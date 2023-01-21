Рогов: в Запорожской области взломана первая линия обороны ВСУ - 21.01.2023 Украина.ру
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Рогов: в Запорожской области взломана первая линия обороны ВСУ
Рогов: в Запорожской области взломана первая линия обороны ВСУ - 21.01.2023 Украина.ру
Рогов: в Запорожской области взломана первая линия обороны ВСУ
На отдельных участках фронта в Запорожской области удалось взломать первую линию обороны ВСУ. Об этом 21 января журналистам сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета региональной администрации (ВГА) Владимир Рогов
2023-01-21T11:34
2023-01-21T11:34
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Рогов добавил, что сейчас основная линия украинской обороны выстроена на уровне городов Каменское — Орехов — Гуляйполе.Ранее глава ВГА сообщил, что российские войска за прошедшие сутки продвинулись на семь километров на Запорожском направлении, и в процессе окончательного освобождения сейчас не менее семи населенных пунктов.На данный момент под контролем России находится 75% Запорожской области. Украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.
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Новости, Украина.ру, Новости Украины, Владимир Рогов, Запорожская область, ВСУ

Рогов: в Запорожской области взломана первая линия обороны ВСУ

11:34 21.01.2023
 
© РИА Новости / Виктор АнтонюкВС РФ, минометчик
ВС РФ, минометчик
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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На отдельных участках фронта в Запорожской области удалось взломать первую линию обороны ВСУ. Об этом 21 января журналистам сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета региональной администрации (ВГА) Владимир Рогов
"Где-то идет разведка боем, где-то более углубленное наступление, которое сопровождается зачисткой ряда населенных пунктов. По всей линии фронта наша армия владеет инициативой. Идут активные боевые действия", — сказал он.
Рогов добавил, что сейчас основная линия украинской обороны выстроена на уровне городов Каменское — Орехов — Гуляйполе.
Ранее глава ВГА сообщил, что российские войска за прошедшие сутки продвинулись на семь километров на Запорожском направлении, и в процессе окончательного освобождения сейчас не менее семи населенных пунктов.
На данный момент под контролем России находится 75% Запорожской области. Украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.
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ВС РФ продвинулись на семь километров на Запорожском направлении - РоговРоссийские войска за прошедшие сутки продвинулись на семь километров на Запорожском направлении, и в процессе окончательного освобождения сейчас не менее семи населенных пунктов. Об этом в своем Телеграм-канале 21 января сообщил член главного совета региональной администрации (ВГА) Владимир Рогов
 
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