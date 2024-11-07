Агент певца Shaman предложил политикам самим петь на днях города. В Госдуме согласились
17:41 07.11.2024 (обновлено: 17:42 07.11.2024)
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Руководитель пресс-службы артиста Shaman (Ярослава Дронова) Антон Коробков-Землянский негативно отреагировал на попытку властей ограничить гонорары певцов на городских мероприятиях. Автор этой инициативы, вице-спикер Госдумы РФ Владислав Даванков ответил ему
"Представитель певца Шамана предложил "Новым людям" (партия. - Ред.) самим выступать на днях города. Для него гонорар меньше 1 млн рублей из бюджета, видимо, оскорбителен. Предложение правильное. Мы его принимаем. У Новых людей в Томске есть отличный проект "Голос города". Мы даём площадки для выступления талантливым молодым исполнителям, которым сложно пробиться без связей и федерального пиара. Сейчас масштабируем на всю страну. Если Шаман действительно готов уступить сцену, наши молодые яркие музыканты охотно его заменят. Причём бесплатно. Говорю это серьёзно", - написал Даванков.
Накануне Даванков внес в парламент законопроект, запрещающий тратить на выступления артистов более миллиона рублей из государственных и муниципальных бюджетов.
Вчера, 17:40В Госдуме РФ предложили ввести лимит на гонорары артистовВице-спикер Госдумы РФ Владислав Даванков внес в парламент законопроект, запрещающий тратить на выступления артистов более миллиона рублей из государственных и муниципальных бюджетов. Об этом 6 ноября сообщило агентство РИА Новости
Представитель артиста Shaman Антон Коробков-Землянский, реагируя на это сообщение, оставил в своем телеграм-канале такое послание Даванкову:
""Новые люди" оказались партией популистов. Будут, видимо, сами выступать на днях городов. Закон либо не будет действовать, либо сразу будут придумывать "исключения".
Скандал вокруг трат на приглашение артистов массовые городские гуляния начался еще в августе, когда председатель комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина направила письмо губернатору Оренбургской области Денису Паслеру с просьбой разобраться с "неуместными платами" певцу Shaman за выступление в Оренбурге.
Аналогичным образом отреагировали на музыкальные траты и в Ставропольском крае. Там региона Владимир Владимиров провел опрос среди местных жителей о целесообразности приглашения звезд, и большинство проголосовавших решили, что сейчас "не время для больших праздников".
Тогда певец, как сообщалось в СМИ, вернул в бюджет Ставропольского края более 15 миллионов рублей, которые ранее получил за выступление в регионе. После этого министерство культуры Ставрополья разработало сокращенную программу праздника, а договор с артистом расторгли.
Shaman (Ярослав Дронов) известен как российский певец и автор песен. Впервые на большую сцену он вышел в 2013 году на шоу "Фактор А", где получил специальный приз от Аллы Пугачевой - премию "Золотая звезда Аллы". В 2014-м исполнитель занял второе место в шоу "Голос".
23 февраля 2022 года Дронов выпустил песню "Встанем", посвященную памяти героев Великой Отечественной войны. В июле 2022 года Shaman опубликовал композицию "Я русский". Обе стали хитами.
В конце декабря Shaman стал доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента-2024. За это певцу запретили въезд на Украину.