выборы #Харрис #Байден #республиканцы #демократы #санкции #Путин #Россия #РФ #Зеленский #СВО #спецоперация #конфликт #война #мир #РПЦ #церковь #УПЦ #Китай #союз #БРИКС #президент #BRICS #доллар #ВСУ #Курск #котёл #граница #Сумы #Харьков #дрон #дроны #БПЛА #деньги #FPV #Новороссия #Крым #Донбасс #ДНР #ЛНР #Херсон #Запорожье #Одесса #штурм #Киев #РЭБ #спутник #Днепр #ВОВ #беспилотник #ВМВ #ВеликаяОтечественная #история
Телеграм-канала Алексея Живова: t.me/zhivoff
Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukraina_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru