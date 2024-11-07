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Лидеры ЕС поздравили Трампа, но боятся его визита на свой саммит - СМИ

Лидеры ЕС поздравили Трампа, но боятся его визита на свой саммит - СМИ - 07.11.2024 Украина.ру

Лидеры ЕС поздравили Трампа, но боятся его визита на свой саммит - СМИ

В Венгрии стартует саммит ЕС, на котором почти 50 европейских лидеров обсудят самое актуальное: возвращение к американской власти Дональда Трампа и крах правящей коалиции в Германии. Об этом 7 ноября сообщило издание Reuters, отметив, что больше всего европейцы боятся увидеть на этом мероприятии вновь выбранного президента США

2024-11-07T15:11

2024-11-07T15:11

2024-11-07T15:11

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Журналисты отметили, что в Европе опасаются не только изменения пошлин после прихода Трампа, но и его жесткой политики в отношении Китая. На Западе уверены, это Трамп может вынудить Пекин перенаправить торговые потоки на европейский рынок, что грозит ЕС новыми экономическими проблемами.Также в статье говорится, что больше всего собравшиеся на саммит боятся увидеть на нем Дональда Трампа. Даже по видеосвязи. Между тем, среди участников мероприятия ходят слухи, что президент Венгрии Виктор Орбан может сделать им такой "подарок", так как обещал открыть шампанское в честь победы республиканца.На саммит ЕС также прибыл Владимир Зеленский, который долгое время не приезжал в Будапешт из-за позиции Орбана, уточнили украинские СМИ.Еще одна глобальная тема встречи европейских лидеров - распад трехпартийного правительства Германии после того, как канцлер Олаф Шольц уволил своего министра финансов.Также в Будапеште обсудят Грузию, где победу на недавних выборах одержала правящая партия "Грузинская мечта", считающаяся пророссийской. Из-за этого европейцы заморозили заявку Тбилиси на членство в ЕС.Еще по теме: В Кремле отреагировали на украинский план команды Трампа, изложенный Wall Street Journal.

https://ukraina.ru/20241107/1058701222.html

https://ukraina.ru/20241028/1058428168.html

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новости, сша, венгрия, германия, дональд трамп, виктор орбан, владимир зеленский, ес, нато