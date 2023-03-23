https://ukraina.ru/20230323/1044652727.html

Российские военные сменили тактику обстрелов Украины - ГУР

Российские военные сменили тактику обстрелов Украины - ГУР - 23.03.2023 Украина.ру

Российские военные сменили тактику обстрелов Украины - ГУР

Замначальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий 22 марта сообщил, что в результате последних ударов ВС РФ были повреждены склады горюче-смазочных материалов, а также система логистики военных группировок, передает "РБК-Украина"

2023-03-23T07:13

2023-03-23T07:13

2023-03-23T07:20

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удар

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По его словам, российские военные начали "переориентацию направления ударов". Он утверждает, что, в частности, "попали в базы горюче-смазочных материалов в Новомосковске (Днепровская область), в Житомире и еще были попадания в Яворовском районе (Львовская область)".В украинской военной разведке допускают, что энергетика останется мишенью ударов, но основной целью могут стать военные объекты, концентрация украинских войск и система логистики военных группировок."Мы анализируем, разведку каких объектов ведет Российская Федерация. Среди них есть и гидротехнические сооружения, мосты через Днепр, аэродромы и аэропорты, пути поставки вооружения и военной техники, идущие с Запада", - добавил Скибицкий.Российские военные начали начали наносить удары по украинской инфраструктуре осенью прошлого года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется регулярно, иногда - по всей стране.

https://ukraina.ru/20230322/1044641285.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

разведка, удар, военные, новости, украина