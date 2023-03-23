Российские военные сменили тактику обстрелов Украины - ГУР - 23.03.2023 Украина.ру
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Российские военные сменили тактику обстрелов Украины - ГУР
Российские военные сменили тактику обстрелов Украины - ГУР - 23.03.2023 Украина.ру
Российские военные сменили тактику обстрелов Украины - ГУР
Замначальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий 22 марта сообщил, что в результате последних ударов ВС РФ были повреждены склады горюче-смазочных материалов, а также система логистики военных группировок, передает "РБК-Украина"
2023-03-23T07:13
2023-03-23T07:20
разведка
удар
военные
новости
украина
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По его словам, российские военные начали "переориентацию направления ударов". Он утверждает, что, в частности, "попали в базы горюче-смазочных материалов в Новомосковске (Днепровская область), в Житомире и еще были попадания в Яворовском районе (Львовская область)".В украинской военной разведке допускают, что энергетика останется мишенью ударов, но основной целью могут стать военные объекты, концентрация украинских войск и система логистики военных группировок."Мы анализируем, разведку каких объектов ведет Российская Федерация. Среди них есть и гидротехнические сооружения, мосты через Днепр, аэродромы и аэропорты, пути поставки вооружения и военной техники, идущие с Запада", - добавил Скибицкий.Российские военные начали начали наносить удары по украинской инфраструктуре осенью прошлого года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется регулярно, иногда - по всей стране.
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разведка, удар, военные, новости, украина
разведка, удар, военные, Новости, Украина

Российские военные сменили тактику обстрелов Украины - ГУР

07:13 23.03.2023 (обновлено: 07:20 23.03.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота РСЗО "Град" ВС РФ в зоне проведения СВО
Работа РСЗО Град ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
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Замначальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий 22 марта сообщил, что в результате последних ударов ВС РФ были повреждены склады горюче-смазочных материалов, а также система логистики военных группировок, передает "РБК-Украина"
По его словам, российские военные начали "переориентацию направления ударов". Он утверждает, что, в частности, "попали в базы горюче-смазочных материалов в Новомосковске (Днепровская область), в Житомире и еще были попадания в Яворовском районе (Львовская область)".

"Какие основные цели были? Система логистики наших войск и концентрация нашей техники, которая находится в пунктах дислокации", - сказал Скибицкий.

В украинской военной разведке допускают, что энергетика останется мишенью ударов, но основной целью могут стать военные объекты, концентрация украинских войск и система логистики военных группировок.
"Мы анализируем, разведку каких объектов ведет Российская Федерация. Среди них есть и гидротехнические сооружения, мосты через Днепр, аэродромы и аэропорты, пути поставки вооружения и военной техники, идущие с Запада", - добавил Скибицкий.
Российские военные начали начали наносить удары по украинской инфраструктуре осенью прошлого года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется регулярно, иногда - по всей стране.
Одесса пляж - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
22 марта, 15:40
Минобороны раскрыло подробности удара по аэродрому в Одессе Российские вооруженные силы нанесли удар по аэродрому "Школьный" в Одессе, сообщили 22 марта в Министерстве обороны РФ
 
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