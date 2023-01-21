Рогов: в Запорожской области взломана первая линия обороны ВСУ
© РИА Новости / Виктор АнтонюкВС РФ, минометчик
© РИА Новости / Виктор Антонюк
На отдельных участках фронта в Запорожской области удалось взломать первую линию обороны ВСУ. Об этом 21 января журналистам сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета региональной администрации (ВГА) Владимир Рогов
"Где-то идет разведка боем, где-то более углубленное наступление, которое сопровождается зачисткой ряда населенных пунктов. По всей линии фронта наша армия владеет инициативой. Идут активные боевые действия", — сказал он.
Рогов добавил, что сейчас основная линия украинской обороны выстроена на уровне городов Каменское — Орехов — Гуляйполе.
Ранее глава ВГА сообщил, что российские войска за прошедшие сутки продвинулись на семь километров на Запорожском направлении, и в процессе окончательного освобождения сейчас не менее семи населенных пунктов.
На данный момент под контролем России находится 75% Запорожской области. Украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.
09:25ВС РФ продвинулись на семь километров на Запорожском направлении - РоговРоссийские войска за прошедшие сутки продвинулись на семь километров на Запорожском направлении, и в процессе окончательного освобождения сейчас не менее семи населенных пунктов. Об этом в своем Телеграм-канале 21 января сообщил член главного совета региональной администрации (ВГА) Владимир Рогов