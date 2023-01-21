https://ukraina.ru/20230121/1042809366.html

Пинчук описал что было бы, если бы штурмовые группы "Вагнера" бросили на Харьков

Пинчук описал что было бы, если бы штурмовые группы "Вагнера" бросили на Харьков - 21.01.2023 Украина.ру

Пинчук описал что было бы, если бы штурмовые группы "Вагнера" бросили на Харьков

Если бы штурмовые группы "Вагнера", которые зачистили Соледар, зашли бы в Харьков в таком же количестве, то у них бы не получилось его взять, сказал исполнительный директор Союза добровольцев Донбасса полковник Андрей Пинчук в интервью изданию Украина.ру

2023-01-21T06:00

2023-01-21T06:00

2023-01-21T06:00

новости

соледар

чвк "вагнер"

харьков

пинчук

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Он отметил, что Министерство обороны тоже активно участвовало в освобождении Соледара – "там и авиация работала, и силы ПВО, и артиллерия".Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска взяли Соледар под контроль. В ведомстве отметили, что это позволяет отрезать пути снабжения ВСУ в Артемовске.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20230113/1042612237.html

соледар

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, соледар, чвк "вагнер", харьков, пинчук