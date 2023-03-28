https://ukraina.ru/20230328/1044798645.html
Новак назвал ключевую задачу российского топливно-энергетического комплекса
Новак назвал ключевую задачу российского топливно-энергетического комплекса - 28.03.2023 Украина.ру
Новак назвал ключевую задачу российского топливно-энергетического комплекса
Расширение производства и экспорта сжиженного природного газа (СПГ) является ключевой задачей российского топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщил 28 марта вице-премьер РФ Александр Новак на итоговой коллегии Минэнерго РФ
2023-03-28T14:51
2023-03-28T14:51
2023-03-28T14:51
спг
новости
александр новак
россия
газ
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"Расширение уровня производства и экспорта сжиженного природного газа. Я считаю, что это ключевая задача в нынешних условиях, когда у нас с вами инфраструктура в Европу пострадала, и мы потеряли достаточно большой объем экспорта трубопроводного газа", - сказал НовакОн добавил, что Россия будет развивать поставки в восточные страны.По словам вице-премьера, перед Россией должна стоять задача выйти к 2030 году на производство не менее 100 миллионов тонн СПГ в год. Для этого нужно, с одной стороны, обеспечить соответствующие проекты ресурсной базой, а с другой - обеспечить независимость с точки зрения технологий производства и оборудования. Работа над этим уже идет, заверил Новак."Председатель правительства такую задачу тоже поставил, и он определил нам в рамках координационного центра создать соответствующий проект. Первое заседание такого штаба мы уже провели, будем уделять особое внимание этой работе", - заключил вице-премьер.Недавно эксперт финансового университета при правительстве РФ Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал изданию Украина.ру, что СПГ из России отличает низкая себестоимость производства и добычи.
https://ukraina.ru/20230307/1044181738.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
спг, новости, александр новак, россия, газ
Новак назвал ключевую задачу российского топливно-энергетического комплекса
Расширение производства и экспорта сжиженного природного газа (СПГ) является ключевой задачей российского топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщил 28 марта вице-премьер РФ Александр Новак на итоговой коллегии Минэнерго РФ
"Расширение уровня производства и экспорта сжиженного природного газа. Я считаю, что это ключевая задача в нынешних условиях, когда у нас с вами инфраструктура в Европу пострадала, и мы потеряли достаточно большой объем экспорта трубопроводного газа", - сказал Новак
Он добавил, что Россия будет развивать поставки в восточные страны.
"Тем не менее, активно развивается рынок СПГ. У нас есть несколько проектов, которые реализованы, есть ряд в стадии реализации, такие как "Арктик СПГ 2", Усть-Луга. Над ними надо работать и помогать их реализовывать", - указал он.
По словам вице-премьера, перед Россией должна стоять задача выйти к 2030 году на производство не менее 100 миллионов тонн СПГ в год.
Для этого нужно, с одной стороны, обеспечить соответствующие проекты ресурсной базой, а с другой - обеспечить независимость с точки зрения технологий производства и оборудования. Работа над этим уже идет, заверил Новак.
"Председатель правительства такую задачу тоже поставил, и он определил нам в рамках координационного центра создать соответствующий проект. Первое заседание такого штаба мы уже провели, будем уделять особое внимание этой работе", - заключил вице-премьер.
Недавно эксперт финансового университета при правительстве РФ Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал
изданию Украина.ру, что СПГ из России отличает низкая себестоимость производства и добычи.