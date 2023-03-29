Упразднение упраздняющих. Санду ликвидировала молдавский язык. Когда Румыния ликвидирует Молдавию - 29.03.2023 Украина.ру
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Упразднение упраздняющих. Санду ликвидировала молдавский язык. Когда Румыния ликвидирует Молдавию
Упразднение упраздняющих. Санду ликвидировала молдавский язык. Когда Румыния ликвидирует Молдавию - 29.03.2023 Украина.ру
Упразднение упраздняющих. Санду ликвидировала молдавский язык. Когда Румыния ликвидирует Молдавию
На днях президент Молдавии Майя Санду подписала указ, объявляющий румынский государственным языком в стране, которой она управляет. Сделано это было в соответствии с решением молдавского Конституционного суда, принятого ещё в 2013 году.
2023-03-29T07:07
2023-03-29T07:07
эксклюзив
молдавия
украина
россия
санду
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После этого многие эксперты вновь заговорили о том, что поглощении Молдавии Румынией – дело самого недалёкого будущего. Но так ли это?Известно, что румынская политическая культура в целом не признаёт существования отдельной молдавской нации, считая молдаван румынами, а Молдавию – вторым румынским государством. Однако молдавская идентичность значительно древнее румынской, появившейся лишь в XIX веке. Сама Румыния образовалась в результате произошедшего в 1859 году объединения двух субъектов, известных в политическом лексиконе того времени как Дунайские княжества – Молдавии (со столицей в Яссах) и Валахии (со столицей в Бухаресте). При этому "ту" Молдавию не следует путать с нынешней, основная часть территории которой на момент объединения называлась Бессарабией и давно входила в состав Российской империи. Та Молдавия, которая стала одной из двух составных частей нового Румынского государства, представляла собой западную часть исторического Молдавского княжества, и сейчас она располагается в северо-восточной части нынешней Румынии.Новое государство достаточно быстро проявило склонность к экспансии и захватнической политике. По итогам Первой мировой войны оно существенно приросло территориями, сумев присвоить не только принадлежавшие Австро-Венгрии Буковину и Трансильванию, но и российскую Бессарабию – и это при том, что Россия в той войне во многом спасла Румынию от полного уничтожения. В регионе была введена румынская система госуправления и образования, в итоге в целом русскоязычный край подвергся тотальной румынизации.В то же время в СССР в составе Советской Украины была создана Молдавская АССР, а в 1940 году она была объединена с вошедшей в состав советского государства Бессарабией. Так на свет появилась Молдавская Советская Социалистическая Республика, в рамках которой продвигалась молдавская идентичность и молдавский язык на кириллице. В то же время в соседней Румынии, несмотря на её присоединение к соцлагерю, власти и интеллигенция отнюдь не собирались отказываться от национал-империализма. В частности, известно, что Николае Чаушеску не считал молдаван отдельным народом и называл несправедливым вхождение Молдавии в состав России. И когда в 80-х годах XX века в МССР, как и в большинстве союзных республик, начали усиливаться сепаратистские тенденции, набирающие силы местные националисты быстро осознали себя именно румынами. Периодически появлявшиеся после этого попытки выстроить "альтернативный" молдавский не-румынский национализм ("молдовенизм") успеха не имели – несмотря на то, что в 90-е годы прорумынские правые силы потеряли власть из-за неспособности хоть как-то улучшить экономическую ситуацию.В результате сложилась парадоксальная ситуация. В центре европейского континента находится государство, бОльшая часть политического класса которого отрицает существование титульной нации этого государства и имеет паспорта другого государства. Дошло до того, что "искусственным этносом" молдаван назвал человек, занимавший пост президента страны – Николай Тимофти. До 2016 года в молдавских школах преподавался предмет "история румын". Теперь и государственный язык окончательно стал румынским.Периодически возникающие разговоры о том, что бОльшая часть молдаван не считает и не собирается считать себя румынами, вряд ли стоит воспринимать всерьёз. На примере множества постсоветских стран мы неоднократно видели, как активное меньшинство навязывает свою волю пассивному большинству – а в нашем случае ситуация характеризуется ещё и тем, что к этому меньшинству относится власть. Помимо прочего, создаётся впечатление, что молдавская идентичность просто никому не нужна. Оппозиция может ситуативно использовать её фактор для решения каких-то собственных задач, однако никаких по-настоящему серьёзных попыток к её популяризации и продвижению она не предпринимает.С другой стороны, мы видим, что разговоры о слиянии Молдавии с Румынией не утихают с конца 80-х, но при этом никаких реальных политических шагов в этом направлении не делается. При этом среди румынских лидеров открытым унионистом был только Траян Бэсеску, и в целом разговоры и заявления на тему "унири" в Румынии скорее являются уделом политических маргиналов. На самом деле серьёзных политических предпосылок для румынско-молдавского объединения на сегодняшний день нет. И нет уверенности, что они возникнут даже при наличии консолидированной воли властей обеих стран.Фактор Приднестровья и Гагаузии на самом деле представляется здесь второстепенным. Особенно сейчас, когда над Приднестровьем нависает серьёзная украинская группировка. Да и в целом не исключено, что перспектива скорейшего вступления в Евросоюз при фактическом сохранении действующих финансовых схем может весьма сильно повлиять на позицию местных бизнес-элит. Куда более весомым представляется мнение коллективного Запада, который на данный момент отнюдь не заинтересован в новом издании великорумынского проекта. И дело здесь не только в том, что ЕС не захочет интегрировать нищую, охваченную перманентным экономическим кризисом Молдавию – даже несмотря на то, что он номинально предоставил ей статус кандидата на вступление в свои ряды. Важнее то, что поглощение Молдавии станет неприятным примером разрушения западного мифа о нерушимости постсоветских границ, который Вашингтон, Лондон и Брюссель сейчас отстаивают не жалея сил. Ведь и у курируемой ими Украины есть территории, которые в Румынии исторически считают своими – Северная Буковина, Южная Бессарабия, остров Змеиный с нефтяным шельфом. Аншлюс Молдавии также может серьёзно обострить аппетиты Польши по поводу "кресов всходних" и Венгрии по поводу Закарпатья. Для Запада всё это рискует стать серьёзным вызовом. Поэтому за суверенитет деградирующей Молдавии там будут держаться до последнего. Да, политическое, культурное, идейное и экономическое влияние Румынии в этой стране будет усиливаться, но номинальную независимость она скорее всего в ближайшем будущем сохранит.А вот молдавская идентичность действительно может вскоре исчезнуть. Она уже и сейчас толком не поддерживается. При текущем развитии ситуации слово "молдаванин" в скором времени начнёт использоваться просто для обозначения человека с молдавским паспортом, без какого-либо смысла, связанного с этничностью. И это значит, что когда-нибудь "два румынских государства" всё-таки получат шанс превратиться в одно.
https://ukraina.ru/20230314/1044327390.html
https://ukraina.ru/20230316/1044440573.html
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Владимир Зотов
Владимир Зотов
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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1920
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, молдавия, украина, россия, санду
Эксклюзив, Молдавия, Украина, Россия, Санду

Упразднение упраздняющих. Санду ликвидировала молдавский язык. Когда Румыния ликвидирует Молдавию

07:07 29.03.2023
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкБрифинг М. Санду в Кишиневе
Брифинг М. Санду в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
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Владимир Зотов
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На днях президент Молдавии Майя Санду подписала указ, объявляющий румынский государственным языком в стране, которой она управляет. Сделано это было в соответствии с решением молдавского Конституционного суда, принятого ещё в 2013 году.
После этого многие эксперты вновь заговорили о том, что поглощении Молдавии Румынией – дело самого недалёкого будущего. Но так ли это?
Известно, что румынская политическая культура в целом не признаёт существования отдельной молдавской нации, считая молдаван румынами, а Молдавию – вторым румынским государством.
Однако молдавская идентичность значительно древнее румынской, появившейся лишь в XIX веке. Сама Румыния образовалась в результате произошедшего в 1859 году объединения двух субъектов, известных в политическом лексиконе того времени как Дунайские княжества – Молдавии (со столицей в Яссах) и Валахии (со столицей в Бухаресте).
При этому "ту" Молдавию не следует путать с нынешней, основная часть территории которой на момент объединения называлась Бессарабией и давно входила в состав Российской империи. Та Молдавия, которая стала одной из двух составных частей нового Румынского государства, представляла собой западную часть исторического Молдавского княжества, и сейчас она располагается в северо-восточной части нынешней Румынии.
Новое государство достаточно быстро проявило склонность к экспансии и захватнической политике. По итогам Первой мировой войны оно существенно приросло территориями, сумев присвоить не только принадлежавшие Австро-Венгрии Буковину и Трансильванию, но и российскую Бессарабию – и это при том, что Россия в той войне во многом спасла Румынию от полного уничтожения. В регионе была введена румынская система госуправления и образования, в итоге в целом русскоязычный край подвергся тотальной румынизации.
Брифинг М. Санду в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
14 марта, 04:15
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В то же время в СССР в составе Советской Украины была создана Молдавская АССР, а в 1940 году она была объединена с вошедшей в состав советского государства Бессарабией. Так на свет появилась Молдавская Советская Социалистическая Республика, в рамках которой продвигалась молдавская идентичность и молдавский язык на кириллице.
В то же время в соседней Румынии, несмотря на её присоединение к соцлагерю, власти и интеллигенция отнюдь не собирались отказываться от национал-империализма. В частности, известно, что Николае Чаушеску не считал молдаван отдельным народом и называл несправедливым вхождение Молдавии в состав России. И когда в 80-х годах XX века в МССР, как и в большинстве союзных республик, начали усиливаться сепаратистские тенденции, набирающие силы местные националисты быстро осознали себя именно румынами.
Периодически появлявшиеся после этого попытки выстроить "альтернативный" молдавский не-румынский национализм ("молдовенизм") успеха не имели – несмотря на то, что в 90-е годы прорумынские правые силы потеряли власть из-за неспособности хоть как-то улучшить экономическую ситуацию.
В результате сложилась парадоксальная ситуация. В центре европейского континента находится государство, бОльшая часть политического класса которого отрицает существование титульной нации этого государства и имеет паспорта другого государства. Дошло до того, что "искусственным этносом" молдаван назвал человек, занимавший пост президента страны – Николай Тимофти. До 2016 года в молдавских школах преподавался предмет "история румын". Теперь и государственный язык окончательно стал румынским.
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
16 марта, 12:45
"Поражены русофобской бациллой": Песков ответил на слухи о "российском плане" по МолдавииПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 16 марта в разговоре с журналистами прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о якобы существовании некого "плана Кремля" по сближению Москвы и Кишинева
Периодически возникающие разговоры о том, что бОльшая часть молдаван не считает и не собирается считать себя румынами, вряд ли стоит воспринимать всерьёз. На примере множества постсоветских стран мы неоднократно видели, как активное меньшинство навязывает свою волю пассивному большинству – а в нашем случае ситуация характеризуется ещё и тем, что к этому меньшинству относится власть.
Помимо прочего, создаётся впечатление, что молдавская идентичность просто никому не нужна. Оппозиция может ситуативно использовать её фактор для решения каких-то собственных задач, однако никаких по-настоящему серьёзных попыток к её популяризации и продвижению она не предпринимает.
С другой стороны, мы видим, что разговоры о слиянии Молдавии с Румынией не утихают с конца 80-х, но при этом никаких реальных политических шагов в этом направлении не делается. При этом среди румынских лидеров открытым унионистом был только Траян Бэсеску, и в целом разговоры и заявления на тему "унири" в Румынии скорее являются уделом политических маргиналов. На самом деле серьёзных политических предпосылок для румынско-молдавского объединения на сегодняшний день нет. И нет уверенности, что они возникнут даже при наличии консолидированной воли властей обеих стран.
Фактор Приднестровья и Гагаузии на самом деле представляется здесь второстепенным. Особенно сейчас, когда над Приднестровьем нависает серьёзная украинская группировка.
Да и в целом не исключено, что перспектива скорейшего вступления в Евросоюз при фактическом сохранении действующих финансовых схем может весьма сильно повлиять на позицию местных бизнес-элит. Куда более весомым представляется мнение коллективного Запада, который на данный момент отнюдь не заинтересован в новом издании великорумынского проекта.
И дело здесь не только в том, что ЕС не захочет интегрировать нищую, охваченную перманентным экономическим кризисом Молдавию – даже несмотря на то, что он номинально предоставил ей статус кандидата на вступление в свои ряды. Важнее то, что поглощение Молдавии станет неприятным примером разрушения западного мифа о нерушимости постсоветских границ, который Вашингтон, Лондон и Брюссель сейчас отстаивают не жалея сил.
Ведь и у курируемой ими Украины есть территории, которые в Румынии исторически считают своими – Северная Буковина, Южная Бессарабия, остров Змеиный с нефтяным шельфом. Аншлюс Молдавии также может серьёзно обострить аппетиты Польши по поводу "кресов всходних" и Венгрии по поводу Закарпатья. Для Запада всё это рискует стать серьёзным вызовом. Поэтому за суверенитет деградирующей Молдавии там будут держаться до последнего. Да, политическое, культурное, идейное и экономическое влияние Румынии в этой стране будет усиливаться, но номинальную независимость она скорее всего в ближайшем будущем сохранит.
А вот молдавская идентичность действительно может вскоре исчезнуть. Она уже и сейчас толком не поддерживается. При текущем развитии ситуации слово "молдаванин" в скором времени начнёт использоваться просто для обозначения человека с молдавским паспортом, без какого-либо смысла, связанного с этничностью. И это значит, что когда-нибудь "два румынских государства" всё-таки получат шанс превратиться в одно.
 
ЭксклюзивМолдавияУкраинаРоссияСанду
 
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