Рогов: в Запорожской области взломана первая линия обороны ВСУ

ВС РФ продвинулись на семь километров на Запорожском направлении - Рогов Российские войска за прошедшие сутки продвинулись на семь километров на Запорожском направлении, и в процессе окончательного освобождения сейчас не менее семи населенных пунктов. Об этом в своем Телеграм-канале 21 января сообщил член главного совета региональной администрации (ВГА) Владимир Рогов