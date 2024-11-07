"Объятия не помогут": Зеленский приревновал мировых лидеров к Путину - 07.11.2024 Украина.ру
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"Объятия не помогут": Зеленский приревновал мировых лидеров к Путину
"Объятия не помогут": Зеленский приревновал мировых лидеров к Путину - 07.11.2024 Украина.ру
"Объятия не помогут": Зеленский приревновал мировых лидеров к Путину
На саммите ЕС в Венгрии Владимир Зеленский поблагодарил международное сообщество за поддержку Украины, но заострил внимание на том, что Украине нужна не дипломатическая помощь, а оружие. Об этом 7 ноября написало украинское издание РБК-Украина
2024-11-07T17:13
2024-11-07T17:13
новости
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"Мы защищаемся не от российских слов, поэтому нужно достаточно оружия, а не поддержка в переговорах. Объятия с Путиным не помогут. Некоторые из вас обнимают его 20 лет, и все становится только хуже. Только давление может ограничить его", - заявил Зеленский в Будапеште.Пользователи сети уже давно обратили внимание, что рекорды по числу объятий с мировыми политиками бьет не Путин, а Зеленский, пытаясь продемонстрировать близость со "старшим братом".В частности, он делал это с премьером-министром Великобритании Риши Сунаком, президентом Польши Анджеем Дудой, французским лидером Эммануэлем Макроном, президентом Литвы Гитанасом Науседой, премьером Италии Джорджией Мэлони.Также по сети ходит шутка о том, что рукопожатие с Зеленским - плохая примета и те, кто здороваются с ним за руку, вскоре лишаются своих постов. Чаще всего эту мысль пользователи подкрепляют такими фото.Другие темы: В Симферополе задержали Еву-Браун, певшую гимн украинских нацистов.
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новости, украина, владимир зеленский, венгрия, будапешт, владимир путин
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Венгрия, Будапешт, Владимир Путин

"Объятия не помогут": Зеленский приревновал мировых лидеров к Путину

17:13 07.11.2024
 
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / Перейти в фотобанкXVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди
XVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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На саммите ЕС в Венгрии Владимир Зеленский поблагодарил международное сообщество за поддержку Украины, но заострил внимание на том, что Украине нужна не дипломатическая помощь, а оружие. Об этом 7 ноября написало украинское издание РБК-Украина
"Мы защищаемся не от российских слов, поэтому нужно достаточно оружия, а не поддержка в переговорах. Объятия с Путиным не помогут. Некоторые из вас обнимают его 20 лет, и все становится только хуже. Только давление может ограничить его", - заявил Зеленский в Будапеште.
Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine, Владимир Зеленский
16:14
Зеленский поблагодарил Запад за российские активы и снова попросил денегНа Украине высоко ценят, что Запад украл российские активы и пообещал дать их Киеву в кредит. Но этого мало. Такое сообщение в своем телеграм-канале 7 ноября оставил Владимир Зеленский
Пользователи сети уже давно обратили внимание, что рекорды по числу объятий с мировыми политиками бьет не Путин, а Зеленский, пытаясь продемонстрировать близость со "старшим братом".
В частности, он делал это с премьером-министром Великобритании Риши Сунаком, президентом Польши Анджеем Дудой, французским лидером Эммануэлем Макроном, президентом Литвы Гитанасом Науседой, премьером Италии Джорджией Мэлони.
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Также по сети ходит шутка о том, что рукопожатие с Зеленским - плохая примета и те, кто здороваются с ним за руку, вскоре лишаются своих постов. Чаще всего эту мысль пользователи подкрепляют такими фото.
Другие темы: В Симферополе задержали Еву-Браун, певшую гимн украинских нацистов.
 
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