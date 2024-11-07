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Лев Троцкий как украинский политик. 145 лет "Льву Революции"

Лев Троцкий как украинский политик. 145 лет "Льву Революции" - 07.11.2024 Украина.ру

Лев Троцкий как украинский политик. 145 лет "Льву Революции"

Лев Троцкий, родившийся 7 ноября 1879 года, несомненно относится к числу самых известных в мире уроженцев Украины. Между тем ни в российском, ни в украинском обществе Троцкий никогда не воспринимался в этом качестве. Троцкий не чувствовал себя украинцем, но, как ни странно, сделал важный вклад в историю украинской государственности

2024-11-07T16:06

2024-11-07T16:06

2024-11-07T16:06

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Лейба Давидович Бронштейн родился на хуторе близ села Яновка Херсонской губернии. В настоящее время это маленькое село переименовано в Береславку и находится в Кировоградской области.Родители его принадлежали к числу еврейских колонистов. Отец оказался весьма успешным землевладельцем, к моменту рождения Льва у него в собственности было свыше 100 десятин земли (109 гектаров) и ещё несколько сотен в аренде. Позднее земельные угодья Давида Бронштейна значительно расширились и, по воспоминаниям самого Троцкого, к моменту революции его отец был уже очень богатым человеком.В семье говорили на русском и украинском языках, они и стали родными для Троцкого. Идиша он толком не знал и вообще не был человеком еврейской культуры.По образу жизни Бронштейны почти не отличались от окружающих украинских крестьян или немецких колонистов. Например, приглашали ряженых на Рождество, на Пасху пекли куличи для рабочих и т.д. Однако формально семья все же оставалась иудейской.До 9 лет он рос в Яновке, а затем перебрался в Одессу, где его удалось определить в реальное училище. Жил он у своего двоюродного брата по материнской линии Моисея Шпенцера (к слову, отца лауреата Сталинской премии и знаменитой советской поэтессы Веры Инбер). Позднее он переехал в Николаев, но вплоть до первых проблем с законом он каждое лето возвращался в Яновку.В Николаеве юный Бронштейн (псевдоним Троцкий появился позже) познакомился с народниками через некоего местного садовника по имени Франц Швиговский. Там же он сошелся с братьями Соколовскими, сестра которых станет его первой спутницей жизни.Вскоре вся компания организовала народническую организацию под громким названием Южнорусский союз рабочих. Громким это название было потому, что в давние времена уже существовало две подпольных организации с таким же названием.Молодые люди пытались вести народническую пропаганду среди местных сектантов, но эта затея имела предсказуемый финал. Очень скоро незадачливых конспираторов арестовали. Троцкий получил четыре года ссылки. Так 21-летний революционер впервые оказался в Великороссии.Следующее тесное соприкосновение с украинской политикой произошло уже во время второй эмиграции Троцкого в конце нулевых. К этому времени он уже был звездой революции 1905 года и одним из самых заметных европейских публицистов социал-демократической направленности.Разругавшись с Лениным, Троцкий в 1908 году в Вене начал издавать газету "Правда". Позднее большевики начали выпускать газету с таким же названием, что привело к громкому скандалу в рядах социал-демократов.Венская "Правда" (такое название закрепилось за газетой, чтобы отличать ее от большевистской) официально считалась печатным органом "Спилки" — украинского социал-демократического союза."Спилка" организационно оформилась после окончательного раскола Революционной украинской партии, стояла на социалистических позициях и примкнула к РСДРП. Однако после раскола на большевиков и меньшевиков перешла к последним на правах автономии.В редакцию газеты помимо Троцкого входил Юлиан (Маркиан) Меленевский, помогавший с организационными вопросами.Меленевский был одним из лидеров "Спилки". Позднее с началом Первой мировой войны он перейдёт на австрийскую сторону и войдет в число руководителей Союза освобождения Украины — пропагандистской организации, отстаивавшей объединение украинских земель под короной Габсбургов (т.е. Австро-Венгрии). В годы гражданской войны Меленевский стал представителем УНР в Британии.Также к работе в газете Троцкий привлек своего двоюродного брата Семёна Бронштейна-Семковского — будущего харьковского профессора.Со временем и газета и де-факто, и де-юре перестала быть органом украинских социал-демократов.Через шесть лет после закрытия венской "Правды" Троцкий сыграл достаточно необычную роль в истории украинской государственности, невольно став её крестным отцом.В 1918 году большевики начали переговоры с немцами о мире. Центральная Рада решила, что в Брест-Литовск тоже необходимо послать делегацию, чтобы Киева не лишили его заслуженного куска пирога.Однако немцы не намерены были вести переговоры с делегацией, не имевшей никакого официального статуса. Представителями интересов России они считали делегацию большевиков. Но большевики, в конце концов, сами сделали себе подножку, пригласив делегацию Рады на переговоры с немцами.Он самонадеянно полагались на повторение в Киеве петроградской ситуации и взятия местным советом власти в свои руки. Однако на совете большинство осталось за сторонниками Рады и провозгласить УССР не получилось.В итоге на переговорах в Брест-Литовске немцы выдвинули Троцкому (в то время наркому иностранных дел) ультиматум с требованием немедленно прояснить статус украинской делегации.Сначала они добились от Троцкого официального подтверждения на право украинцев участвовать в переговорах. А затем потребовали дать точный ответ: является ли делегация Рады частью РСФСРовской или делегацией самостоятельного государства. Замешкавшийся Троцкий подтвердил, что украинская делегация представляет независимое государство.Эти дипломатические промахи позволили УНР провозгласить независимость, которая сразу же была признана немцами, после чего стороны заключили мирный договор. Независимость УНР, признанная несколькими великим державами, аукнулась много лет спустя.Так Троцкий хоть и нехотя, но все же стал крестным отцом УНР.А чуть позднее Троцкий выступил уже в роли крестного отца УССР.С его подачи фактически создателем советской украинской государственности стал его самый близкий соратник Христиан Раковский. В те несколько лет, которые Раковский управлял УССР, он неизменно проводил политику максимальной независимости Киева от союзного центра, не стесняясь отстаивать принцип максимальной автономии союзных республик и конфликтовать по этому вопросу со Сталиным.С абсолютно неожиданной стороны выступил Троцкий в конце 30-х годов, когда в заочной полемике со Сталиным неожиданно поднял "украинский вопрос" и публично выступил в поддержку независимости Советской Украины.В статье "Об украинском вопросе" Троцкий обвинил Сталина в национальном угнетении Украины:"Советская Украина стала для тоталитарной бюрократии административной частью экономического целого и военной базы СССР. Сталинская бюрократия возводит, правда, памятники Шевченко, но с тем, чтоб покрепче придавить этим памятником украинский народ и заставить его на языке Кобзаря слагать славу кремлевской клике насильников".Троцкий также обвинял Сталина в том, что он провалил работу на Западной Украине, которая долгое время была объектом интереса советских коммунистов.Самое главное, Троцкий открыто выдвинул лозунг независимости Украины:"Четвёртый Интернационал обязан отдать себе ясный отчёт в огромной важности украинского вопроса для судеб не только Юго-Востока и Востока Европы, но и Европы в целом. Дело идет о народе, который доказал свою жизненную силу, равен по численности населению Франции, занимает исключительно богатую территорию, крайне важную, к тому же, в стратегическом отношении.Вопрос о судьбе Украины поставлен во весь рост. Нужен ясный и отчетливый лозунг, отвечающий новой обстановке. Я думаю, что таким лозунгом может быть в настоящее время только: Единая свободная и независимая рабоче-крестьянская советская Украина! (…)Священный трепет перед государственными границами нам чужд. Мы не стоим на позиции "единой и неделимой".В другой статье, "Независимость Украины и сектантская путаница", Троцкий чуть подробнее разъяснял свою позицию:"Отделение Украины, есть, конечно, минус по сравнению с добровольной и равноправной социалистической федерацией; но оно явится несомненным плюсом по сравнению с бюрократическим удушением украинского народа".Интересно, что наиболее яркий отклик на свои взгляды Троцкий получил не от просоветских авторов, а от Керенского. Точнее, от его газеты "Новое время".Троцкий даже вступил с ней в полемику, посвятив этому статью "демократические крепостники и независимость Украины", в которой обозвал "демократов" "шовинистическими крепостниками" и еще раз выдвинул лозунг "Да здравствует независимая Советская Украина!".Очевидно, что в последние годы жизни украинский вопрос занимал Троцкого и он видел в УССР естественного союзника и опору в борьбе против Сталина.В этом была своя логика. Во-первых, КП(б)У была крупнейшей национальной партийной организацией в СССР, во-вторых, в свое время позиции троцкистов были весьма сильны именно в УССР. Однако с тех времен прошло столько партийных чисток, что ни у одного сторонника Троцкого не было шансов остаться в партии.Троцкий верно оценивал одни факты, но очень сильно заблуждался в других.Он был абсолютно уверен в том, что националистические и демократические движения даже теоретически не смогут составить конкуренцию левой идее, поскольку доказали свою нежизнеспособность в период УНР.Именно поэтому он с такой легкостью выдвигал лозунг независимости Украины, полагая, что в эпоху империализма ни националистическая, ни демократическая Украина не смогут продержаться и нескольких лет, а преимущество в любом случае будет за левыми благодаря пролетариату, который своего уже не упустит.Как показало время, Троцкий сильно переоценивал могущество украинского пролетариата и слишком недооценивал живучесть националистических и либеральных идей, которым он в конце 30-х самонадеянно отвел место на свалке истории.

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