https://ukraina.ru/20230322/1044636400.html
Украинский суд дал по 5 лет тюрьмы жителям Херсонской области за "организацию" референдума
Украинский суд дал по 5 лет тюрьмы жителям Херсонской области за "организацию" референдума - 22.03.2023 Украина.ру
Украинский суд дал по 5 лет тюрьмы жителям Херсонской области за "организацию" референдума
Трое женщин и один мужчина приговором украинского суда получили по 5 лет тюремного заключения за то, что они были причастны к организации референдума по присоединению Херсонской области к РФ, сообщили 22 марта в соцсетях СБУ
2023-03-22T14:50
2023-03-22T14:50
2023-03-22T14:50
новости
херсонская область
суд
референдум
украина
россия
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Отмечается, что обвиняемые были арестованы в ходе "стабилизационных мероприятий" СБУ в Бериславском районе Херсонской области, который в прошлом году перешел обратно под контроль Украины. Утверждается, что они участвовали в организации референдума, который прошел в Херсонской области с 23 по 27 сентября 2022 года. Все они получили по 5 лет лишения свободы по статье "коллаборационизм". В конце февраля врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что украинские силовики арестовали несколько учителей в Херсоне, но Россия их обязательно освободит. Отобрать Херсон назад можно лишь двумя способами: либо форсировать Днепр там же, либо форсировать его выше по течению и выйти на него с другой стороны. А для этого нужно приложить такие усилия, которых сейчас не видно, рассказал ранее военный историк и журналист Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру.Без радикального усиления возможностей российской армии мы Херсон не вернем. Стало быть, нас ждет тотальная мобилизация, достройка тыла и усиление собственного военного производства по всем направлениям, полагает эксперт.
https://ukraina.ru/20230313/1044259639.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, херсонская область, суд, референдум, украина, россия
Новости, Херсонская область, Суд, референдум, Украина, Россия
Украинский суд дал по 5 лет тюрьмы жителям Херсонской области за "организацию" референдума
Трое женщин и один мужчина приговором украинского суда получили по 5 лет тюремного заключения за то, что они были причастны к организации референдума по присоединению Херсонской области к РФ, сообщили 22 марта в соцсетях СБУ
Отмечается, что обвиняемые были арестованы в ходе "стабилизационных мероприятий" СБУ в Бериславском районе Херсонской области, который в прошлом году перешел обратно под контроль Украины.
Утверждается, что они участвовали в организации референдума, который прошел в Херсонской области с 23 по 27 сентября 2022 года.
Все они получили по 5 лет лишения свободы по статье "коллаборационизм".
В конце февраля врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что украинские силовики арестовали несколько учителей в Херсоне, но Россия их обязательно освободит.
Отобрать Херсон назад можно лишь двумя способами: либо форсировать Днепр там же, либо форсировать его выше по течению и выйти на него с другой стороны. А для этого нужно приложить такие усилия, которых сейчас не видно, рассказал ранее военный историк и журналист Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру.
Без радикального усиления возможностей российской армии мы Херсон не вернем. Стало быть, нас ждет тотальная мобилизация, достройка тыла и усиление собственного военного производства по всем направлениям, полагает эксперт.