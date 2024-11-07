https://ukraina.ru/20241107/1058717423.html

Военкор Евгений Линин: ВСУ уйдут из-под Курска, а Россия пойдет на Запорожье

Военкор Евгений Линин: ВСУ уйдут из-под Курска, а Россия пойдет на Запорожье - 07.11.2024 Украина.ру

Военкор Евгений Линин: ВСУ уйдут из-под Курска, а Россия пойдет на Запорожье

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.

2024-11-07T17:55

2024-11-07T17:55

2024-11-07T17:55

эксклюзив

брянская область

курахово

россия

марьяна безуглая

александр сырский

вооруженные силы украины

верховная рада

спецоперация

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Сейчас в СМИ обсуждается много сценариев относительно того, как может развиваться СВО в ближайшее время.Во-первых, депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая сообщила, что главком ВСУ Сырский готовится выводить войска из Курской области.Во-вторых, американский журнал "Форбс" сообщил, что ВСУ подготовили мобильный бронированный кулак для вторжения в Брянскую область.При этом украинская сторона ожидает наступления массированной российской группировки на Гуляйполе по мере того, как будет сжиматься удавка вокруг Курахово.Мы можем прислушаться к Безуглой, потому что у нее есть информированные источники в украинской власти и на передовой. Да, ее заявления звучат в утрированной форме, но пока все ее прогнозы подтверждались.Что касается вторжения в Брянскую область, то сейчас у ВСУ серьезно ограничены возможности для активных наступательных действий. Они не владеют инициативой ни на одном участке фронта. В Курской области противник увяз, не достигнув ни малейшего успеха. Враг там сточил свои элитные подразделения: десантно-штурмовую и две механизированных бригады. Они потеряли технику и людей. Нет у них возможности что-то откуда-то перебросить для нападения на Брянскую область.На Южно-Донецком направлении у ВСУ вообще сыпется все, потому что они потеряли основной укрепрайон в Угледаре. Если они потеряют Курахово, для них это будет потеря потерь, а удержать они его тоже не смогут. Им нужно либо уходить из Курахово, либо, по сценарию Угледара, оставить там одну из своих бригад на верную гибель.Я уже неоднократно говорил, что и ВСУ в буквальном смысле не умеют отступать. У них нет навыков, чтобы организовать весь этот комплекс мероприятий: отвод войск на заранее подготовленные позиции, создание резервов и работу ВПК, чтобы от обороны перейти к наступлению.Этому невозможно научиться. Этому обучала советская школа Генштаба, которая вся осталась в России. Да, Сырский окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. Он может организовывать боевые действия на уровне больше, чем бригада. Но он такой один. Остальные мыслят только в категории рот и батальонов.То, что сейчас делает киевский режим – это либо бегство, либо уничтожение собственной армии. Нет у него планов стратегического отступления. Следовательно, планов действий у него тоже нет.И потом, до какой линии вы будете отступать? Им остается отступать только до естественных рубежей обороны – то есть, до Днепра. Тем более, что ВСУ сейчас даже Купянск с трудом удерживают, хотя он стоит на Осколе.При этом у нас на юге сосредоточена крупная группировка, которая пока не задействована.Когда во время контрнаступа ВСУ смогли войти в Работино и Урожайное, там сражалась наша группировка "Днепр". Наши обстрелянные бойцы до сих пор стоят на этих рубежах. Да, их иногда используют в качестве резервов, но "Днепр" по-прежнему остается нашей крупной группировкой.Если будет дана команда, она пойдет вперед. И ВСУ в этих степях будет не за что закрепиться.

https://ukraina.ru/20240912/1057390610.html

https://ukraina.ru/20241106/1058686517.html

брянская область

курахово

россия

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

эксклюзив, брянская область, курахово, россия, марьяна безуглая, александр сырский, вооруженные силы украины, верховная рада, спецоперация