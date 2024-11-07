В день Октябрьской революции суд подтвердил приговор Гозману*. Под арестом и его жена - 07.11.2024 Украина.ру
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В день Октябрьской революции суд подтвердил приговор Гозману*. Под арестом и его жена
В день Октябрьской революции суд подтвердил приговор Гозману*. Под арестом и его жена - 07.11.2024 Украина.ру
В день Октябрьской революции суд подтвердил приговор Гозману*. Под арестом и его жена
Московский городской суд признал законным приговор 73-летнему политику Леониду Гозману* по статье "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ". Об этом 7 ноября сообщило издание "Лента.ру" со ссылкой на пресс-службу суда
2024-11-07T16:47
2024-11-07T16:47
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Защита политика пыталась оспорить решение, ранее вынесенное Гагаринским районным судом Москвы, согласно которому Гозман приговаривался к восьми с половиной годам колонии общего режима.Теперь, после решения Мосгорсуда, срок наказания Гозмана* будет исчисляться с момента его задержания на территории РФ либо экстрадиции в Россию.Примерно месяц назад жена Гозмана* - 72-летняя Марина Егорова - была отправлена Лефортовским судом Москвы под домашний арест по делу о "контрабанде культурных ценностей в составе ОПГ". Ее адвокат Михаил Бирюков отметил, что Егорова свою вину признает.Сам Гозман* позднее рассказал иностранным СМИ, что винит себя в аресте супруги, так как именно он попросил ее передать дочери в Германию завещанную его родителями кухонную утварь.Леонид Гозман* - российский политик, один из лидеров партии "Союз правых сил". В начале 1990-х был советником бывшего главы правительства Егора Гайдара, затем работал у Анатолия Чубайса.Гозман* покинул Россию в 2022-м, отбыв административный арест в 15 суток по делу о публичном отождествлении СССР и нацистской Германии. Он улетел в Израиль.Его супруга остается под домашним арестом в России. Ей грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.Другие темы: В Симферополе задержали Еву-Браун, певшую гимн украинских нацистов.* Иноагент.
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новости, россия, москва, германия, леонид гозман, суд, арест, вс рф, контрабанда
Новости, Россия, Москва, Германия, Леонид Гозман, Суд, арест, ВС РФ, контрабанда

В день Октябрьской революции суд подтвердил приговор Гозману*. Под арестом и его жена

16:47 07.11.2024
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛеонид Гозман
Леонид Гозман - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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Московский городской суд признал законным приговор 73-летнему политику Леониду Гозману* по статье "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ". Об этом 7 ноября сообщило издание "Лента.ру" со ссылкой на пресс-службу суда
Защита политика пыталась оспорить решение, ранее вынесенное Гагаринским районным судом Москвы, согласно которому Гозман приговаривался к восьми с половиной годам колонии общего режима.
Теперь, после решения Мосгорсуда, срок наказания Гозмана* будет исчисляться с момента его задержания на территории РФ либо экстрадиции в Россию.
Примерно месяц назад жена Гозмана* - 72-летняя Марина Егорова - была отправлена Лефортовским судом Москвы под домашний арест по делу о "контрабанде культурных ценностей в составе ОПГ". Ее адвокат Михаил Бирюков отметил, что Егорова свою вину признает.
© SOTAvision
© SOTAvision
Сам Гозман* позднее рассказал иностранным СМИ, что винит себя в аресте супруги, так как именно он попросил ее передать дочери в Германию завещанную его родителями кухонную утварь.

"Факт правонарушения, к сожалению, имел место. Моя вина состоит в том, что я попросил вывезти вещи, которые не прошли экспертизу Министерства культуры. При этом и я, и моя жена были убеждены и убеждены сейчас, что эти вещи не обладают ни культурной, ни серьезной материальной ценностью. Тем не менее я проявил безответственность, нарушил закон и вынудил нарушить его мою жену, которая, разумеется, не могла отказать мне", - сказал Гозман*.

Леонид Гозман* - российский политик, один из лидеров партии "Союз правых сил". В начале 1990-х был советником бывшего главы правительства Егора Гайдара, затем работал у Анатолия Чубайса.
Гозман* покинул Россию в 2022-м, отбыв административный арест в 15 суток по делу о публичном отождествлении СССР и нацистской Германии. Он улетел в Израиль.
Его супруга остается под домашним арестом в России. Ей грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.
Другие темы: В Симферополе задержали Еву-Браун, певшую гимн украинских нацистов.
* Иноагент.
 
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