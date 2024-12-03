https://ukraina.ru/20241203/1059392250.html

Виталий Волков: Шольц сел на шпагат между Москвой и Киевом, а у Бербок не получилось

Виталий Волков: Шольц сел на шпагат между Москвой и Киевом, а у Бербок не получилось - 03.12.2024 Украина.ру

Виталий Волков: Шольц сел на шпагат между Москвой и Киевом, а у Бербок не получилось

Аналитик фонда "Наследие Евразии" Виталий Волков отметил, что Украина, судя по всему, становится едва ли не главным вопросом предстоящих выборов в Германии. Если Шольц займет какой-то значимый пост в новом правительстве и станет политической фигурой Европы, ему придется звонить в Москву.

2024-12-03T21:57

2024-12-03T21:57

2024-12-03T23:10

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германия

украина

китай

олаф шольц

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вооруженные силы украины

переговоры

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Об этом эксперт рассказал в интервью изданию Украина.ру. Канцлер Олаф Шольц 2 декабря посетил Киев — впервые с 2022 года. Он заявил, что Германия продолжит поддерживать Украину, и объявил о новом пакете помощи в 650 миллионов евро для Вооруженных сил Украины (ВСУ), в который входят системы ПВО IRIS-T, танки Leopard-1, разведывательные и ударные беспилотники.Вместе с тем газета Bild написала, что Шольц в Киеве попытается узнать, на что готова пойти Украина ради заключения перемирия. Европа же возмущена тем, что Китай поддерживает Россию.— Виталий Леонидович, Почему Германия мечется между помощью киевскому режиму и мирным процессом?— Я бы не сказал, что Германия разрывается между этими двумя векторами. Дело в том, что сейчас одним из основных политических действий для Шольца является подготовка к выборам в Германии, где у него два конкурента.Это Фридрих Мерц от Христианско-демократического союза (ХДС), который выступает с крайне резкой атлантической позицией за поставки ракет Taurus для ВСУ. Он, кроме того, сделал несколько заявлений, которые даже в Германии были оценены как неполиткорректные. В том числе это касается помощи Украине в войне с Россией.Второй соперник Шольца — Роберт Хабек от партии "Зеленых", который в принципе тоже выступает за более интенсивную поддержку Украины. И он, и Мерц, как и другие ястребы в Германии, с самого начала ругают Шольца за сдержанный курс страны по отношению к Украине (и России).Напомню, что недавно Кильский институт мировой экономики опубликовал данные, согласно которым по абсолютным величинам Германия среди стран Европы является самым значимым помощником Киева. А по относительным результатам, в расчете на ВВП, Берлин чуть ли не на 4 месте с конца списка! Кстати, и США, и Франция тоже находятся в последних строчках. Опросы, конечно, дело спорное, но все же…Поэтому Шольц на внутреннем немецком политическом треке, с одной стороны, выбрал твердый курс на непоставку Киеву Taurus — как у них говорят, дипломатическое решение. Это должно, как Шольц, видимо, полагает, привлечь к нему ту часть избирателей, которая будет колебаться между ним и Мерцем по другим вопросам.(В Германии в середине политического спектра находятся 2 традиционные, основные партии. Это ХДС и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), между которыми обычно выбирают избиратели.)С другой стороны, Шольц хочет избежать критики, что он бросил Украину на произвол судьбы — осуждения как внутри Германии, так и за рубежом. Поэтому канцлер заявляет, что он главный помощник Киева. И это тоже во многом соответствует действительности.Немцы все-таки поставили очень много таков Leopard для ВСУ, и сейчас вопрос только в Taurus. Это внутриполитический важный вопрос.Если обратить внимание на немецкие медиа, особенно ястребиные, антироссийские и проукраинские, — они настроены гораздо более радикально, нежели политический спектр Германии. То есть пресса оказывает довольно сильное влияние на политику. При том, что, согласно заявлениям западных, немецких исследователей, эти медиа не отражают настроений населения Германии.То есть, месседжи, которые транслируют СМИ, сильно отличаются от тех секторов, на которые делится в процентном отношении само население.Так вот мейнстримовская пресса сейчас очень испугалась того, что Шольц может на выбранном курсе действительно начать зарабатывать очки — по сравнении с Мерцем. Потому что Украина, судя по всему, становится едва ли не главным вопросом предстоящих выборов.Такое впечатление, что на данном этапе отодвигается на второй план даже миграционный и экономический кризисы. Конечно, ближе к выборам могут произойти различные события, связанные, например, с преступлениями мигрантов или с уходом с рынка очередного крупного концерна Германии. В таком случае повестка может сместиться.Прилет "Орешника", на мой взгляд, для германского политикума, стал серьезным "черным лебедем". Сразу после этого Шольц сократил разницу между собой и Мерцем (который его опережал ранее), согласно опросам о том, кого бы люди хотели видеть канцлером. В Германии, напомню, нет прямых выборов канцлера, но тем не менее это важный факторТаким образом Шольц своим "шпагатом" вызвал большой переполох у мейнстримовских СМИ.С одной стороны — отказ от поставки Taurus. С другой — курс на поддержку Украины и якобы дружеское отношение к Зеленскому, которые, конечно, являются лицемерием, поскольку внутри политикума Германии к украинскому истеблишменту и к его лидеру отношение, мягко говоря, сильно отличается от того, как это выглядит на трибуне.Поэтому сейчас идут крайне резкие статьи в отношении Шольца с прямыми нападками на него — что он лжет по поводу помощи Украине, и так далее. Это важный, я считаю, симптом.— Почти одновременно с визитом Шольца в Киеве министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в Китае встретилась с министром иностранных дел КНР Ван И. И в ее речах так же как и у Шольца в Киеве звучали миротворческие нотки, она призвала к "справедливому мирному процессу" по Украине. Какова истинная цель визита Бербок в Китай?— Бербок до последнего времени считала себя конкуренткой Хабека в партии "Зеленых" и претендовала, на то, чтобы ее выбрали кандидатом в канцлеры. Но в этом отношении потерпела поражение и оперативно присоединилась к команде Хабека.Я полагаю, она надеется, в случае если "Зеленые" пройдут 5-процентный барьер [по голосам избирателей в парламент], получить какой-то заметный пост в правительстве. Кроме того, она (или штаб советчиков, потому что многие в Германии сомневаются в ее способностях серьезно ориентироваться в ситуации) понимают необходимость подстроиться под будущий Вашингтон во главе с Трампом.В этом отношении, если где-то забрезжит перемирие по Украине, министр иностранных дел Германии это проигнорировать не может. Однако лично я все-таки акцент увидел в другом — если говорить о поездке Бербок в Китай. Немецкий МИД нащупал уязвимое место в китайской позиции, по которому можно ударить.Китай внимательно следит за вопросом о Северной Корее и ее отношениях с Россией. Тут дело даже не в том, есть или нет северокорейские солдаты в РФ. В целом происходит интенсивное политическое сближение стран, которое вышло на новый качественный уровень. Китай же считает Северную Корею, так сказать, своей политической вотчиной.Немцы это увидели, поэтому цель визита Бербок — это скорее попытка договориться о том, что отношения России и Северной Кореи в каком-то смысле угрожают интересам Китая, с учетом того, что возможное втягивание КНДР в украинский кризис вводит Азию в европейский конфликт, чего Китаю совершенно не должно быть нужно.Думаю, что три часа Бербок и Ван И именно об этом говорили.Более того, немецкие СМИ сообщают, что Бербок в этот раз даже не касалась своей излюбленной темы — притеснения уйгуров в Китае и прав человека. Единственное, как сообщают, она встречалась с немецкими промышленниками, которые работают в КНР и там эту тему поднимала.Тем не менее в немецкой мейнстримовской прессе очень аккуратно говорится (а иногда не упоминается вообще) то, что глава МИД Германии не нашла полного понимания у китайской стороны, что на пресс-конференции Бербок одна выступала. Это, конечно, свидетельствует о том, что не все у нее прошло гладко.Кроме того, поездка в Китай была сложной и тонкой миссией — попытаться отбить Китай от России. А Бербок приехала и стала укорять Пекин за поставки беспилотников в Россию, за экономическую и техническую помощь, и так далее.Вроде и послать туда кроме главы МИД Германии некого, с одной стороны. А с другой — в прошлую поездку в Пекин в 2023 году она уже отличилась открытым скандалом. Поэтому в этот раз ее там с распространенными объятиями не ждали. Как говорят, китайцы — это политики с хорошей памятью, они такие вещи не забывают.— Поэтому немецких журналистов удалили из зала на встрече Бербок и Ван И?— Немцы практически об этом не сообщают. Хотя, возможно, завтра-послезавтра это появится в прессе. Но пока они стараются эту тему обходить и лишь пишут, что Бербок была одна на пресс-конференции. Это говорит о том, что для немцев это был чувствительной и неприятный момент.Конечно, и немецкий МИД, и немецкий политикум беспокоит вопрос, в котором не столько сам Китай важен, нежели риторика, которую использовали и Берлин, и Шольц, и те политические силы, которые утверждают, что с Россией считаться как с ядерной державой не надо. Это важнейший момент — они считают, что ядерного удара Москва не нанесет.С самого начала спецоперации (СВО) этот нарратив продолжает продвигаться в Германии — до прилета "Орешника", пожалуй, так и было. Главный тезис был следующий, что немцам (и не только им) удалось договориться или повлиять на Пекин, который не заинтересован в применении Россией ядерного оружия, чтобы он донес до Москвы свои опасения по этому поводу. А следовательно — Москва, чтобы ни случилось, ядерный удар не нанесет.Именно этот тезис был главным фактором, развязывающим немецким ястребам руки в полномасштабных поставках вооружений на Украину, в их желании поставить Taurus и так далее. После прилета "Орешника", конечно, произошли определенные изменения.Но сейчас они опять вытаскивают вот этот тезис про китайцев, но уже с некоторым знаком вопроса. Поскольку пока мы не знаем, удалось ли Бербок на эту тему поговорить с китайской стороной. Хотя для таких разговоров у нее политический масштаб не тот. Об этом мог бы побеседовать с китайцами Шольц, но он в Киеве.— То есть, получается, поездка Шольца в Киев и ноябрьский звонок Путину — это лишь пускание пыли в глаза ради своей личной выгоды? И на самом деле никому в Германии нет дела до Украины?— У политиков личный мотив — это ведение определенной политической игры и работы. И Шольц в этом смысле старается становиться политиком не провинциального уровня, каким он был долгое время. (Хотя мои коллеги-германисты считают, что он таким и остался частично).Тем не менее, Шольц делает политические шаги. Звонок Путину вызвал колоссальную критику и в Германии, и в Европе, и со стороны Украины. Это был смелый шаг канцлера, который обозначил политическую линию не его лично, а всей его партии социал-демократов. То есть разговор с президентом России был воспринят в Германии как объявление о политическом курсе социал-демократов на более мирное движение в отношении Украины.С другой стороны, поездка в Киев имеет целью успокоить тех немцев, которые волнуются, что Германия Украину бросит. Давайте смотреть на вещи объективно: большая часть населения Германии против отказа от помощи украинцам, она еще недостаточно боится "Орешника".Резюмируя, скажу, что это не пыль в глаза, а политическая работа Шольца.— Как вы считаете, будут еще звонки со стороны Шольца Путину?— Честно говоря, не могу ответить на этот вопрос. Поскольку я не знаю, как проходил предыдущий разговор и чем он закончился.Кроме того, Шольц человек крайне амбициозный и злопамятный. Он еще помнит встречу с Владимиром Владимировичем прямо перед началом СВО, которая для канцлера прошла, мягко говоря, не совсем удачно.Но, если действительно Шольц станет политической фигурой Европы, займет какой-то значимый пост в новом правительстве Германии (но маловероятно, что он обыграет Мерца, с точки зрения сегодняшних цифр), конечно, ему ничего не останется делать, кроме как звонить в Москву.Европейские лидеры считают переговоры между Россией и Украиной неизбежными, поэтому сейчас перед ними стоит задача максимально усилить киевский режим, чтобы оправдать свои многомиллиардные затраты на его содержание. Об этом в материале Почему Германия окончательно выбирает эскалацию конфликта. Чтобы не оказаться виновной в поражении на Украине.

https://ukraina.ru/20230331/1044887841.html

https://ukraina.ru/20241203/1059382347.html

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Анна Черкасова

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