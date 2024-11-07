Военкор Евгений Линин: ВСУ уйдут из-под Курска, а Россия пойдет на Запорожье
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
Сейчас в СМИ обсуждается много сценариев относительно того, как может развиваться СВО в ближайшее время.
12 сентября, 05:33Евгений Линин: Мне кажется, только политика сдерживает нас от решительных шагов на поле боя В начале года киевский режим говорил о необходимости перейти к стратегической обороне. А как они перейдут в стратегическую оборону, когда Сырский в прямом смысле не умеет отступать? Он не умеет выводить войска. Он их просто оставляет на позициях, пока их не положат артиллерией и не засыплют ФАБами
Во-первых, депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая сообщила, что главком ВСУ Сырский готовится выводить войска из Курской области.
Во-вторых, американский журнал "Форбс" сообщил, что ВСУ подготовили мобильный бронированный кулак для вторжения в Брянскую область.
При этом украинская сторона ожидает наступления массированной российской группировки на Гуляйполе по мере того, как будет сжиматься удавка вокруг Курахово.
Мы можем прислушаться к Безуглой, потому что у нее есть информированные источники в украинской власти и на передовой. Да, ее заявления звучат в утрированной форме, но пока все ее прогнозы подтверждались.
Что касается вторжения в Брянскую область, то сейчас у ВСУ серьезно ограничены возможности для активных наступательных действий. Они не владеют инициативой ни на одном участке фронта. В Курской области противник увяз, не достигнув ни малейшего успеха. Враг там сточил свои элитные подразделения: десантно-штурмовую и две механизированных бригады. Они потеряли технику и людей. Нет у них возможности что-то откуда-то перебросить для нападения на Брянскую область.
На Южно-Донецком направлении у ВСУ вообще сыпется все, потому что они потеряли основной укрепрайон в Угледаре. Если они потеряют Курахово, для них это будет потеря потерь, а удержать они его тоже не смогут. Им нужно либо уходить из Курахово, либо, по сценарию Угледара, оставить там одну из своих бригад на верную гибель.
Я уже неоднократно говорил, что и ВСУ в буквальном смысле не умеют отступать. У них нет навыков, чтобы организовать весь этот комплекс мероприятий: отвод войск на заранее подготовленные позиции, создание резервов и работу ВПК, чтобы от обороны перейти к наступлению.
Этому невозможно научиться. Этому обучала советская школа Генштаба, которая вся осталась в России. Да, Сырский окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. Он может организовывать боевые действия на уровне больше, чем бригада. Но он такой один. Остальные мыслят только в категории рот и батальонов.
То, что сейчас делает киевский режим – это либо бегство, либо уничтожение собственной армии. Нет у него планов стратегического отступления. Следовательно, планов действий у него тоже нет.
И потом, до какой линии вы будете отступать? Им остается отступать только до естественных рубежей обороны – то есть, до Днепра. Тем более, что ВСУ сейчас даже Купянск с трудом удерживают, хотя он стоит на Осколе.
При этом у нас на юге сосредоточена крупная группировка, которая пока не задействована.
Когда во время контрнаступа ВСУ смогли войти в Работино и Урожайное, там сражалась наша группировка "Днепр". Наши обстрелянные бойцы до сих пор стоят на этих рубежах. Да, их иногда используют в качестве резервов, но "Днепр" по-прежнему остается нашей крупной группировкой.
Если будет дана команда, она пойдет вперед. И ВСУ в этих степях будет не за что закрепиться.
Вчера, 18:00Военный политолог Алексей Самойлов: ВСУ потеряют Курахово, но могут устроить шантаж под БелгородомЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.