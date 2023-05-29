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Президент Казахстана поздравил турецкого коллегу с победой во втором туре президентских выборов

Президент Казахстана поздравил турецкого коллегу с победой во втором туре президентских выборов - 29.05.2023 Украина.ру

Президент Казахстана поздравил турецкого коллегу с победой во втором туре президентских выборов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах главы государства в ходе телефонного разговора, сообщили РИА Новости 29 мая

2023-05-29T16:48

2023-05-29T16:48

2023-05-29T16:48

выборы

эрдоган

касым-жомарт токаев

президентские выборы

парламентские выборы

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14 мая в Турции состоялись выборы президента страны, а также парламентские выборы. На пост главы государства претендовали действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, оппозиционер Кемаль Кылычдароглу и Синан Оган.15 мая высшая избирательная комиссия Турции официально объявила второй тур выборов президента, он состоялся 28 мая.Глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер заявил, что Эрдоган победил во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, его соперник от оппозиции Кемаль Кылычдароглу получил почти 48% голосов. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня.В интервью изданию Украина.ру публицист Армен Гаспарян рассказал, что, в случае победы Эрдогана, Запад может попытаться устроить в Турции госпереворот, так как для США и Европы "демократичными" считаются только те выборы, в которых побеждает их ставленник.По мнению эксперта, нынешний президент тоже это понимает, а он уже показал, как может жёстко подавлять мятеж.Любой внутренний политический кризис наносит ущерб экономике страны и приводит к потере территорий, что точно не входит в планы Турции, которая стремится к расширению своих границ, отметил Гаспарян.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Армена Гаспаряна на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20230529/1046670095.html

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выборы, эрдоган, касым-жомарт токаев, президентские выборы, парламентские выборы