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Зеленский засуетился. Итоги 7 ноября на Украине

Зеленский засуетился. Итоги 7 ноября на Украине - 07.11.2024 Украина.ру

Зеленский засуетился. Итоги 7 ноября на Украине

Владимир Зеленский впервые с начала СВО прибыл в Венгрию, несмотря на непростые отношения с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном. И тому есть веская причина

2024-11-07T17:30

2024-11-07T17:30

2024-11-07T17:30

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В четверг, 7 ноября, Владимир Зеленский впервые с начала спецоперации ВС РФ прибыл в Венгрию."Завтра я буду в Будапеште на саммите Европейского политического сообщества по приглашению премьер-министра председательствующей в Европейском Совете Венгрии Виктора Орбана и президента Европейского Совета Шарля Мишеля", - накануне встречи, 6 ноября, заявил Зеленский в вечернем обращении к украинцам.Уже 7 ноября во время встречи Зеленский и Орбан обменялись рукопожатиями. Сам Зеленский заявил, что будет говорить после расширенной встречи с Орбаном.При этом, как сообщило итальянское издание Ansa, у участников встречи "витали определённые сомнения" относительно приезда Зеленского, учитывая их отношения с Орбаном.Так, в июле после того, как венгерский премьер-министр посетил с незапланированными визитами Россию и Китай, Зеленский, выступая на саммите Европейского политического сообщества в Великобритании, жёстко раскритиковал Орбана."Если кто-то в Европе пытается решать проблемы за чужой спиной или даже за чужой счет, если кто-то хочет съездить в столицу войны, чтобы поговорить и, возможно, пообещать что-то вопреки нашим общим интересам, или за счёт Украины или других стран, тогда почему мы должны принимать во внимание такого человека?" - заявил тогда Зеленский.Сам же Орбан неоднократно критиковал украинские власти. Незадолго до саммита в Будапеште, он в очередной раз отметил, что Венгрия не поддерживает "план победы" Зеленского."Мы не поддерживаем это, потому что это не план по победе Венгрии. Мы не участвовали в войне и не собираемся в ней участвовать. С таким планом нельзя победить", — заявил он в эфире радио Kossuth 18 октября.При этом Орбан указал, что венгры могут "только проиграть от этого"."Это хорошая идея — вести переговоры, когда ты силён, но мы слабы. Хорошая идея в том, чтобы не воевать, заключить перемирие и закончить войну. У всех есть военная стратегия, а у нас есть стратегия мира", - подчеркнул Орбан.Если верить экспертам, одной из причин, по которой Зеленский устремился в Венгрию, стала победа на выборах президента США Дональда Трампа."Главред Carnegy* Александр Баунов* пишет, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан из непослушного ребенка Европы, которому все время доставалось из Брюсселя и других столиц, в одну ночь превратился в ценного посредника, ближайшего в Европе конфидента следующего президента США. Орбан был единственным лидером Европы, которые регулярно встречался и созванивался с Трампом, притом делал это с большим пиететом. И теперь лидеры Евросоюза проведут экстренную дискуссию на саммите в Будапеште 7-8 ноября о дальнейших действиях Евросоюза после победы Трампа. Будут думать вместе с Орбаном, ставка которого выиграла", - писал 6 ноября в своём телеграм-канале ориенталист Игорь Димитриев.По его словам, это - "не единственная ставка Орбана", у которого также хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным."Кроме хороших отношений с Трампом, у него хороший контакт с Путиным, а также Венгрия - стратегический партнер Китая в Европе. Именно туда прилетел Си Цзиньпин во время своего тура по Европе (кроме Франции и Сербии). Си и Орбан заключили серию соглашений в разных отраслях и объявили "установление всепогодного всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху". Китай инвестирует десятки миллиардов в венгерскую экономику: в создание производственной базы на востоке страны и в логистику, которая в перспективе станет частью инициативы "Один пояс - один путь"", - напомнил Димитриев.Эксперт подчеркнул: у венгерского премьера хорошие отношения со сторонами, которые считаются противниками."Понимаете? Орбан это партнёр и Китая и администрации Трампа в Европе. Что не вписывается в простую двухполярную картину мира, в которой США и Китай борются друг с другом за гегемонию и всем остальным нужно определять свою сторону в конфликте. У меня лично ощущение, что эти два непримиримых противника действуют сообща, а европейский рынок просто их будущая добыча", - подытожил Димитриев.Несмотря на всё вышеуказанное и, особенно, на миролюбивую позицию Орбана, прибывший в Будапешт Зеленский продолжил нагнетать военную истерию. Свою речь на саммите он начал с упоминания о разговоре с Трампом."Вчера я говорил с президентом Трампом, как и многие из вас. Это был хороший, продуктивный разговор. Конечно, мы ещё не можем знать, какими будут его конкретные действия. Но надеемся, что Америка станет сильнее. Именно такая Америка нужна Европе. А сильная Европа — это то, что нужно Америке. Это та связь между союзниками, которую нужно ценить и которую нельзя потерять", - подчеркнул Зеленский.При этом, в своей речи он не упустил шанса попенять и принимающей стороне."Со времени июльского саммита Европейского политического сообщества в Британии было много разговоров о необходимости поддаться Путину, отступить, пойти на какие-то "уступки". И некоторые из присутствующих здесь решительно выступали за то, чтобы Украина пошла на "уступки" Путину", - заявил Зеленский.Он подчеркнул, что "не должно быть иллюзий, что проявлением слабости или торговлей какими-то европейскими позициями или статусом какого-то европейского государства можно купить справедливый мир"."Это просто так не работает. Мир — это награда только для сильных", - указал Зеленский.Он призвал давить на руководство России и снова намекнул на связи Орбана с Путиным и раскритиковал их."Объятья с Путиным не помогут. Некоторые из вас обнимаются с ним уже 20 лет, и всё становится только хуже", - подчеркнул Зеленский.Также Зеленский заявил, что "счёт за эту войну нужно выставлять россиянам, а не Украине". При этом он указал, что Украина не откажется от стремления к членству в НАТО."Мы видели нежизнеспособность определённых европейских подходов. Например, чем ближе страна к России, тем слабее становится концепция нейтралитета. Быстрое присоединение Финляндии и Швеции к НАТО показало, что европейские лидеры и лидеры Альянса на самом деле представляют себе гарантированную безопасность — на не словах, а через НАТО. Украина приняла это в расчёт", - подчеркнул Зеленский.Примечательно, что своё заявление он сделал даже невзирая на то, что к этому моменту в американских СМИ появились данные о плане по урегулированию конфликта на Украине, который разработала команда Трампа и который предусматривает отказ от членства Украины в НАТО в обозримом будущем.Впрочем, сам Трамп, как сообщили СМИ, пока не одобрил ни один из планов по Украине.* - лица и организации, выполняющие функцию иноагента — Ред.О победе Трампа и её влиянии на происходящее на Украине — в статье Татьяны Стоянович "Трамп победил, но танки ещё не сказали последнее слово. Украина в международном контексте".

https://ukraina.ru/20241107/1058700852.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, европа, венгрия, украина, владимир зеленский, виктор орбан, дональд трамп, нато, ес, владимир путин