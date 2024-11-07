https://ukraina.ru/20241107/1058703689.html

Эксперт объяснил, почему "сознательный выбор Зеленского – воевать на "старой" российской территории"

Эксперт объяснил, почему "сознательный выбор Зеленского – воевать на "старой" российской территории" - 07.11.2024 Украина.ру

Эксперт объяснил, почему "сознательный выбор Зеленского – воевать на "старой" российской территории"

Курское направление в нынешней линии военно-политического руководства Украины играет важную роль. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал замглавного редактора журнала "Монокль", военно-политический эксперт Петр Скоробогатый

2024-11-07T17:50

2024-11-07T17:50

2024-11-07T17:50

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курская область

россия

украина

владимир зеленский

пётр скоробогатый

вооруженные силы украины

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Эксперт уверен, что Киеву очень выгодно присутствие ВСУ в Курской области при решении вопроса о продолжении западной военной помощи. Владимир Зеленский апеллирует к этому опыту и просит у США ракеты "Томагавк" для нанесения ударов вглубь России. Он также просит другое оружие, преподнося опыт интервенции в позитивном свете."Что они смогут сделать по тылам и как на это отреагирует российское общество – отдельный разговор. Но Украина будет делать ставку на дальнобойные удары. Как и на Курское направление", - констатировал Скоробогатый.Он отметил, что сейчас многие пишут о том, что противник якобы не может вывести оттуда войска. Среди объяснений – потому, что это вызовет панику внутри Украины и потому, что они попадут под удары российских войск."Это правда. Но я все же считаю, что это сознательный выбор Зеленского – воевать на "старой" российской территории", - заметил Скоробогатый.По его мнению, нынешняя позиция Киева без Курской области выглядит совсем слабой."Но сейчас у киевского режима есть аргумент: "Сколько бы Россия не усиливала свои операции в Курской области, ей не удается нас оттуда выбить. Мы по-прежнему сильны, нам можно давать оружие", - заметил эксперт. - То есть все сводится к продолжению эскалации".Полный текст интервью Петр Скоробогатый: Если бойцы из КНДР сядут в окопы под Курском, Россия накажет США за все авантюры ВСУ читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью — Юрий Кнутов: Россию ждут тяжелые бои за Покровск, Запад готовит эскалацию, а у Зеленского еще есть козырьРанее на эту тему: Офицер ЧФ Боцман: В Курской области мы не тесним и не выдавливаем противника, а уничтожаем его на сайте Украина.ру

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новости, курская область, россия, украина, владимир зеленский, пётр скоробогатый, вооруженные силы украины