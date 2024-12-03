Объявлена воздушная тревога по всей Украине - 03.12.2024 Украина.ру
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Объявлена воздушная тревога по всей Украине
Объявлена воздушная тревога по всей Украине - 03.12.2024 Украина.ру
Объявлена воздушная тревога по всей Украине
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом 3 декабря сообщает ukrainealarm.com
2024-12-03T11:51
2024-12-03T11:51
новости
украина
киев
сумская область
миг-31
сво
воздушная тревога
военно-воздушные силы
ракеты
харьковская область
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Наиболее опасными регионами на карте украинских госорганов выделены Сумская область, а также Донецкая, Луганская и Крым – эти российские регионы в Киеве считаются по-прежнему подконтрольными себе.По состоянию на 11:50 отмечены угрозы артиллерийских и воздушных ударов в Харьковской области, а также угроза артиллерийского обстрела в Днепропетровской области.Тотальная воздушная тревога объявлена на Украине после зафиксированного взлёта МиГ-31 с территории России. Истребитель способен нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и другое дальнобойное вооружение.Больше новостей на начало дня в обзоре Кадровые перестановки в ВСУ, ускоренная накачка Киева оружием. Главное на Украине на утро 3 декабря
украина
киев
сумская область
харьковская область
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Новости
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новости, украина, киев, сумская область, миг-31, сво, воздушная тревога, военно-воздушные силы, ракеты, харьковская область, днепропетровская область, новые регионы, крым
Новости, Украина, Киев, Сумская область, МиГ-31, СВО, воздушная тревога, военно-воздушные силы, ракеты, Харьковская область, Днепропетровская область, Новые регионы, Крым

Объявлена воздушная тревога по всей Украине

11:51 03.12.2024
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом 3 декабря сообщает ukrainealarm.com
Наиболее опасными регионами на карте украинских госорганов выделены Сумская область, а также Донецкая, Луганская и Крым – эти российские регионы в Киеве считаются по-прежнему подконтрольными себе.
По состоянию на 11:50 отмечены угрозы артиллерийских и воздушных ударов в Харьковской области, а также угроза артиллерийского обстрела в Днепропетровской области.
Тотальная воздушная тревога объявлена на Украине после зафиксированного взлёта МиГ-31 с территории России. Истребитель способен нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и другое дальнобойное вооружение.
Больше новостей на начало дня в обзоре Кадровые перестановки в ВСУ, ускоренная накачка Киева оружием. Главное на Украине на утро 3 декабря
 
НовостиУкраинаКиевСумская областьМиГ-31СВОвоздушная тревогавоенно-воздушные силыракетыХарьковская областьДнепропетровская областьНовые регионыКрым
 
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Заголовок открываемого материала
11:51Объявлена воздушная тревога по всей Украине
11:04Как торговая война США с Китаем затронет Россию и что ждёт Украину этой зимой – Лизан
10:49ВСУ снова обстреляли Горловку из крупнокалиберной артиллерии кассетными боеприпасами
10:33Глава немецкой общины Крыма: Германия снова в лагере врагов России и это большая историческая ошибка
10:19На споры по членству Украины в НАТО могут уйти месяцы - Рейтер
10:11Захарова: "Киевский режим продолжает всячески саботировать процесс обмена пленными"
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09:00Кадровые перестановки в ВСУ, ускоренная накачка Киева оружием. Главное на Украине на утро 3 декабря
08:08Главное за ночь 3 декабря
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