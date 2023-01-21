Пинчук описал что было бы, если бы штурмовые группы "Вагнера" бросили на Харьков
Если бы штурмовые группы "Вагнера", которые зачистили Соледар, зашли бы в Харьков в таком же количестве, то у них бы не получилось его взять, сказал исполнительный директор Союза добровольцев Донбасса полковник Андрей Пинчук в интервью изданию Украина.ру
Если бы штурмовые группы "Вагнера", которые зачистили Соледар, и действительно продемонстрировавшие во время зачистки героизм, высокую слаженность и личную храбрость, зашли бы в Харьков в таком же количестве, то вряд ли бы у них получилось его взять. Харьков – это миллионный город.
Он отметил, что Министерство обороны тоже активно участвовало в освобождении Соледара – "там и авиация работала, и силы ПВО, и артиллерия".
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска взяли Соледар под контроль. В ведомстве отметили, что это позволяет отрезать пути снабжения ВСУ в Артемовске.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
13 января, 15:42Стена Плача на Донбассе. Горькая история города СоледарДонбасс обычно ассоциируется с запасами каменного угля, потому что эти природные сокровища обеспечили становление и развитие донецкого индустриального региона. Однако Соледар имеет особую историю, которая всегда была связана с белым золотом – солью