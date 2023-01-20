https://ukraina.ru/20230120/1042784173.html

Мозги находятся в США: эксперт объяснил отставание РФ в средствах разведки

Мозги находятся в США: эксперт объяснил отставание РФ в средствах разведки - 20.01.2023 Украина.ру

Мозги находятся в США: эксперт объяснил отставание РФ в средствах разведки

Россия уступает США в средствах технической разведки, потому что общий технологический уровень нашей страны уступает американскому. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский

2023-01-20T06:00

2023-01-20T06:00

2023-01-20T06:00

новости

спецоперация

технологии и инновации

сша

разведка

илон маск

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Он отметил, что даже в советское время наша страна уступала США по общему технологическому уровню.Он добавил, что благодаря высокому уровню жизни в США туда "стекаются со всего мира" учёные и другие образованные люди. В качестве примера он привёл предпринимателя Илона Маска, который "проявил себя в США, хотя он южноафриканец по происхождению".Военная электроника в США является следствием там существования "мощной гражданской инновационной промышленности, которая обслуживает потребителей", в то время, как в России она "существует сама по себе", считает эксперт.В России тоже возможно внедрение инноваций в военной области, но для этого необходимы соответствующие решения правительства, "как в советское время", считает Мощанский, приводя в пример гиперзвуковые ракеты.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20230104/1042353940.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, спецоперация, технологии и инновации, сша, разведка, илон маск