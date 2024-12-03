https://ukraina.ru/20241203/1059379204.html
Объявлена воздушная тревога по всей Украине
Объявлена воздушная тревога по всей Украине - 03.12.2024 Украина.ру
Объявлена воздушная тревога по всей Украине
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом 3 декабря сообщает ukrainealarm.com
2024-12-03T11:51
2024-12-03T11:51
2024-12-03T11:51
новости
украина
киев
сумская область
миг-31
сво
воздушная тревога
военно-воздушные силы
ракеты
харьковская область
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Наиболее опасными регионами на карте украинских госорганов выделены Сумская область, а также Донецкая, Луганская и Крым – эти российские регионы в Киеве считаются по-прежнему подконтрольными себе.По состоянию на 11:50 отмечены угрозы артиллерийских и воздушных ударов в Харьковской области, а также угроза артиллерийского обстрела в Днепропетровской области.Тотальная воздушная тревога объявлена на Украине после зафиксированного взлёта МиГ-31 с территории России. Истребитель способен нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и другое дальнобойное вооружение.Больше новостей на начало дня в обзоре Кадровые перестановки в ВСУ, ускоренная накачка Киева оружием. Главное на Украине на утро 3 декабря
украина
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киев, сумская область, миг-31, сво, воздушная тревога, военно-воздушные силы, ракеты, харьковская область, днепропетровская область, новые регионы, крым
Новости, Украина, Киев, Сумская область, МиГ-31, СВО, воздушная тревога, военно-воздушные силы, ракеты, Харьковская область, Днепропетровская область, Новые регионы, Крым
Объявлена воздушная тревога по всей Украине
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом 3 декабря сообщает ukrainealarm.com
Наиболее опасными регионами на карте украинских госорганов выделены Сумская область, а также Донецкая, Луганская и Крым – эти российские регионы в Киеве считаются по-прежнему подконтрольными себе.
По состоянию на 11:50 отмечены угрозы артиллерийских и воздушных ударов в Харьковской области
, а также угроза артиллерийского обстрела в Днепропетровской области
.
Тотальная воздушная тревога объявлена на Украине после зафиксированного взлёта МиГ-31
с территории России
. Истребитель способен нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и другое дальнобойное вооружение.