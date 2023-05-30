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"Хайповать могут только блогеры". Военный эксперт о планах командования после битвы за Артемовск

"Хайповать могут только блогеры". Военный эксперт о планах командования после битвы за Артемовск - 30.05.2023 Украина.ру

"Хайповать могут только блогеры". Военный эксперт о планах командования после битвы за Артемовск

У Минобороны РФ впереди еще не один бой и поэтому сберечь и обучить личный состав при ведении боевых действий, нанося максимальное поражение противнику на дистанции — и есть нынешний приоритет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Александр Полищук

2023-05-30T09:30

2023-05-30T09:30

2023-05-30T09:30

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По его словам, украинский "контрнаступ" еще не начался, силы у ВСУ есть. Основная задача — уничтожить их не путем рубки в окопах и в штурмах городов, а применяя дистанционно все доступные виды вооружения,Всю полноту картины знают только в штабах — военные делают свою работу. Доверять своему военному командованию и поддерживать своих ребят на передовой — вот главная задача для оставшихся в тылу.Полностью интервью можно прочитать здесь.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, артемовск, минобороны