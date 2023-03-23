https://ukraina.ru/20230323/1044671526.html

Захарова назвала украинцев расходным материалом для НАТО

Захарова назвала украинцев расходным материалом для НАТО - 23.03.2023 Украина.ру

Захарова назвала украинцев расходным материалом для НАТО

Украинцы являются для НАТО расходным материалом. Об этом 23 марта на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2023-03-23T13:12

2023-03-23T13:12

2023-03-23T13:26

обедненный уран

уран

новости

захарова

украинцы

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"Альянс фактически превратился в соучастника ужасающих преступлений. Украинцы для НАТО, как мы все видим, - это просто расходный материал. Их судьба ни в европейских столицах, ни за океаном никого не заботит", - посетовала ЗахароваПо ее словам, "сталкивать - сталкивали, уничтожать - уничтожали, теперь уже начали просто травить".В начале недели заместитель министра обороны Британии Аннабель Голди заявила, что, помимо отправки на Украину эскадрона боевых танков Challenger 2, Лондон также передаст ВСУ боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.В ответ президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена соответствующим образом реагировать на то, что "коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом".Обедненный уран применяется в сердечниках так называемых подкалиберных бронебойных снарядов, имеющих высокую кинетическую энергию. Поскольку уран пирофорен (его мелкие частицы самовоспламеняются на воздухе), то снаряды с ним обладают значительно большим поражающим действием, чем снаряды с сердечниками на основе вольфрама.Радиоактивность обедненного урана меньше, чем у природной урановой руды. Но, подобно другим тяжелым металлам, уран токсичен. По мнению ряда специалистов, генетические повреждения, вызывающие рак, могут быть связаны с механизмом взаимного усиления химической токсичности урановых частиц, попадающих в организм, и пусть и относительно слабой, но все же радиоактивности обедненного урана.

https://ukraina.ru/20230322/1044646248.html

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обедненный уран, уран, новости, захарова, украинцы