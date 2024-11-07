https://ukraina.ru/20241107/1058716554.html

Агент певца Shaman предложил политикам самим петь на днях города. В Госдуме согласились

Агент певца Shaman предложил политикам самим петь на днях города. В Госдуме согласились - 07.11.2024 Украина.ру

Агент певца Shaman предложил политикам самим петь на днях города. В Госдуме согласились

Руководитель пресс-службы артиста Shaman (Ярослава Дронова) Антон Коробков-Землянский негативно отреагировал на попытку властей ограничить гонорары певцов на городских мероприятиях. Автор этой инициативы, вице-спикер Госдумы РФ Владислав Даванков ответил ему

2024-11-07T17:41

2024-11-07T17:41

2024-11-07T17:42

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Накануне Даванков внес в парламент законопроект, запрещающий тратить на выступления артистов более миллиона рублей из государственных и муниципальных бюджетов.Представитель артиста Shaman Антон Коробков-Землянский, реагируя на это сообщение, оставил в своем телеграм-канале такое послание Даванкову:Скандал вокруг трат на приглашение артистов массовые городские гуляния начался еще в августе, когда председатель комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина направила письмо губернатору Оренбургской области Денису Паслеру с просьбой разобраться с "неуместными платами" певцу Shaman за выступление в Оренбурге.Аналогичным образом отреагировали на музыкальные траты и в Ставропольском крае. Там региона Владимир Владимиров провел опрос среди местных жителей о целесообразности приглашения звезд, и большинство проголосовавших решили, что сейчас "не время для больших праздников".Тогда певец, как сообщалось в СМИ, вернул в бюджет Ставропольского края более 15 миллионов рублей, которые ранее получил за выступление в регионе. После этого министерство культуры Ставрополья разработало сокращенную программу праздника, а договор с артистом расторгли.Shaman (Ярослав Дронов) известен как российский певец и автор песен. Впервые на большую сцену он вышел в 2013 году на шоу "Фактор А", где получил специальный приз от Аллы Пугачевой - премию "Золотая звезда Аллы". В 2014-м исполнитель занял второе место в шоу "Голос".23 февраля 2022 года Дронов выпустил песню "Встанем", посвященную памяти героев Великой Отечественной войны. В июле 2022 года Shaman опубликовал композицию "Я русский". Обе стали хитами.В конце декабря Shaman стал доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента-2024. За это певцу запретили въезд на Украину.Другие темы: "Объятия не помогут": Зеленский приревновал мировых лидеров к Путину.

https://ukraina.ru/20241106/1058686822.html

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новости, россия, shaman, госдума, певец, город