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США не могут смириться с потерей влияния в Черном море — глава парламента Крыма
США не могут смириться с потерей влияния в Черном море — глава парламента Крыма - 27.03.2023 Украина.ру
США не могут смириться с потерей влияния в Черном море — глава парламента Крыма
США не дает покоя потеря стратегического положения в Черном море, поэтому они отправляют в регион для сбора разведывательных данных свои беспилотники. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает 27 марта РИА Новости
2023-03-27T08:18
2023-03-27T08:18
2023-03-27T08:29
сша
черное море
беспилотник
новости
влияние
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"Безусловно, "Крымская весна" забрала очень серьезный сладкий пряник у американцев. Военно-морская база в Севастополе, которая к моменту "Крымской весны" почти была у них в руках, исчезла. Они лишились очень серьезного стратегического положения. Это — влияние на все Причерноморье, Ближний Восток, Кавказ и так далее. С тех пор эта мысль их точит и не дает покоя. Одесса, которая у них осталась, находится сегодня в блокаде и не может ими использоваться так, как они привыкли делать по всему миру", - сказал Константинов.По его словам, американцы отправляют в Черноморский регион свои беспилотники для сбора разведывательных данных.Минобороны России сообщало, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным ведомства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя.Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду, отметили в Минобороны. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в МО РФ.
https://ukraina.ru/20230317/1044498984.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
сша, черное море, беспилотник, новости, влияние
США не могут смириться с потерей влияния в Черном море — глава парламента Крыма
08:18 27.03.2023 (обновлено: 08:29 27.03.2023)
США не дает покоя потеря стратегического положения в Черном море, поэтому они отправляют в регион для сбора разведывательных данных свои беспилотники. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает 27 марта РИА Новости
"Безусловно, "Крымская весна" забрала очень серьезный сладкий пряник у американцев. Военно-морская база в Севастополе, которая к моменту "Крымской весны" почти была у них в руках, исчезла. Они лишились очень серьезного стратегического положения. Это — влияние на все Причерноморье, Ближний Восток, Кавказ и так далее. С тех пор эта мысль их точит и не дает покоя. Одесса, которая у них осталась, находится сегодня в блокаде и не может ими использоваться так, как они привыкли делать по всему миру", - сказал Константинов.
По его словам, американцы отправляют в Черноморский регион свои беспилотники для сбора разведывательных данных.
"Они знают, что здесь размещен Военно-морской флот РФ, серьезная группировка. И, безусловно, они внимательно следят за тем, что здесь происходит. Их внимание к этой идее никогда не утихало, а во время СВО еще и усилилось", - подчеркнул Константинов.
Минобороны России сообщало, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным ведомства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя.
Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду, отметили в Минобороны. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в МО РФ.