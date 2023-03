https://ukraina.ru/20230329/1044829765.html

В Киев прибывают танки НАТО. Но Россия приготовила мощный ответ

Неделя проходит в Киеве под знаком танкового парада — в страну прибывают первые партии западных танков. Новую бронетехнику с помпой принимал лично министр обороны Украины Алексей Резников

27 марта глава ведомства сообщил о поступлении на вооружение ВСУ британских танков Challenger 2, немецких БМП Marder, американских бронетранспортёров Stryker и бронированных автомобилей Cougar. А для большего эффекта приложил фотографию на фоне этих машин.На следующий день министр, прокатившись на Challenger 2, написал в Twitter, что эти машины скоро приступят к выполнению своих боевых задач. В видео Резников, вылезая из танка, передаёт привет своему британскому коллеге Бену Уоллесу: «Изумительно, Бен! Очень хорошая шутка! Спасибо от Украины Соединённому Королевству!» Кроме того, Киев получил от Лондона 20 БТР Bulldog и 30 самоходных артиллерийских установок AS-90.Германия теперь тоже активно оказывают военную помощь Украине. Из Германии уже прибыли 18 танков Leopard 2 и 40 БМП Marder. Также, по информации источников, доставлены две бронированные ремонтно-эвакуационные машины, способные расчищать препятствия. Более того, журнал Der Spiegel сообщил о планах Берлина увеличить в ближайшие годы расходы на военную помощь Украине в 5 раз: с € 3 млрд до € 15 млрд — поскольку ВСУ несут большие потери военной техники. Решение немецкой стороны, таким образом повышающей уровень участия в украинском конфликте, не сулит ничего хорошего, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Не отстаёт и Франция. В интервью изданию Le Figaro министр обороны республики Себастьен Лекорню объявил о намерении передать Киеву в ближайшее время ЗРК SAMP/T и об увеличении объёма поставок 155-мм снарядов — с конца марта ВСУ будут получать 2000 штук в месяц от официального Парижа.Кроме того, на Украину прибыли 3 танка Leopard 2A6 из Португалии.Однако это ещё не всё. Испания обещает передать ВСУ 6 танков Leopard A4 «сразу после Пасхи», то есть после 9 апреля, сообщили источники газеты El Pais в правительственных кругах. Отремонтированные машины направят в Польшу, оттуда они поступят на Украину. Поставить Киеву планируется ещё 4 танка, но на их ремонт потребуется больше времени и денег.Для Болгарии украинский конфликт — возможность избавиться от советского наследия и получить взамен современное вооружение: по информации издания Euractiv, София собирается передать Киеву сотни тысяч старых снарядов на сумму около € 175 млн.Чтобы не запутаться в таком разнообразии новой техники, Пентагон собирается выпустить игральные карты с изображением натовских систем вооружения: 52 моделей танков, бронетранспортёров, грузовиков, артиллерийских орудий, в частности РСЗО HIMARS, самоходная зенитная установка Gepard, САУ Caesar. Об этом сообщила газета The New York Times. Идея не нова: подобные колоды с иллюстрациями истребителей, используемых союзниками и их противниками, существовали во времена Второй мировой войны. Таким же образом американских солдат знакомили с образцами российской, китайской, иранской военной техники.Поставок военной техники с Запада тем больше, чем ближе дата весеннего контрнаступления ВСУ. А оно, если верить американской газете The Wall Street Journal, может начаться в ближайшие недели. Помочь украинской армии в этом должны помочь и новые вооружения, и уровень подготовки бойцов, обученных странами НАТО. В частности прошедших в Англии ускоренную подготовку по управлению Challenger 2 — их лично навещал президент Украины Владимир Зеленский во время февральского визита в королевство. Факт работы западных инструкторов с бойцами ВСУ украинские власти, конечно, преподносят с гордостью, однако результаты обучения неоднозначные.«Подготовка танкистов оставляет желать лучшего. Большинство военнослужащих не смогли показать даже минимальный результат. Только 20% продемонстрировали какие-то знания», — пишет британская газета The Guardian.По словам инструкторов, многие бойцы ВСУ не хотели возвращаться на родину, даже предпринимали попытки дезертирства, причём речь идёт об украинских офицерах с боевым опытом.Цель контрнаступления ВСУ, по версии The Wall Street Journal, может заключаться в попытке перерезать сухопутный коридор в Крым. Но это, как отмечает издание, «очень рискованная кампания, которая определит ход дальнейших сражений и возможных мирных переговоров». И не факт, что она закончится успехом для Киева, поскольку, во-первых, ВСУ при всей обеспеченности бронетехникой может не хватить поддержки боевой авиации, во-вторых, не будет никакого фактора внезапности, благодаря чему российская армия имела достаточно времени для подготовки к противодействию противнику.О том, что в свободном доступе слишком много информации о поставляемых Украине вооружениях, говорил 28 марта глава Пентагона Ллойд Остин на слушаниях в комитете Сената по делам вооружённых сил.«Ряд стран предоставляют помощь, и иногда мы обнаруживаем, что наши коллеги предоставляют слишком много информации. В контактах с моими коллегами я поднимаю этот вопрос и продолжу делать это. Россия проявляет очень большое внимание к тому, где находятся эти вооружения. Мы должны работать над этим», — сказал министр обороны США.Российским военным есть чем ответить на поступающую в массовом порядке натовскую технику. Источник РИА «Новости» сообщил о поставках в зону СВО нескольких сотен новых, недавно выпущенных с конвейера танков, преимущественно Т-90М «Прорыв», а также глубоко модернизированных машин Т-72Б3М.«Эти танки по своим тактико-техническим характеристикам, включая вооружение, систему управления огнём, защиту, подвижность и ситуационную осведомлённость, как минимум находятся на уровне самых современных иностранных машин. В то же время можно с уверенностью говорить о том, что Т-90М и Т-72Б3М на голову превосходят по боевым характеристикам те танки, в том числе стран НАТО, которые есть в наличии у украинских войск или будут им поставляться в ближайшем будущем», — подчеркнул источник.К тому же с поставками западного вооружения возникают проблемы. Во-первых, ряд стран уже передали ВСУ всё что могли — это, например, Чехия. Во-вторых, усиливается недовольство таких масштабных финансовых затрат на помощь Украине, когда собственных проблем хватает. В разных странах люди выходят на акции протестов против вооружения ВСУ, с аналогичными требованиями выступают и оппозиционные политики. Крупнейшая оппозиционная сила в парламенте Словакии «Направление — социальная демократия» настаивает на привлечении членов правительства к уголовной ответственности за решение передать Киеву выведенные из состава национальных ВВС истребители МиГ-29, поскольку министры, согласно Конституции, не обладают такими полномочиями. В-третьих, западное оружие временами даёт осечки. Зеленский жаловался на нерабочую систему ПВО, поставленную одной из европейских стран. К тому же, по словам президента, у Украины «по-настоящему нет» ЗРК Patriot — эти системы до сих пор не развёрнуты.«Украинское общество продолжает верить в натовское чудо-оружие. Если раньше это были Javelin и HIMARS, то теперь вся надежда на снаряды с обеднённым ураном. Жаль, что у этих людей, которые по сути один с нами народ, мозги забиты какой-то мифической победой. Но им не стоит уповать на натовское чудо-оружие. Мы своего добьёмся, а они мифического чудо-оружия, которое позволит победить, всё равно не получат — потому что его нет», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.Россия всегда выступала за переговоры, однако на сегодняшний день, по словам Пескова, достичь целей РФ на Украине политико-дипломатическим путём невозможно, поэтому проведение специальной военной операции остаётся единственным способом.А принудить Украину к компромиссу с Россией, по словам Зеленского, может проигрыш ВСУ в Артёмовске, поэтому туда бросают все силы: и человеческие, и западную технику с боеприпасами. Но положение дел украинской армии на этом направлении оставляет желать лучшего.

2023

