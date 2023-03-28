https://ukraina.ru/20230328/1044798645.html

Новак назвал ключевую задачу российского топливно-энергетического комплекса

Новак назвал ключевую задачу российского топливно-энергетического комплекса - 28.03.2023 Украина.ру

Новак назвал ключевую задачу российского топливно-энергетического комплекса

Расширение производства и экспорта сжиженного природного газа (СПГ) является ключевой задачей российского топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщил 28 марта вице-премьер РФ Александр Новак на итоговой коллегии Минэнерго РФ

2023-03-28T14:51

2023-03-28T14:51

2023-03-28T14:51

спг

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александр новак

россия

газ

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"Расширение уровня производства и экспорта сжиженного природного газа. Я считаю, что это ключевая задача в нынешних условиях, когда у нас с вами инфраструктура в Европу пострадала, и мы потеряли достаточно большой объем экспорта трубопроводного газа", - сказал НовакОн добавил, что Россия будет развивать поставки в восточные страны.По словам вице-премьера, перед Россией должна стоять задача выйти к 2030 году на производство не менее 100 миллионов тонн СПГ в год. Для этого нужно, с одной стороны, обеспечить соответствующие проекты ресурсной базой, а с другой - обеспечить независимость с точки зрения технологий производства и оборудования. Работа над этим уже идет, заверил Новак."Председатель правительства такую задачу тоже поставил, и он определил нам в рамках координационного центра создать соответствующий проект. Первое заседание такого штаба мы уже провели, будем уделять особое внимание этой работе", - заключил вице-премьер.Недавно эксперт финансового университета при правительстве РФ Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал изданию Украина.ру, что СПГ из России отличает низкая себестоимость производства и добычи.

https://ukraina.ru/20230307/1044181738.html

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