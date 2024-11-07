"Объятия не помогут": Зеленский приревновал мировых лидеров к Путину
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / Перейти в фотобанкXVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
На саммите ЕС в Венгрии Владимир Зеленский поблагодарил международное сообщество за поддержку Украины, но заострил внимание на том, что Украине нужна не дипломатическая помощь, а оружие. Об этом 7 ноября написало украинское издание РБК-Украина
"Мы защищаемся не от российских слов, поэтому нужно достаточно оружия, а не поддержка в переговорах. Объятия с Путиным не помогут. Некоторые из вас обнимают его 20 лет, и все становится только хуже. Только давление может ограничить его", - заявил Зеленский в Будапеште.
Пользователи сети уже давно обратили внимание, что рекорды по числу объятий с мировыми политиками бьет не Путин, а Зеленский, пытаясь продемонстрировать близость со "старшим братом".
В частности, он делал это с премьером-министром Великобритании Риши Сунаком, президентом Польши Анджеем Дудой, французским лидером Эммануэлем Макроном, президентом Литвы Гитанасом Науседой, премьером Италии Джорджией Мэлони.
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Также по сети ходит шутка о том, что рукопожатие с Зеленским - плохая примета и те, кто здороваются с ним за руку, вскоре лишаются своих постов. Чаще всего эту мысль пользователи подкрепляют такими фото.