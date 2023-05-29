https://ukraina.ru/20230529/1046668199.html

Смена тактики, ПВО работает все хуже: появились необычные подробности удара "Геранями" по Житомиру

Смена тактики, ПВО работает все хуже: появились необычные подробности удара "Геранями" по Житомиру - 29.05.2023 Украина.ру

Смена тактики, ПВО работает все хуже: появились необычные подробности удара "Геранями" по Житомиру

Украинская противовоздушная оборона работает всё хуже, несмотря на отправку новых и новых вооружений, сообщил телеграм-канал "Военная хроника" 28 мая на основе анализа удара по Житомиру

2023-05-29T12:41

2023-05-29T12:41

2023-05-29T12:41

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Президент Украины Владимир Зеленский и начальник городской военной администрации Сергей Попко ранее заявляли о наиболее массированной атаке дронами на Украину.По словам Зеленского, запущено было 54 БПЛА, из которых сбито якобы 36 беспилотников. Он отметил, что не обошлось без попаданий в Житомирскую область.Телеграм-канал опубликовал ряд интересных наблюдений по взрывам в Житомире.По данным телеграм-канала "Военная хроника", дроны "Герань-2" начали долетать вглубь охраняемой территории над воинскими частями, где развёрнута ПВО.Судя по наблюдениям и информации от местных жителей, дрон "Герань-2" спикировал на объект, сделав полукруг.Автор поста предположил, что существенно было доработано программное обеспечение для настройки полётного задания. Теперь операторы дронов могут закладывать в блок наведения "предпочтительный вариант поражения цели", добавили в сообщении.В публикации отмечено, что доработка БПЛА "Герань-2" позволяет сделать их дешевле, точнее, мощнее и эффективнее в применении, что совершенно точно позволит повысить эффективность при массированных ракетных ударах со вскрытием ПВО противника.Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в интервью изданию Украина.ру рассказал ранее о применении ВС РФ беспилотных летательных аппаратов. По его мнению, если бы тысячи ракет и БПЛА, которые применялись при налетах на энергетическую системы Украины за эти полгода, были брошены на уничтожение транспортной инфраструктуры, железные дороги и мосты восстанавливать никто бы не смог.Эксперт предположил, что после уничтожения железнодорожного полотна на нескольких сотнях метров на сутки приехал бы ремонтный поезд. Ремонтный поезд, по словам Онуфриенко, тоже был бы уничтожен.По мнению эксперта, через несколько таких вылетов у Украины закончились бы и поезда, и желание что-либо ремонтировать.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Михаила Онуфриенко на нашем сайте.Сейчас на Украина.ру читают:Китай и Россия. Извилистая история обреченных на дружбуДонецк: девять лет войныРаботать некому - всё отняла война. Как Украина оказалась в глубоком демографическом пике

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новости, украина, житомир, дроны, бпла, герань, беспилотники, удар, спецоперация, россия