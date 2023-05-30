"Хайповать могут только блогеры". Военный эксперт о планах командования после битвы за Артемовск - 30.05.2023 Украина.ру
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"Хайповать могут только блогеры". Военный эксперт о планах командования после битвы за Артемовск
"Хайповать могут только блогеры". Военный эксперт о планах командования после битвы за Артемовск - 30.05.2023 Украина.ру
"Хайповать могут только блогеры". Военный эксперт о планах командования после битвы за Артемовск
У Минобороны РФ впереди еще не один бой и поэтому сберечь и обучить личный состав при ведении боевых действий, нанося максимальное поражение противнику на дистанции — и есть нынешний приоритет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Александр Полищук
2023-05-30T09:30
2023-05-30T09:30
новости
всу
артемовск
минобороны
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По его словам, украинский "контрнаступ" еще не начался, силы у ВСУ есть. Основная задача — уничтожить их не путем рубки в окопах и в штурмах городов, а применяя дистанционно все доступные виды вооружения,Всю полноту картины знают только в штабах — военные делают свою работу. Доверять своему военному командованию и поддерживать своих ребят на передовой — вот главная задача для оставшихся в тылу.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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Новости
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новости, всу, артемовск, минобороны
Новости, ВСУ, Артемовск, Минобороны

"Хайповать могут только блогеры". Военный эксперт о планах командования после битвы за Артемовск

09:30 30.05.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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У Минобороны РФ впереди еще не один бой и поэтому сберечь и обучить личный состав при ведении боевых действий, нанося максимальное поражение противнику на дистанции — и есть нынешний приоритет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Александр Полищук
По его словам, украинский "контрнаступ" еще не начался, силы у ВСУ есть. Основная задача — уничтожить их не путем рубки в окопах и в штурмах городов, а применяя дистанционно все доступные виды вооружения,
"Второго Бахмута больше не будет — украинцы повторно в такую мясорубку не полезут. Сейчас идет битва умов и битва Ставок. Загадывать что-то бесполезно — фантазировать и хайповать могут только блогеры и военкоры, которые кормятся слухами или перепостами новостей друг у друга", - сказал собеседник издания.
Всю полноту картины знают только в штабах — военные делают свою работу. Доверять своему военному командованию и поддерживать своих ребят на передовой — вот главная задача для оставшихся в тылу.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
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