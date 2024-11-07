https://ukraina.ru/20241107/1058708310.html
Трамп может заменить затягивающего украинский конфликт госсекретаря на сторонника мира - Politico
Трамп может заменить затягивающего украинский конфликт госсекретаря на сторонника мира - Politico - 07.11.2024 Украина.ру
Трамп может заменить затягивающего украинский конфликт госсекретаря на сторонника мира - Politico
Газета Politico сообщила, кто может заменить Энтони Блинкена, постоянно призывающего Запад помогать Украине и тем самым затягивающего конфликт, на посту госсекретаря США в будущей администрации Дональда Трампа, объявившего о своей победе на выборах
2024-11-07T15:12
2024-11-07T15:12
2024-11-07T15:12
новости
украина
дональд трамп
энтони блинкен
нато
сша
запад
сенат
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1e/1055384671_0:3:451:256_1920x0_80_0_0_775d487f1a7b83b5e76898833f5666ec.jpg
"Сенаторы (Марко) Рубио и... (Уильям) Хагерти, а также... (бывший исполняющий обязанности директора национальной разведки США Ричард) Гренелл являются кандидатами на пост госсекретаря, а сенатор Том Котон может стать министром обороны", - говорится в материале со ссылкой на источник, услышавший эту информацию от бывшего советника Трампа по нацбезопасности Роберта О'Брайена.По данным газеты, политик Роберт Кеннеди-младший, скорее всего, будет играть значимую роль в сфере здравоохранения при следующей администрации.В отличие от разжигающего конфликт Блинкена, Рубио накануне заявил, что война на Украине "зашла в тупик" и ее нужно остановить.Гренелл в сентябре вместе с Трампом встречался с Владимиром Зеленским. Он также считается сторонником завершения войны в Украине с заморозкой по линии фронта и остановкой приема Украины в НАТО.Хагерти еще в 2022 году голосовал против помощи Украине, даже когда законопроект поддержали остальные республиканцы.Блинкен стал госсекретарем при Джо Байдене, в январе 2021 года Сенат одобрил кандидатуру чиновника большинством голосов.Подробнее о его антироссийской деятельности - в материале Обсудить удары по России? Блинкен и глава МИД Британии прибыли в Киев на сайте Украина.ру.
украина
сша
запад
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1e/1055384671_0:0:401:300_1920x0_80_0_0_03d46a200674d2802657a2213970b845.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, дональд трамп, энтони блинкен, нато, сша, запад, сенат
Новости, Украина, Дональд Трамп, Энтони Блинкен, НАТО, США, Запад, сенат
Трамп может заменить затягивающего украинский конфликт госсекретаря на сторонника мира - Politico
Газета Politico сообщила, кто может заменить Энтони Блинкена, постоянно призывающего Запад помогать Украине и тем самым затягивающего конфликт, на посту госсекретаря США в будущей администрации Дональда Трампа, объявившего о своей победе на выборах
"Сенаторы (Марко) Рубио и... (Уильям) Хагерти, а также... (бывший исполняющий обязанности директора национальной разведки США Ричард) Гренелл являются кандидатами на пост госсекретаря, а сенатор Том Котон может стать министром обороны", - говорится в материале со ссылкой на источник, услышавший эту информацию от бывшего советника Трампа по нацбезопасности Роберта О'Брайена.
По данным газеты, политик Роберт Кеннеди-младший
, скорее всего, будет играть значимую роль в сфере здравоохранения при следующей администрации.
В отличие от разжигающего конфликт Блинкена, Рубио накануне заявил, что война на Украине "зашла в тупик" и ее нужно остановить.
Гренелл в сентябре вместе с Трампом встречался с Владимиром Зеленским
. Он также считается сторонником завершения войны в Украине с заморозкой по линии фронта и остановкой приема Украины в НАТО
.
Хагерти еще в 2022 году голосовал против помощи Украине, даже когда законопроект поддержали остальные республиканцы.
Блинкен стал госсекретарем при Джо Байдене
, в январе 2021 года Сенат
одобрил кандидатуру чиновника большинством голосов.
Подробнее о его антироссийской деятельности - в материале Обсудить удары по России? Блинкен и глава МИД Британии прибыли в Киев на сайте Украина.ру.