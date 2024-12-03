https://ukraina.ru/20241203/1059379204.html

Объявлена воздушная тревога по всей Украине

Объявлена воздушная тревога по всей Украине - 03.12.2024 Украина.ру

Объявлена воздушная тревога по всей Украине

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом 3 декабря сообщает ukrainealarm.com

2024-12-03T11:51

2024-12-03T11:51

2024-12-03T11:51

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военно-воздушные силы

ракеты

харьковская область

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Наиболее опасными регионами на карте украинских госорганов выделены Сумская область, а также Донецкая, Луганская и Крым – эти российские регионы в Киеве считаются по-прежнему подконтрольными себе.По состоянию на 11:50 отмечены угрозы артиллерийских и воздушных ударов в Харьковской области, а также угроза артиллерийского обстрела в Днепропетровской области.Тотальная воздушная тревога объявлена на Украине после зафиксированного взлёта МиГ-31 с территории России. Истребитель способен нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и другое дальнобойное вооружение.Больше новостей на начало дня в обзоре Кадровые перестановки в ВСУ, ускоренная накачка Киева оружием. Главное на Украине на утро 3 декабря

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новости, украина, киев, сумская область, миг-31, сво, воздушная тревога, военно-воздушные силы, ракеты, харьковская область, днепропетровская область, новые регионы, крым