В день Октябрьской революции суд подтвердил приговор Гозману*. Под арестом и его жена
Московский городской суд признал законным приговор 73-летнему политику Леониду Гозману* по статье "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ". Об этом 7 ноября сообщило издание "Лента.ру" со ссылкой на пресс-службу суда
Защита политика пыталась оспорить решение, ранее вынесенное Гагаринским районным судом Москвы, согласно которому Гозман приговаривался к восьми с половиной годам колонии общего режима.
Теперь, после решения Мосгорсуда, срок наказания Гозмана* будет исчисляться с момента его задержания на территории РФ либо экстрадиции в Россию.
Примерно месяц назад жена Гозмана* - 72-летняя Марина Егорова - была отправлена Лефортовским судом Москвы под домашний арест по делу о "контрабанде культурных ценностей в составе ОПГ". Ее адвокат Михаил Бирюков отметил, что Егорова свою вину признает.
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© SOTAvision
Сам Гозман* позднее рассказал иностранным СМИ, что винит себя в аресте супруги, так как именно он попросил ее передать дочери в Германию завещанную его родителями кухонную утварь.
"Факт правонарушения, к сожалению, имел место. Моя вина состоит в том, что я попросил вывезти вещи, которые не прошли экспертизу Министерства культуры. При этом и я, и моя жена были убеждены и убеждены сейчас, что эти вещи не обладают ни культурной, ни серьезной материальной ценностью. Тем не менее я проявил безответственность, нарушил закон и вынудил нарушить его мою жену, которая, разумеется, не могла отказать мне", - сказал Гозман*.
Леонид Гозман* - российский политик, один из лидеров партии "Союз правых сил". В начале 1990-х был советником бывшего главы правительства Егора Гайдара, затем работал у Анатолия Чубайса.
Его супруга остается под домашним арестом в России. Ей грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.
* Иноагент.