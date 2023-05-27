Работать некому - всё отняла война. Как Украина оказалась в глубоком демографическом пике - 27.05.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230527/1046609448.html
Работать некому - всё отняла война. Как Украина оказалась в глубоком демографическом пике
Работать некому - всё отняла война. Как Украина оказалась в глубоком демографическом пике - 27.05.2023 Украина.ру
Работать некому - всё отняла война. Как Украина оказалась в глубоком демографическом пике
Население Украины в связи с боевыми действиями – и не только - сокращается экстремальными темпами, и это уже ощутимо сказывается на экономике. В стране возник кадровый голод, стала ощущаться нехватка рабочих.
2023-05-27T10:28
2023-05-27T10:28
эксклюзив
сво
украина
экономика
демография
украинские беженцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1a/1046618010_0:165:3072:1893_1920x0_80_0_0_2e4343a652c23d66431b9be74c879d30.jpg
Издание "Страна.ua" приводит данные директора Института профессиональных квалификаций Родиона Колышко, отметившего, что дефицит рабочих на Украине сейчас на 20-25% больше, чем был по итогам 2021 года. По его словам, виновата война: "многих мобилизуют, многие погибают"."Точных цифр мы не знаем, так как они засекречены, о реальной картине можем судить по количеству вакансий и их заполняемости", - сказал Колышко.Издание отмечает, что еще одна причина возникшего дефицита – массовый отъезд за границу женщин рабочих профессий. Что касается мужчин, то проводимая в стране массовая мобилизация является одной из причин нежелания официально устраиваться на работу – "так как списки военнообязанных компании тут же передают в военкоматы, и по ним затем рассылают повестки"."Многие мужчины "прячутся" от повесток, а власти ничего по этому поводу не предпринимают. Страну не перевели на военные рельсы, и мы в войну живем по законам мирного времени. Работать некому, экономика деградирует", - приводит Страна.ua мнение главы концерна "Ярослав" Александра Барсука.Вообще дефицит рабочих кадров связан не столько с оживлением бизнеса в стране, сколько с текучестью персонала, которому работодатели вынуждены постоянно искать замену, отмечает издание.По данным Госслужбы занятости Украины, уровень безработицы за год упал вдвое, что является историческим минимумом. По состоянию на март 2023 года безработных было 137,3 тысячи (тогда как в 2022 году - 286,9 тысячи безработных). Но цифры официальной статистики могут быть обманчивы. Так, по данным НБУ, общее количество безработных в конце 2022 года оценивалось в 2,9 млн. человек.Официальные цифры вряд ли дают объективную картину. Хотя бы по той причине, что в центрах занятости нельзя зарегистрироваться без постановки на военный учет. Как отметила HR-эксперт Татьяна Пашкина в комментарии агентству РБК-Украина, "соответственно, определенное количество мужчин не станет на учет в Центре занятости, даже если они безработные".Эксперт также отметила, что преодолевать кадровый голод не помогает даже пересмотр зарплат компаниями – "ведь людей физически нет".Тут приходится возвращаться к вопросу о том, как война сказалась на численности населения Украины. По подсчетам Фонда народонаселения ООН, по состоянию на начало 2023 года, в стране проживает 36,7 млн. человек. Однако многие ставят эту цифру под сомнение. Так, экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что он получил доказательства того, что на Украине осталось менее 20 миллионов человек.Отметим, ранее о том, что население Украины, если учесть потерянные Киевом территории, сейчас составляет, по всей вероятности, 18-20 млн человек, говорила правозащитница Лариса Шеслер. Такую же оценку давал экономист и политический эксперт Олег Соскин.Макгрегор отметил, что моральный дух многих жителей Украины находится на очень низком уровне, поэтому люди предпочитают уезжать на Запад – и "они больше не вернутся обратно", приводит его слова РИА Новости.Согласно данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля 2022 года по 28 марта текущего года в Европу приехали 8 172 311 украинских беженцев. Вернулось около 1,5 млн человек.Директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова считает, что в странах Запада находятся около пяти миллионов украинцев. Добавим, по оценкам силовых ведомств, еще более пяти миллионов украинцев уехали от войны в Россию.Чем дольше будкт продолжаться боевые действия, тем меньше людей захотят вернуться на Украину, считает демограф. В интервью одному из ютуб-каналов она напомнила о прогнозах специалистов, указывающих, что XXI век будет веком конкуренции не за нефть, не за газ, даже не за чистую питьевую воду, но - за рабочую силу, за трудовые ресурсы. Этот человеческий ресурс Украина сейчас теряет катастрофическими темпами.Украинский экономист Евгений Астахов в своем докладе о демографической ситуации на Украине отмечает, что демографическая проблема в стране возникла не в связи с войной, а гораздо ранее – "хотя война эту проблему значительно расширила и усугубила".Если в 1993 году население Украины составляло 52,17 млн человек, то в 2000 году – уже 49 млн человек, а по состоянию на 01.01.2022 - до начала военных действий - население сократилось до 34,5 млн человек (данные Госстата Украины – Ред.).Теперь же, если верить экс-советнику главы Пентагона и другим экспертам, в стране остается уже 20 млн человек. В общем, как подчеркивает Астахов, "перед Украиной стоит сверхсложная задача исправить тренд демографического роста, находящегося в глубоком пике".
https://ukraina.ru/20221212/1041723825.html
https://ukraina.ru/20230419/1045469727.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1a/1046618010_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b5b96c3e8a2d418b3ae2bff01218006f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сво, украина, экономика, демография, украинские беженцы
Эксклюзив, СВО, Украина, экономика, демография, украинские беженцы

Работать некому - всё отняла война. Как Украина оказалась в глубоком демографическом пике

10:28 27.05.2023
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© AP / Evgeniy Maloletka
Читать в
Сергей Зуев
автор Украина.ру
Все материалы
Население Украины в связи с боевыми действиями – и не только - сокращается экстремальными темпами, и это уже ощутимо сказывается на экономике. В стране возник кадровый голод, стала ощущаться нехватка рабочих.
Издание "Страна.ua" приводит данные директора Института профессиональных квалификаций Родиона Колышко, отметившего, что дефицит рабочих на Украине сейчас на 20-25% больше, чем был по итогам 2021 года. По его словам, виновата война: "многих мобилизуют, многие погибают".
"Точных цифр мы не знаем, так как они засекречены, о реальной картине можем судить по количеству вакансий и их заполняемости", - сказал Колышко.
Издание отмечает, что еще одна причина возникшего дефицита – массовый отъезд за границу женщин рабочих профессий. Что касается мужчин, то проводимая в стране массовая мобилизация является одной из причин нежелания официально устраиваться на работу – "так как списки военнообязанных компании тут же передают в военкоматы, и по ним затем рассылают повестки".
"Многие мужчины "прячутся" от повесток, а власти ничего по этому поводу не предпринимают. Страну не перевели на военные рельсы, и мы в войну живем по законам мирного времени. Работать некому, экономика деградирует", - приводит Страна.ua мнение главы концерна "Ярослав" Александра Барсука.
Вообще дефицит рабочих кадров связан не столько с оживлением бизнеса в стране, сколько с текучестью персонала, которому работодатели вынуждены постоянно искать замену, отмечает издание.
Население рождаемость коллаж - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря 2022, 15:58
Бедная безлюдная страна. Что демографы говорят о будущем Украины
По данным Госслужбы занятости Украины, уровень безработицы за год упал вдвое, что является историческим минимумом. По состоянию на март 2023 года безработных было 137,3 тысячи (тогда как в 2022 году - 286,9 тысячи безработных). Но цифры официальной статистики могут быть обманчивы. Так, по данным НБУ, общее количество безработных в конце 2022 года оценивалось в 2,9 млн. человек.
Официальные цифры вряд ли дают объективную картину. Хотя бы по той причине, что в центрах занятости нельзя зарегистрироваться без постановки на военный учет. Как отметила HR-эксперт Татьяна Пашкина в комментарии агентству РБК-Украина, "соответственно, определенное количество мужчин не станет на учет в Центре занятости, даже если они безработные".
Эксперт также отметила, что преодолевать кадровый голод не помогает даже пересмотр зарплат компаниями – "ведь людей физически нет".
Тут приходится возвращаться к вопросу о том, как война сказалась на численности населения Украины. По подсчетам Фонда народонаселения ООН, по состоянию на начало 2023 года, в стране проживает 36,7 млн. человек. Однако многие ставят эту цифру под сомнение. Так, экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что он получил доказательства того, что на Украине осталось менее 20 миллионов человек.
Отметим, ранее о том, что население Украины, если учесть потерянные Киевом территории, сейчас составляет, по всей вероятности, 18-20 млн человек, говорила правозащитница Лариса Шеслер. Такую же оценку давал экономист и политический эксперт Олег Соскин.
Макгрегор отметил, что моральный дух многих жителей Украины находится на очень низком уровне, поэтому люди предпочитают уезжать на Запад – и "они больше не вернутся обратно", приводит его слова РИА Новости.
Согласно данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля 2022 года по 28 марта текущего года в Европу приехали 8 172 311 украинских беженцев. Вернулось около 1,5 млн человек.
Директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова считает, что в странах Запада находятся около пяти миллионов украинцев. Добавим, по оценкам силовых ведомств, еще более пяти миллионов украинцев уехали от войны в Россию.
- РИА Новости, 1920, 19.04.2023
19 апреля, 12:56
Несвободные мужчины и зачистка страны от коренного населения. Страшная участь УкраиныВСУ несут потери, точное количество убитых и раненых не называется, но все согласны с тем, что потери — очень существенны
Чем дольше будкт продолжаться боевые действия, тем меньше людей захотят вернуться на Украину, считает демограф. В интервью одному из ютуб-каналов она напомнила о прогнозах специалистов, указывающих, что XXI век будет веком конкуренции не за нефть, не за газ, даже не за чистую питьевую воду, но - за рабочую силу, за трудовые ресурсы. Этот человеческий ресурс Украина сейчас теряет катастрофическими темпами.
Украинский экономист Евгений Астахов в своем докладе о демографической ситуации на Украине отмечает, что демографическая проблема в стране возникла не в связи с войной, а гораздо ранее – "хотя война эту проблему значительно расширила и усугубила".
Если в 1993 году население Украины составляло 52,17 млн человек, то в 2000 году – уже 49 млн человек, а по состоянию на 01.01.2022 - до начала военных действий - население сократилось до 34,5 млн человек (данные Госстата Украины – Ред.).
Теперь же, если верить экс-советнику главы Пентагона и другим экспертам, в стране остается уже 20 млн человек. В общем, как подчеркивает Астахов, "перед Украиной стоит сверхсложная задача исправить тренд демографического роста, находящегося в глубоком пике".
 
ЭксклюзивСВОУкраинаэкономикадемографияукраинские беженцы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:30Поляки и американцы и вторжение на Белгородщину. Итоги 28 мая на Украине
18:00Черниговский евразиец Пётр Савицкий
17:59Эрдоган заявил, что для турецкого народа настало время защищать свою волю до последнего момента
17:39В Турции завершился второй тур президентских выборов – СМИ
17:02Американский полковник сказал, что будет после провала контрнаступления ВСУ
16:55Армен Гаспарян об особенностях освещения спецоперации и странностях в действиях премьера Армении Пашиняна
16:39И в парках погулять, и в море поплескаться: чем новые регионы России удивят туристов этим летом
16:34США выступают главным спонсором и инициатором прокси-войны против России – Пискарев
16:07"Старый дурак": Медведев прокомментировал слова американского сенатора об убийстве русских
15:31"Зеленский – выпендрёжник": читатели британской газеты прокомментировали промо-ролик контрнаступления ВСУ
15:09ВС России пресекли действия вражеских ДРГ в Харьковской области – Минобороны РФ
14:40ВС России уничтожили пункт дислокации наёмников в Харьковской области – Минобороны России
14:23Запад ведёт войну против РФ по всем фронтам – Песков
14:12Россия должна делать то, что соответствует её национальным интересам и быть жёсткой – Песков
13:48Министр обороны Сербии заявил, что Косово хочет проводить дальнейший террор энтических сербов
13:14Американский профессор объяснил, почему Киев откладывает своё контрнаступление
13:01Тероборона Самбора и воры, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 28 мая
12:44Украина хочет ввести санкции против Ирана на 50 лет – СМИ
12:24"Сатанизм": В Госдуме прокомментировали слова американского сенатора об убийствах русских
11:59Экс-советник Кучмы предрёк конфликт между Зеленским и Залужным
Лента новостейМолния