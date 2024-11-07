Военкор Евгений Линин: ВСУ уйдут из-под Курска, а Россия пойдет на Запорожье - 07.11.2024 Украина.ру
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Военкор Евгений Линин: ВСУ уйдут из-под Курска, а Россия пойдет на Запорожье
Военкор Евгений Линин: ВСУ уйдут из-под Курска, а Россия пойдет на Запорожье - 07.11.2024 Украина.ру
Военкор Евгений Линин: ВСУ уйдут из-под Курска, а Россия пойдет на Запорожье
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
2024-11-07T17:55
2024-11-07T17:55
эксклюзив
брянская область
курахово
россия
марьяна безуглая
александр сырский
вооруженные силы украины
верховная рада
спецоперация
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Сейчас в СМИ обсуждается много сценариев относительно того, как может развиваться СВО в ближайшее время.Во-первых, депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая сообщила, что главком ВСУ Сырский готовится выводить войска из Курской области.Во-вторых, американский журнал "Форбс" сообщил, что ВСУ подготовили мобильный бронированный кулак для вторжения в Брянскую область.При этом украинская сторона ожидает наступления массированной российской группировки на Гуляйполе по мере того, как будет сжиматься удавка вокруг Курахово.Мы можем прислушаться к Безуглой, потому что у нее есть информированные источники в украинской власти и на передовой. Да, ее заявления звучат в утрированной форме, но пока все ее прогнозы подтверждались.Что касается вторжения в Брянскую область, то сейчас у ВСУ серьезно ограничены возможности для активных наступательных действий. Они не владеют инициативой ни на одном участке фронта. В Курской области противник увяз, не достигнув ни малейшего успеха. Враг там сточил свои элитные подразделения: десантно-штурмовую и две механизированных бригады. Они потеряли технику и людей. Нет у них возможности что-то откуда-то перебросить для нападения на Брянскую область.На Южно-Донецком направлении у ВСУ вообще сыпется все, потому что они потеряли основной укрепрайон в Угледаре. Если они потеряют Курахово, для них это будет потеря потерь, а удержать они его тоже не смогут. Им нужно либо уходить из Курахово, либо, по сценарию Угледара, оставить там одну из своих бригад на верную гибель.Я уже неоднократно говорил, что и ВСУ в буквальном смысле не умеют отступать. У них нет навыков, чтобы организовать весь этот комплекс мероприятий: отвод войск на заранее подготовленные позиции, создание резервов и работу ВПК, чтобы от обороны перейти к наступлению.Этому невозможно научиться. Этому обучала советская школа Генштаба, которая вся осталась в России. Да, Сырский окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. Он может организовывать боевые действия на уровне больше, чем бригада. Но он такой один. Остальные мыслят только в категории рот и батальонов.То, что сейчас делает киевский режим – это либо бегство, либо уничтожение собственной армии. Нет у него планов стратегического отступления. Следовательно, планов действий у него тоже нет.И потом, до какой линии вы будете отступать? Им остается отступать только до естественных рубежей обороны – то есть, до Днепра. Тем более, что ВСУ сейчас даже Купянск с трудом удерживают, хотя он стоит на Осколе.При этом у нас на юге сосредоточена крупная группировка, которая пока не задействована.Когда во время контрнаступа ВСУ смогли войти в Работино и Урожайное, там сражалась наша группировка "Днепр". Наши обстрелянные бойцы до сих пор стоят на этих рубежах. Да, их иногда используют в качестве резервов, но "Днепр" по-прежнему остается нашей крупной группировкой.Если будет дана команда, она пойдет вперед. И ВСУ в этих степях будет не за что закрепиться.
https://ukraina.ru/20240912/1057390610.html
https://ukraina.ru/20241106/1058686517.html
брянская область
курахово
россия
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, брянская область, курахово, россия, марьяна безуглая, александр сырский, вооруженные силы украины, верховная рада, спецоперация
Эксклюзив, Брянская область, Курахово, Россия, Марьяна Безуглая, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, Спецоперация

Военкор Евгений Линин: ВСУ уйдут из-под Курска, а Россия пойдет на Запорожье

17:55 07.11.2024
 
© Украина.ру / serafima091999Евгений Линин СВО
Евгений Линин СВО - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© Украина.ру / serafima091999
Читать в
Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
Сейчас в СМИ обсуждается много сценариев относительно того, как может развиваться СВО в ближайшее время.
Евгений Линин интервью - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
12 сентября, 05:33
Евгений Линин: Мне кажется, только политика сдерживает нас от решительных шагов на поле боя В начале года киевский режим говорил о необходимости перейти к стратегической обороне. А как они перейдут в стратегическую оборону, когда Сырский в прямом смысле не умеет отступать? Он не умеет выводить войска. Он их просто оставляет на позициях, пока их не положат артиллерией и не засыплют ФАБами
Во-первых, депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая сообщила, что главком ВСУ Сырский готовится выводить войска из Курской области.
Во-вторых, американский журнал "Форбс" сообщил, что ВСУ подготовили мобильный бронированный кулак для вторжения в Брянскую область.
При этом украинская сторона ожидает наступления массированной российской группировки на Гуляйполе по мере того, как будет сжиматься удавка вокруг Курахово.
Мы можем прислушаться к Безуглой, потому что у нее есть информированные источники в украинской власти и на передовой. Да, ее заявления звучат в утрированной форме, но пока все ее прогнозы подтверждались.
Что касается вторжения в Брянскую область, то сейчас у ВСУ серьезно ограничены возможности для активных наступательных действий. Они не владеют инициативой ни на одном участке фронта. В Курской области противник увяз, не достигнув ни малейшего успеха. Враг там сточил свои элитные подразделения: десантно-штурмовую и две механизированных бригады. Они потеряли технику и людей. Нет у них возможности что-то откуда-то перебросить для нападения на Брянскую область.
На Южно-Донецком направлении у ВСУ вообще сыпется все, потому что они потеряли основной укрепрайон в Угледаре. Если они потеряют Курахово, для них это будет потеря потерь, а удержать они его тоже не смогут. Им нужно либо уходить из Курахово, либо, по сценарию Угледара, оставить там одну из своих бригад на верную гибель.
Я уже неоднократно говорил, что и ВСУ в буквальном смысле не умеют отступать. У них нет навыков, чтобы организовать весь этот комплекс мероприятий: отвод войск на заранее подготовленные позиции, создание резервов и работу ВПК, чтобы от обороны перейти к наступлению.
Этому невозможно научиться. Этому обучала советская школа Генштаба, которая вся осталась в России. Да, Сырский окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. Он может организовывать боевые действия на уровне больше, чем бригада. Но он такой один. Остальные мыслят только в категории рот и батальонов.
То, что сейчас делает киевский режим – это либо бегство, либо уничтожение собственной армии. Нет у него планов стратегического отступления. Следовательно, планов действий у него тоже нет.
И потом, до какой линии вы будете отступать? Им остается отступать только до естественных рубежей обороны – то есть, до Днепра. Тем более, что ВСУ сейчас даже Купянск с трудом удерживают, хотя он стоит на Осколе.
При этом у нас на юге сосредоточена крупная группировка, которая пока не задействована.
Когда во время контрнаступа ВСУ смогли войти в Работино и Урожайное, там сражалась наша группировка "Днепр". Наши обстрелянные бойцы до сих пор стоят на этих рубежах. Да, их иногда используют в качестве резервов, но "Днепр" по-прежнему остается нашей крупной группировкой.
Если будет дана команда, она пойдет вперед. И ВСУ в этих степях будет не за что закрепиться.
Карта СВО
Карта ДНР
Карта Курской и Сумской области
Белгородская и Харьковская области
Алексей Самойлов карта - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Вчера, 18:00
Военный политолог Алексей Самойлов: ВСУ потеряют Курахово, но могут устроить шантаж под БелгородомЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
 
ЭксклюзивБрянская областьКураховоРоссияМарьяна БезуглаяАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныВерховная РадаСпецоперация
 
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