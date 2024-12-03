https://ukraina.ru/20241203/1059391943.html

"Ад пуст – все черти здесь". День Неизвестного солдата на фоне вакханалии украинского беспамятства

"Ад пуст – все черти здесь". День Неизвестного солдата на фоне вакханалии украинского беспамятства - 03.12.2024 Украина.ру

"Ад пуст – все черти здесь". День Неизвестного солдата на фоне вакханалии украинского беспамятства

Сегодня, 3 декабря, в России – День Неизвестного солдата, Памятная дата, ежегодно отмечаемая с 2014 года в честь российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории страны или за ее пределами и учрежденная благородными и светлыми людьми.

2024-12-03T20:59

2024-12-03T20:59

2024-12-03T20:59

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Ибо нет ничего благороднее святой памяти о тех, кто своей смертью подарил всем нам жизнь. Защищая родных и близких, не колеблясь ни минуты в своем выборе на поле боя, не выгадывая преференций для своей дальнейшей судьбы, когда все будет измеряться звоном злата, и даже не требуя, чтобы помнили.И потому благородны те, кто помнит. Кто в далеком уже 1966 году в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, столицей бывшей нашей Родины, постановил перенести прах неизвестного солдата из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе (на въезде в город Зеленоград) и торжественно захоронить у стены Московского Кремля в Александровском саду. А в 2014 учредил еще один праздник. Для души и совести.Тогда, 58 лет назад, останки солдата несли на руках им спасенные потомки и те товарищи, кто остался в живых. И среди них нес гроб сам Константин Рокоссовский, один из прославленных маршалов Победы. Все понимали: неизвестный солдат мог быть бойцом его 16-й, армии, участвовавшей в битве за столицу. А также сыном, братом, отцом, мужем, просто другом и знакомым для множества людей, потерявших близких в той войне. И маршал понимал, что значил для победы и для жизни этот безвестный рядовой – он собою закрыл всех…Через год, 8 мая, там зажгли Вечный огонь. Его из рук в руки доставили тогда из Ленинграда, и предпоследний в эстафете, герой Советского Союза и прославленный летчик Алексей Маресьев передал пламя генсеку КПСС Леониду Брежневу, который в ту войну не прятался за чинами и должностями, воевал на фронте, в десанте, а потом всю жизнь это помнил и не давал забыть другим."Имя его неизвестно, подвиг его бессмертен" -- такие слова после нескольких часов обсуждения предложил написать на памятнике поэт Сергей Михалков. На том и порешили. Но потом первый секретарь Московского горкома КПСС Николай Егорычев взял и поменял местоимение – "Имя ТВОЕ неизвестно, подвиг ТВОЙ бессмертен". И получилось более лично, интимно и душевно – так запросто, на "ты" обращаются к родному, другу, симпатичному человеку, которому хочется пожать руку.И в этом случае тоже все сложилось. Высокий партийный аппаратчик и руководитель тогдашней Москвы Егорычев тоже воевал всю войну с 1941 по 1945-ый. Очень актуальный человек и для Украины, особенно современной. Начал он свой боевой путь именно под Москвой, добровольцем 3-й Московской Коммунистической дивизии. Был несколько раз ранен, на фронте в 1942 году стал и коммунистом,. С 1943 года был переведен на 1-й Украинский фронт, и уже с ним участвовал в Курской битве, форсировании Днепра, освобождал Киев.Но и это еще не весь украинский след в судьбе первого московского партийца. С 1943 года младший лейтенант Егорычев учился на офицерских курсах шифровальщиков в Киеве, затем преподавал на этих курсах и принимал участие в боевых действиях против Украинской повстанческой армии (УПА*) на Западной Украине. То есть лично громил бандеровцев, чьи неонацистские потомки и последователи сегодня испоганили Украину и ведут ее в пропасть. Ту Украину и украинцев, которых освобождал русский Егорычев…И важно это еще и потому, что сегодня неонацистской Украине опять нужно именно такое освобождение. От морока и человеконенавистничества, беспамятства и бесстыдства заблудших потомков.Потому что именно в Украине стало понятно, что самые мерзкие те, кто глумится над памятью людей, которые уже не могут ответить из оскверняемых могил. Именно из Украины пошло страшное аморальное и гнусное поветрие надругательства над памятью.А самое, может быть, омерзительное то, что независимая Украина в 1991 году начиналась как раз с беспамятства, с насаждения которого политические оппоненты трусливо выясняли свои отношения. Очень хорошо помню, что первые рвотные позывы вкупе с ненавистью к такой ущербной Украине и презрением к ее вождям у меня и у многих украинцев появились именно в зиму 1991-1992 годов.Тогда не прошло и полгода с момента обретения этой самой независимости, а в Киеве, обнищавшем так, что покойников начали хоронить в целлофановых пакетах (у людей не было денег даже на фанерные гробы), уже осквернили мемориальную доску на доме-музее Михали Булгакова на Андреевском спуске, а на Аллее Славы, ведущей к Вечному огню в Парке Славы на склонах Днепра, изгваздали красной краской, символизирующей "кровь захватчиков", могилы похороненных там освободителей Киева. От немецких захватчиков, которые сегодня провозглашены духовными предтечами и моральными авторитетами нынешних неонацистов просроченного Владимира Зеленского.Даже не после разрушившего остатки совести госпереворота 2014 года, а тогда, именно тогда, все и начиналось, оставив ад под Украиной гудеть эхом пустоты – все бесы полезли из преисподней наружу...Впервые надругательство над памятью погибших в Великой Отечественной у Вечного огня случилось в Киеве еще в декабре 2010 года при президенте Викторе Януковиче, который к тому времени еще не полностью стал "европейцем" и предателем собственных избирателей и числился "пророссийским". Тогда две или три особи женского пола тоже поджарили яичницу и сосиски на Вечном огне в киевском Парке славы у могил погибших за освобождение Киева от гитлеровцев.Руководила ими некто Анна Синькова, 20-летняя неонацистка, лидер художественного объединения "Братство Святого Луки" и активистка украинской националистической организации "Братства" под руководством печально известного рафинированного провокатора Дмитрия Корчинского. Свои действия она назвала "протестом против символов тоталитаризма" и Вечный огонь назвала "просто газом".Доблестная украинская милиция (тогда еще не полиция) молча наблюдала за ублюдочным "перформансом" и возбудилась только после того, как возмутилась адекватная и нормальная общественность. Двух из трех преступниц арестовали. Одна (некто Анна Донец) "поплыла" сразу: во всем призналась, перекинула всю вину на свою идейную вдохновительницу "фюрершу", покаялась и была отпущена с пожеланиями "больше так не делать". А из Синьковой сделали "героиню протеста". Попытки привлечь ее к уголовной ответственности назвали "политическими репрессиями". А не менее знаменитый нардеп-радикал Игорь Мосийчук**, вскоре активнейший участник госпереворота на евромайдане, установил преемственность и перекинул мостик из прошлого в будущее — назвал акцию Синьковой "первым протестом против "ватничества" в истории новейшей Украины".И не было никакого резонанса осуждения. Потому что украинским неонацистам и будущим кровавым "антиватникам" уже тогда потворствовала власть Януковича. Ему уже тогда начали заранее готовить роль "победителя коричневого реванша нацизма и фашизма" во время планировавшегося (но так и не состоявшегося) переизбрания на второй срок. До этого президент Леонид Кучма в 1994 году победил "галичанский национализм" Леонида Кравчука, а в 1999 году — "красный реванш" лидера Компартии Украины Петра Симоненко. Сам Янукович в 2010-м по легенде одолел "националистическую оранжевую чуму" Виктора Ющенко.И потому Синькову тоже отпустили бы без приговора. Но не дала общественность. И Печерский райсуд Киева все же вынес любительнице жареных яиц приговор — 3 года условно. И отпустил.А потом вмешалась демократическая Европа, встав на сторону осквернительницы. Синькова буквально тогда же, весной 2011 года подала жалобу в Евросуд по правам человека (ЕСПЧ) на то, что ее неправомерно арестовали, держали под стражей и осудили.Ждать реакции пришлось почти 7 лет. Но дождались. ЕСПЧ таки ответил Синьковой лаской: в феврале 2018 года обязали Украину выплатить ей 4 тысячи евро в качестве компенсации за содержание под стражей. Милиция при Януковиче, не зная, что с Синьковой делать (четкой команды, похоже, не было), тогда тупо нарушила сроки содержания ее под стражей и передержала в СИЗО лишний месяц.И сегодня же обращает внимание на себя то, что даже еще в 2018-м году ЕСПЧ, всей душой, судя по всему, поддерживая "евромайдан", все же не решился открыто выступить на стороне последователей гитлеровского нацизма в постмайданной Украине. Евросуд наказал Украину не за то, что она осудила Синькову по сути (за надругательство над памятью погибших у их могил), а только за передержку в содержании под арестом. То есть не за содержание преступления, а за "чрезмерную" ответственность за него.Но к тому времени эпидемия беспамятства уже свирепствовала по Украине. В 2017 году в Киеве дважды заваливали Вечный огонь цементным раствором. А в 2020-м в городе Белая Церковь неподалеку от Киева сразу после Дня Победы две молодые особи женского пола (кинологи и вообще собачники отлично знают, как они называются точнее) в местном Парке Славы поджарили на Вечном огне сардельки. И их уже и не искали: местная уже не милиция, а теперь полиция "не смогла" найти и назвать имена преступниц. Именно преступниц, потому что, напоминаю, в Уголовном кодексе Украины для таких "хероинь" до сих пор "припасена" статья 297, часть 2, по которой за преступление - "надругательство над могилой" отмерено от 3 до 5 лет тюрьмы…После начала специальной военной операции (СВО) вакханалия глумления над могилами павших достигла апогея – с подачи местных властей снесли почти все памятники погибшим героям войны, осквернили могилы и уже даже предложили торговать прахом погибших, если за него можно получить либо деньги, либо бойцов ВСУ, пленённых на фронтах СВО.И только в Киеве на памятник генералу армии и освободителю столицы Николаю Ватутину табличку на шею с надписью "Кат" ("Палач") набросили, а потом снесли и памятник, у Вечного огня металлическое обрамление сорвали и снесли в утиль, а на Аллее Славы героев Великой Отечественной войны установили биотуалеты……Но в России День Неизвестного солдата – это все же праздник для людей с памятью и благодарных. А благодарная память – это и есть путь к благородству и будущим победам, которые, увы, и сегодня нужны России…*запрещенная в РФ организация**внесен в РФ в список террористов и экстремистовО ситуации с беспамятством в Украине читайте в статье Владимира Скачко "Из русофобов в некрофилы. Украинские сволочи-неонацисты обживаются в аду"

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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украина, киев, россия, виктор янукович, алексей маресьев, леонид брежнев, еспч, сизо, вооруженные силы украины, мнения, владимир скачко