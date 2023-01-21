Пинчук описал что было бы, если бы штурмовые группы "Вагнера" бросили на Харьков - 21.01.2023 Украина.ру
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Пинчук описал что было бы, если бы штурмовые группы "Вагнера" бросили на Харьков
Пинчук описал что было бы, если бы штурмовые группы "Вагнера" бросили на Харьков - 21.01.2023 Украина.ру
Пинчук описал что было бы, если бы штурмовые группы "Вагнера" бросили на Харьков
Если бы штурмовые группы "Вагнера", которые зачистили Соледар, зашли бы в Харьков в таком же количестве, то у них бы не получилось его взять, сказал исполнительный директор Союза добровольцев Донбасса полковник Андрей Пинчук в интервью изданию Украина.ру
2023-01-21T06:00
2023-01-21T06:00
новости
соледар
чвк "вагнер"
харьков
пинчук
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Он отметил, что Министерство обороны тоже активно участвовало в освобождении Соледара – "там и авиация работала, и силы ПВО, и артиллерия".Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска взяли Соледар под контроль. В ведомстве отметили, что это позволяет отрезать пути снабжения ВСУ в Артемовске.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20230113/1042612237.html
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новости, соледар, чвк "вагнер", харьков, пинчук
Новости, Соледар, ЧВК "Вагнер", Харьков, Пинчук

Пинчук описал что было бы, если бы штурмовые группы "Вагнера" бросили на Харьков

06:00 21.01.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБоец группы "Вагнер" в Артёмовске (Бахмуте) в ДНР.
Боец группы Вагнер в Артёмовске (Бахмуте) в ДНР. - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Если бы штурмовые группы "Вагнера", которые зачистили Соледар, зашли бы в Харьков в таком же количестве, то у них бы не получилось его взять, сказал исполнительный директор Союза добровольцев Донбасса полковник Андрей Пинчук в интервью изданию Украина.ру
Если бы штурмовые группы "Вагнера", которые зачистили Соледар, и действительно продемонстрировавшие во время зачистки героизм, высокую слаженность и личную храбрость, зашли бы в Харьков в таком же количестве, то вряд ли бы у них получилось его взять. Харьков – это миллионный город.
Андрей Пинчук интервью
Андрей Пинчук
исполнительный директор Союза добровольцев Донбасса полковник
Он отметил, что Министерство обороны тоже активно участвовало в освобождении Соледара – "там и авиация работала, и силы ПВО, и артиллерия".
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска взяли Соледар под контроль. В ведомстве отметили, что это позволяет отрезать пути снабжения ВСУ в Артемовске.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 13.01.2023
13 января, 15:42
Стена Плача на Донбассе. Горькая история города СоледарДонбасс обычно ассоциируется с запасами каменного угля, потому что эти природные сокровища обеспечили становление и развитие донецкого индустриального региона. Однако Соледар имеет особую историю, которая всегда была связана с белым золотом – солью
 
НовостиСоледарЧВК "Вагнер"ХарьковПинчук
 
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