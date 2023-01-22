https://ukraina.ru/20230122/1042852427.html

Буданов вспомнил об СБУ, возвращение Джонсона. Главное на Украине на 16:00 22 января

Буданов вспомнил об СБУ, возвращение Джонсона. Главное на Украине на 16:00 22 января - 22.01.2023 Украина.ру

Буданов вспомнил об СБУ, возвращение Джонсона. Главное на Украине на 16:00 22 января

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал о том, кто убил члена украинской делегации Дениса Киреева. Бывший премьер-министр Великобритании Джонсон приехал в Киев

2023-01-22T16:00

2023-01-22T16:00

2023-01-22T17:11

хроники

эксклюзив

владимир зеленский

борис джонсон

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владимир киреев

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Об обстоятельствах смерти Киреева Буданов рассказал западным СМИ."Я разделяю мнение и верю фактам, что господин Киреев был убит в машине СБУ, когда они провели мероприятие в отношении этого лица. Этот факт зафиксирован, это есть в материалах расследования. Все остальное - расследование ведет ГБР. Я не имею права комментировать эту информацию. То, что его убили в этой машине сотрудники - это факт", - заявил Буданов.Он не ожидал таких действий СБУ против штатного сотрудника украинской военной разведки. Также он рассказал, что разговаривал о Кирееве с возглавлявшим тогда Службу безопасности Украины Иваном Бакановым, и тот "ничего толком не смог объяснить"."Я считаю, что дело гораздо глубже. Однако своё мнение я оставлю при себе. Давайте оценивать исключительно факты. Фактами являются: человека, который ехал по приглашению СБУ в здание СБУ, за 200 метров, не доезжая здания, перехватывают, отвозят немножко дальше, чем в это здание, а труп выбрасывают на улицу. Вот факты. Всё", - подчеркнул Буданов.Он также не стал рассказывать, работают ли сейчас в СБУ убийцы Киреева, так как идёт следствие.В то же время, Буданов рассказал, чем занимался Киреев. Глава ГУР подчеркнул, что Киреев был штатным сотрудником его ведомства."Я отправил его (Киреева — Ред.)туда ( на переговоры с Россией в Белоруссии — Ред.). И первый раз и второй раз он же должен был садиться в поезд сразу после того, как должен был посетить СБУ. Поскольку человек уже погиб, мы можем об этом говорить: главная задача, которую мы ему поставили - это затянуть процесс для того, чтобы выиграть время. Поскольку господин Киреев лично знал двух человек из того переговорного процесса, которые представляли российскую сторону", - рассказал Буданов.Он отметил, что смерть Киреева могла быть вызвана желанием не допустить затягивания переговоров."Я могу высказать абсолютно свое субъективное мнение. Еще раз хочу это подчеркнуть: у того, кто это намеренно сделал (убил Киреева - Ред.), была цель не допустить того, чтобы мы вмешались в чужую игру и затянули этот процесс для того, чтобы позволить нашим ВСУ, скажем так, сделать определённые действия по отпору врагу. Если вы помните те события, то тогда ситуация была близка к критической. Думаю, вы хорошо должны это помнить. И было определённое количество людей, которое, скажем так, не очень хотело, чтобы Украина победила", - заявил Буданов.Таким образом, он намекнул на то, что в СБУ могли служить те, кто работал на РФ.В то же время, другие источники утверждают: к смерти Киреева причастен начальник департамента контрразведки СБУ Александр Поклад. По информации The Wall Street Journal, именно к Покладу поехал на встречу Киреев перед убийством. При этом ряд СМИ отмечает, что Поклад известен своим садизмом и имеет кличку "Душитель"."Как мне сообщают, Служба безопасности Украины выискивала людей, где кто-то с кем-то имеет конфликт какой-то, где-то кто-то с кем-то давние враги. Они находили этих людей и под любым предлогом их просто убивали: или забивали, или застрелили, как застрелили Дениса Киреева <...> Киреев — к нему питал особые чувства некто Поклад. Поклад — это маньяк-убийца, ему нравится убивать, пытать людей, он любит людей душить. И вот у него был давний застоявшийся конфликт с Киреевым. И он его просто убил", - отметил украинский медиаэксперт Анатолий Шарий.Бывший народный депутат Украины, спикер парламента Новороссии Олег Царёв заявил, что знал Киреева."С Денисом Киреевым был знаком. Знал его с хорошей стороны", - отметил он.Больше о Кирееве Царёв говорить отказался.Днём 22 января популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" назвал имя ещё одного человека, который может быть причастным к убийству Киреева."Наш источник сообщает, что к ликвидации (убийству) банкира и переговорщика Киреева имеет прямое отношение Василий Малюк, нынешний и.о. главы СБУ", - указывалось в публикации канала.Как именно Малюк причастен к убийству Киреева канал не сообщил.Возвращение ДжонсонаБывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл на Украину и посетил Бучу и Бородянку. Фотографии Джонсона распространили украинские и зарубежные СМИ.За девять дней до этого — 13 января британское издание Guardian сообщало, что Джонсон планирует визит на Украину и встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским.Как сообщило издание со ссылкой на неназванные источники, Джонсон сообщил друзьям, что намерен посетить Киев в ближайшие месяцы, чтобы продемонстрировать свою публичную поддержку Украине.Украинские источники подтвердили газете, что Джонсон намерен посетить Киев, но пока не имеют конкретной информации о датах поездки. Более того, по словам украинских источников, Зеленский и Джонсон считают друг друга "друзьями".При этом, по информации Guardian, планы Джонсона вызвали беспокойство среди высокопоставленных консерваторов, поскольку они считают, что такая поездка может подорвать авторитет действующего премьер-министра Риши Сунака.Как заявил один из соратников Сунака, "ситуация там (на Украине. — Ред.) остаётся чрезвычайно хрупкой, поэтому он (Джонсон. — Ред.) должен быть осторожным, чтобы не поставить под угрозу отношения Риши с Зеленским".На посту премьер-министра Джонсон выступил с активной поддержкой Украине. При этом Великобритания срывала мирные договорённости между Украиной и Россией. По мнению ряда экспертов, этим Джонсон в том числе пытался добиться отвлечения внимания британского общества от своей провальной внутренней политики, а также от ряда скандалов, в том числе и с вечеринкой во время локдауна. Сам Джонсон с момента начала СВО трижды посещал Киев.При этом британские инструкторы помогали готовить Украине ряд терактов. Так, именно британцы помогли ВСУ атаковать бухту Севастополя.

https://ukraina.ru/20230122/1042847038.html

https://ukraina.ru/20230122/1042844136.html

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Егор Леев

хроники, эксклюзив, владимир зеленский, борис джонсон, кирилл буданов, владимир киреев, убийство, сбу, гру