https://ukraina.ru/20230322/1044636400.html

Украинский суд дал по 5 лет тюрьмы жителям Херсонской области за "организацию" референдума

Украинский суд дал по 5 лет тюрьмы жителям Херсонской области за "организацию" референдума - 22.03.2023 Украина.ру

Украинский суд дал по 5 лет тюрьмы жителям Херсонской области за "организацию" референдума

Трое женщин и один мужчина приговором украинского суда получили по 5 лет тюремного заключения за то, что они были причастны к организации референдума по присоединению Херсонской области к РФ, сообщили 22 марта в соцсетях СБУ

2023-03-22T14:50

2023-03-22T14:50

2023-03-22T14:50

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Отмечается, что обвиняемые были арестованы в ходе "стабилизационных мероприятий" СБУ в Бериславском районе Херсонской области, который в прошлом году перешел обратно под контроль Украины. Утверждается, что они участвовали в организации референдума, который прошел в Херсонской области с 23 по 27 сентября 2022 года. Все они получили по 5 лет лишения свободы по статье "коллаборационизм". В конце февраля врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что украинские силовики арестовали несколько учителей в Херсоне, но Россия их обязательно освободит. Отобрать Херсон назад можно лишь двумя способами: либо форсировать Днепр там же, либо форсировать его выше по течению и выйти на него с другой стороны. А для этого нужно приложить такие усилия, которых сейчас не видно, рассказал ранее военный историк и журналист Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру.Без радикального усиления возможностей российской армии мы Херсон не вернем. Стало быть, нас ждет тотальная мобилизация, достройка тыла и усиление собственного военного производства по всем направлениям, полагает эксперт.

https://ukraina.ru/20230313/1044259639.html

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новости, херсонская область, суд, референдум, украина, россия