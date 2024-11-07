Трамп может заменить затягивающего украинский конфликт госсекретаря на сторонника мира - Politico - 07.11.2024 Украина.ру
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Трамп может заменить затягивающего украинский конфликт госсекретаря на сторонника мира - Politico
Трамп может заменить затягивающего украинский конфликт госсекретаря на сторонника мира - Politico - 07.11.2024 Украина.ру
Трамп может заменить затягивающего украинский конфликт госсекретаря на сторонника мира - Politico
Газета Politico сообщила, кто может заменить Энтони Блинкена, постоянно призывающего Запад помогать Украине и тем самым затягивающего конфликт, на посту госсекретаря США в будущей администрации Дональда Трампа, объявившего о своей победе на выборах
2024-11-07T15:12
2024-11-07T15:12
новости
украина
дональд трамп
энтони блинкен
нато
сша
запад
сенат
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"Сенаторы (Марко) Рубио и... (Уильям) Хагерти, а также... (бывший исполняющий обязанности директора национальной разведки США Ричард) Гренелл являются кандидатами на пост госсекретаря, а сенатор Том Котон может стать министром обороны", - говорится в материале со ссылкой на источник, услышавший эту информацию от бывшего советника Трампа по нацбезопасности Роберта О'Брайена.По данным газеты, политик Роберт Кеннеди-младший, скорее всего, будет играть значимую роль в сфере здравоохранения при следующей администрации.В отличие от разжигающего конфликт Блинкена, Рубио накануне заявил, что война на Украине "зашла в тупик" и ее нужно остановить.Гренелл в сентябре вместе с Трампом встречался с Владимиром Зеленским. Он также считается сторонником завершения войны в Украине с заморозкой по линии фронта и остановкой приема Украины в НАТО.Хагерти еще в 2022 году голосовал против помощи Украине, даже когда законопроект поддержали остальные республиканцы.Блинкен стал госсекретарем при Джо Байдене, в январе 2021 года Сенат одобрил кандидатуру чиновника большинством голосов.Подробнее о его антироссийской деятельности - в материале Обсудить удары по России? Блинкен и глава МИД Британии прибыли в Киев на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, дональд трамп, энтони блинкен, нато, сша, запад, сенат
Новости, Украина, Дональд Трамп, Энтони Блинкен, НАТО, США, Запад, сенат

Трамп может заменить затягивающего украинский конфликт госсекретаря на сторонника мира - Politico

15:12 07.11.2024
 
Дональд Трамп
Дональд Трамп
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Газета Politico сообщила, кто может заменить Энтони Блинкена, постоянно призывающего Запад помогать Украине и тем самым затягивающего конфликт, на посту госсекретаря США в будущей администрации Дональда Трампа, объявившего о своей победе на выборах
"Сенаторы (Марко) Рубио и... (Уильям) Хагерти, а также... (бывший исполняющий обязанности директора национальной разведки США Ричард) Гренелл являются кандидатами на пост госсекретаря, а сенатор Том Котон может стать министром обороны", - говорится в материале со ссылкой на источник, услышавший эту информацию от бывшего советника Трампа по нацбезопасности Роберта О'Брайена.
По данным газеты, политик Роберт Кеннеди-младший, скорее всего, будет играть значимую роль в сфере здравоохранения при следующей администрации.
В отличие от разжигающего конфликт Блинкена, Рубио накануне заявил, что война на Украине "зашла в тупик" и ее нужно остановить.
Гренелл в сентябре вместе с Трампом встречался с Владимиром Зеленским. Он также считается сторонником завершения войны в Украине с заморозкой по линии фронта и остановкой приема Украины в НАТО.
Хагерти еще в 2022 году голосовал против помощи Украине, даже когда законопроект поддержали остальные республиканцы.
Блинкен стал госсекретарем при Джо Байдене, в январе 2021 года Сенат одобрил кандидатуру чиновника большинством голосов.
Подробнее о его антироссийской деятельности - в материале Обсудить удары по России? Блинкен и глава МИД Британии прибыли в Киев на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаДональд ТрампЭнтони БлинкенНАТОСШАЗападсенат
 
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