https://ukraina.ru/20241107/1058703689.html
Эксперт объяснил, почему "сознательный выбор Зеленского – воевать на "старой" российской территории"
Эксперт объяснил, почему "сознательный выбор Зеленского – воевать на "старой" российской территории" - 07.11.2024 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему "сознательный выбор Зеленского – воевать на "старой" российской территории"
Курское направление в нынешней линии военно-политического руководства Украины играет важную роль. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал замглавного редактора журнала "Монокль", военно-политический эксперт Петр Скоробогатый
2024-11-07T17:50
2024-11-07T17:50
2024-11-07T17:50
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россия
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владимир зеленский
пётр скоробогатый
вооруженные силы украины
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Эксперт уверен, что Киеву очень выгодно присутствие ВСУ в Курской области при решении вопроса о продолжении западной военной помощи. Владимир Зеленский апеллирует к этому опыту и просит у США ракеты "Томагавк" для нанесения ударов вглубь России. Он также просит другое оружие, преподнося опыт интервенции в позитивном свете."Что они смогут сделать по тылам и как на это отреагирует российское общество – отдельный разговор. Но Украина будет делать ставку на дальнобойные удары. Как и на Курское направление", - констатировал Скоробогатый.Он отметил, что сейчас многие пишут о том, что противник якобы не может вывести оттуда войска. Среди объяснений – потому, что это вызовет панику внутри Украины и потому, что они попадут под удары российских войск."Это правда. Но я все же считаю, что это сознательный выбор Зеленского – воевать на "старой" российской территории", - заметил Скоробогатый.По его мнению, нынешняя позиция Киева без Курской области выглядит совсем слабой."Но сейчас у киевского режима есть аргумент: "Сколько бы Россия не усиливала свои операции в Курской области, ей не удается нас оттуда выбить. Мы по-прежнему сильны, нам можно давать оружие", - заметил эксперт. - То есть все сводится к продолжению эскалации".Полный текст интервью Петр Скоробогатый: Если бойцы из КНДР сядут в окопы под Курском, Россия накажет США за все авантюры ВСУ читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью — Юрий Кнутов: Россию ждут тяжелые бои за Покровск, Запад готовит эскалацию, а у Зеленского еще есть козырьРанее на эту тему: Офицер ЧФ Боцман: В Курской области мы не тесним и не выдавливаем противника, а уничтожаем его на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, курская область, россия, украина, владимир зеленский, пётр скоробогатый, вооруженные силы украины
Новости, Курская область, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Пётр Скоробогатый, Вооруженные силы Украины
Эксперт объяснил, почему "сознательный выбор Зеленского – воевать на "старой" российской территории"
Курское направление в нынешней линии военно-политического руководства Украины играет важную роль. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал замглавного редактора журнала "Монокль", военно-политический эксперт Петр Скоробогатый
Эксперт уверен, что Киеву очень выгодно присутствие ВСУ в Курской области при решении вопроса о продолжении западной военной помощи. Владимир Зеленский апеллирует к этому опыту и просит у США ракеты "Томагавк" для нанесения ударов вглубь России. Он также просит другое оружие, преподнося опыт интервенции в позитивном свете.
"Что они смогут сделать по тылам и как на это отреагирует российское общество – отдельный разговор. Но Украина будет делать ставку на дальнобойные удары. Как и на Курское направление", - констатировал Скоробогатый.
Он отметил, что сейчас многие пишут о том, что противник якобы не может вывести оттуда войска. Среди объяснений – потому, что это вызовет панику внутри Украины и потому, что они попадут под удары российских войск.
"Это правда. Но я все же считаю, что это сознательный выбор Зеленского – воевать на "старой" российской территории", - заметил Скоробогатый.
По его мнению, нынешняя позиция Киева без Курской области выглядит совсем слабой.
"Но сейчас у киевского режима есть аргумент: "Сколько бы Россия не усиливала свои операции в Курской области, ей не удается нас оттуда выбить. Мы по-прежнему сильны, нам можно давать оружие", - заметил эксперт. - То есть все сводится к продолжению эскалации".