https://ukraina.ru/20230527/1046609448.html

Работать некому - всё отняла война. Как Украина оказалась в глубоком демографическом пике

Работать некому - всё отняла война. Как Украина оказалась в глубоком демографическом пике - 27.05.2023 Украина.ру

Работать некому - всё отняла война. Как Украина оказалась в глубоком демографическом пике

Население Украины в связи с боевыми действиями – и не только - сокращается экстремальными темпами, и это уже ощутимо сказывается на экономике. В стране возник кадровый голод, стала ощущаться нехватка рабочих.

2023-05-27T10:28

2023-05-27T10:28

2023-05-27T10:28

эксклюзив

сво

украина

экономика

демография

украинские беженцы

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Издание "Страна.ua" приводит данные директора Института профессиональных квалификаций Родиона Колышко, отметившего, что дефицит рабочих на Украине сейчас на 20-25% больше, чем был по итогам 2021 года. По его словам, виновата война: "многих мобилизуют, многие погибают"."Точных цифр мы не знаем, так как они засекречены, о реальной картине можем судить по количеству вакансий и их заполняемости", - сказал Колышко.Издание отмечает, что еще одна причина возникшего дефицита – массовый отъезд за границу женщин рабочих профессий. Что касается мужчин, то проводимая в стране массовая мобилизация является одной из причин нежелания официально устраиваться на работу – "так как списки военнообязанных компании тут же передают в военкоматы, и по ним затем рассылают повестки"."Многие мужчины "прячутся" от повесток, а власти ничего по этому поводу не предпринимают. Страну не перевели на военные рельсы, и мы в войну живем по законам мирного времени. Работать некому, экономика деградирует", - приводит Страна.ua мнение главы концерна "Ярослав" Александра Барсука.Вообще дефицит рабочих кадров связан не столько с оживлением бизнеса в стране, сколько с текучестью персонала, которому работодатели вынуждены постоянно искать замену, отмечает издание.По данным Госслужбы занятости Украины, уровень безработицы за год упал вдвое, что является историческим минимумом. По состоянию на март 2023 года безработных было 137,3 тысячи (тогда как в 2022 году - 286,9 тысячи безработных). Но цифры официальной статистики могут быть обманчивы. Так, по данным НБУ, общее количество безработных в конце 2022 года оценивалось в 2,9 млн. человек.Официальные цифры вряд ли дают объективную картину. Хотя бы по той причине, что в центрах занятости нельзя зарегистрироваться без постановки на военный учет. Как отметила HR-эксперт Татьяна Пашкина в комментарии агентству РБК-Украина, "соответственно, определенное количество мужчин не станет на учет в Центре занятости, даже если они безработные".Эксперт также отметила, что преодолевать кадровый голод не помогает даже пересмотр зарплат компаниями – "ведь людей физически нет".Тут приходится возвращаться к вопросу о том, как война сказалась на численности населения Украины. По подсчетам Фонда народонаселения ООН, по состоянию на начало 2023 года, в стране проживает 36,7 млн. человек. Однако многие ставят эту цифру под сомнение. Так, экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что он получил доказательства того, что на Украине осталось менее 20 миллионов человек.Отметим, ранее о том, что население Украины, если учесть потерянные Киевом территории, сейчас составляет, по всей вероятности, 18-20 млн человек, говорила правозащитница Лариса Шеслер. Такую же оценку давал экономист и политический эксперт Олег Соскин.Макгрегор отметил, что моральный дух многих жителей Украины находится на очень низком уровне, поэтому люди предпочитают уезжать на Запад – и "они больше не вернутся обратно", приводит его слова РИА Новости.Согласно данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля 2022 года по 28 марта текущего года в Европу приехали 8 172 311 украинских беженцев. Вернулось около 1,5 млн человек.Директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова считает, что в странах Запада находятся около пяти миллионов украинцев. Добавим, по оценкам силовых ведомств, еще более пяти миллионов украинцев уехали от войны в Россию.Чем дольше будкт продолжаться боевые действия, тем меньше людей захотят вернуться на Украину, считает демограф. В интервью одному из ютуб-каналов она напомнила о прогнозах специалистов, указывающих, что XXI век будет веком конкуренции не за нефть, не за газ, даже не за чистую питьевую воду, но - за рабочую силу, за трудовые ресурсы. Этот человеческий ресурс Украина сейчас теряет катастрофическими темпами.Украинский экономист Евгений Астахов в своем докладе о демографической ситуации на Украине отмечает, что демографическая проблема в стране возникла не в связи с войной, а гораздо ранее – "хотя война эту проблему значительно расширила и усугубила".Если в 1993 году население Украины составляло 52,17 млн человек, то в 2000 году – уже 49 млн человек, а по состоянию на 01.01.2022 - до начала военных действий - население сократилось до 34,5 млн человек (данные Госстата Украины – Ред.).Теперь же, если верить экс-советнику главы Пентагона и другим экспертам, в стране остается уже 20 млн человек. В общем, как подчеркивает Астахов, "перед Украиной стоит сверхсложная задача исправить тренд демографического роста, находящегося в глубоком пике".

https://ukraina.ru/20221212/1041723825.html

https://ukraina.ru/20230419/1045469727.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, экономика, демография, украинские беженцы