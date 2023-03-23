Захарова назвала украинцев расходным материалом для НАТО - 23.03.2023 Украина.ру
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Захарова назвала украинцев расходным материалом для НАТО
Захарова назвала украинцев расходным материалом для НАТО - 23.03.2023 Украина.ру
Захарова назвала украинцев расходным материалом для НАТО
Украинцы являются для НАТО расходным материалом. Об этом 23 марта на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2023-03-23T13:12
2023-03-23T13:26
обедненный уран
уран
новости
захарова
украинцы
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"Альянс фактически превратился в соучастника ужасающих преступлений. Украинцы для НАТО, как мы все видим, - это просто расходный материал. Их судьба ни в европейских столицах, ни за океаном никого не заботит", - посетовала ЗахароваПо ее словам, "сталкивать - сталкивали, уничтожать - уничтожали, теперь уже начали просто травить".В начале недели заместитель министра обороны Британии Аннабель Голди заявила, что, помимо отправки на Украину эскадрона боевых танков Challenger 2, Лондон также передаст ВСУ боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.В ответ президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена соответствующим образом реагировать на то, что "коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом".Обедненный уран применяется в сердечниках так называемых подкалиберных бронебойных снарядов, имеющих высокую кинетическую энергию. Поскольку уран пирофорен (его мелкие частицы самовоспламеняются на воздухе), то снаряды с ним обладают значительно большим поражающим действием, чем снаряды с сердечниками на основе вольфрама.Радиоактивность обедненного урана меньше, чем у природной урановой руды. Но, подобно другим тяжелым металлам, уран токсичен. По мнению ряда специалистов, генетические повреждения, вызывающие рак, могут быть связаны с механизмом взаимного усиления химической токсичности урановых частиц, попадающих в организм, и пусть и относительно слабой, но все же радиоактивности обедненного урана.
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обедненный уран, уран, новости, захарова, украинцы
обедненный уран, уран, Новости, Захарова, украинцы

Захарова назвала украинцев расходным материалом для НАТО

13:12 23.03.2023 (обновлено: 13:26 23.03.2023)
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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Украинцы являются для НАТО расходным материалом. Об этом 23 марта на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"Альянс фактически превратился в соучастника ужасающих преступлений. Украинцы для НАТО, как мы все видим, - это просто расходный материал. Их судьба ни в европейских столицах, ни за океаном никого не заботит", - посетовала Захарова
По ее словам, "сталкивать - сталкивали, уничтожать - уничтожали, теперь уже начали просто травить".

"Я говорю об отношении западников к гражданам Украины. Верхом цинизма стали недавние сообщения о готовности Британии поставить киевскому режиму боеприпасы с обедненным ураном", - пояснила она.

В начале недели заместитель министра обороны Британии Аннабель Голди заявила, что, помимо отправки на Украину эскадрона боевых танков Challenger 2, Лондон также передаст ВСУ боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.

В ответ президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена соответствующим образом реагировать на то, что "коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом".
Обедненный уран применяется в сердечниках так называемых подкалиберных бронебойных снарядов, имеющих высокую кинетическую энергию. Поскольку уран пирофорен (его мелкие частицы самовоспламеняются на воздухе), то снаряды с ним обладают значительно большим поражающим действием, чем снаряды с сердечниками на основе вольфрама.
Радиоактивность обедненного урана меньше, чем у природной урановой руды. Но, подобно другим тяжелым металлам, уран токсичен. По мнению ряда специалистов, генетические повреждения, вызывающие рак, могут быть связаны с механизмом взаимного усиления химической токсичности урановых частиц, попадающих в организм, и пусть и относительно слабой, но все же радиоактивности обедненного урана.
Уральский электрохимический комбинат - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
22 марта, 17:55
Британия снова повышает ставки: эксперты про обедненный уран в снарядах Новость о том, что Великобритания предоставит Киеву снаряды с обедненным ураном, получила мгновенный резонанс. Владимир Путин ответил, что России есть чем ответить на применение оружия с ядерной компонентой, а Сергей Лавров назвал решение англичан "шагом к существенной эскалации ситуации.
 
обедненный урануранНовостиЗахароваукраинцы
 
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