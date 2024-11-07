https://ukraina.ru/20241107/1058712891.html

В день Октябрьской революции суд подтвердил приговор Гозману*. Под арестом и его жена

В день Октябрьской революции суд подтвердил приговор Гозману*. Под арестом и его жена - 07.11.2024 Украина.ру

В день Октябрьской революции суд подтвердил приговор Гозману*. Под арестом и его жена

Московский городской суд признал законным приговор 73-летнему политику Леониду Гозману* по статье "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ". Об этом 7 ноября сообщило издание "Лента.ру" со ссылкой на пресс-службу суда

2024-11-07T16:47

2024-11-07T16:47

2024-11-07T16:47

новости

россия

москва

германия

леонид гозман

суд

арест

вс рф

контрабанда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/07/1058711921_0:0:3054:1718_1920x0_80_0_0_32cecb9b13d2c4c852f051365557e157.jpg

Защита политика пыталась оспорить решение, ранее вынесенное Гагаринским районным судом Москвы, согласно которому Гозман приговаривался к восьми с половиной годам колонии общего режима.Теперь, после решения Мосгорсуда, срок наказания Гозмана* будет исчисляться с момента его задержания на территории РФ либо экстрадиции в Россию.Примерно месяц назад жена Гозмана* - 72-летняя Марина Егорова - была отправлена Лефортовским судом Москвы под домашний арест по делу о "контрабанде культурных ценностей в составе ОПГ". Ее адвокат Михаил Бирюков отметил, что Егорова свою вину признает.Сам Гозман* позднее рассказал иностранным СМИ, что винит себя в аресте супруги, так как именно он попросил ее передать дочери в Германию завещанную его родителями кухонную утварь.Леонид Гозман* - российский политик, один из лидеров партии "Союз правых сил". В начале 1990-х был советником бывшего главы правительства Егора Гайдара, затем работал у Анатолия Чубайса.Гозман* покинул Россию в 2022-м, отбыв административный арест в 15 суток по делу о публичном отождествлении СССР и нацистской Германии. Он улетел в Израиль.Его супруга остается под домашним арестом в России. Ей грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.Другие темы: В Симферополе задержали Еву-Браун, певшую гимн украинских нацистов.* Иноагент.

россия

москва

германия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, москва, германия, леонид гозман, суд, арест, вс рф, контрабанда