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Российские военные сменили тактику обстрелов Украины - ГУР
Российские военные сменили тактику обстрелов Украины - ГУР - 23.03.2023 Украина.ру
Российские военные сменили тактику обстрелов Украины - ГУР
Замначальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий 22 марта сообщил, что в результате последних ударов ВС РФ были повреждены склады горюче-смазочных материалов, а также система логистики военных группировок, передает "РБК-Украина"
2023-03-23T07:13
2023-03-23T07:13
2023-03-23T07:20
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По его словам, российские военные начали "переориентацию направления ударов". Он утверждает, что, в частности, "попали в базы горюче-смазочных материалов в Новомосковске (Днепровская область), в Житомире и еще были попадания в Яворовском районе (Львовская область)".В украинской военной разведке допускают, что энергетика останется мишенью ударов, но основной целью могут стать военные объекты, концентрация украинских войск и система логистики военных группировок."Мы анализируем, разведку каких объектов ведет Российская Федерация. Среди них есть и гидротехнические сооружения, мосты через Днепр, аэродромы и аэропорты, пути поставки вооружения и военной техники, идущие с Запада", - добавил Скибицкий.Российские военные начали начали наносить удары по украинской инфраструктуре осенью прошлого года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется регулярно, иногда - по всей стране.
https://ukraina.ru/20230322/1044641285.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
разведка, удар, военные, новости, украина
Российские военные сменили тактику обстрелов Украины - ГУР
07:13 23.03.2023 (обновлено: 07:20 23.03.2023)
Замначальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий 22 марта сообщил, что в результате последних ударов ВС РФ были повреждены склады горюче-смазочных материалов, а также система логистики военных группировок, передает "РБК-Украина"
По его словам, российские военные начали "переориентацию направления ударов". Он утверждает, что, в частности, "попали в базы горюче-смазочных материалов в Новомосковске (Днепровская область), в Житомире и еще были попадания в Яворовском районе (Львовская область)".
"Какие основные цели были? Система логистики наших войск и концентрация нашей техники, которая находится в пунктах дислокации", - сказал Скибицкий.
В украинской военной разведке допускают, что энергетика останется мишенью ударов, но основной целью могут стать военные объекты, концентрация украинских войск и система логистики военных группировок.
"Мы анализируем, разведку каких объектов ведет Российская Федерация. Среди них есть и гидротехнические сооружения, мосты через Днепр, аэродромы и аэропорты, пути поставки вооружения и военной техники, идущие с Запада", - добавил Скибицкий.
Российские военные начали начали наносить удары по украинской инфраструктуре осенью прошлого года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется регулярно, иногда - по всей стране.