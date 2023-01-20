https://ukraina.ru/20230120/1042784173.html
Мозги находятся в США: эксперт объяснил отставание РФ в средствах разведки
Мозги находятся в США: эксперт объяснил отставание РФ в средствах разведки - 20.01.2023 Украина.ру
Мозги находятся в США: эксперт объяснил отставание РФ в средствах разведки
Россия уступает США в средствах технической разведки, потому что общий технологический уровень нашей страны уступает американскому. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
2023-01-20T06:00
2023-01-20T06:00
2023-01-20T06:00
новости
спецоперация
технологии и инновации
сша
разведка
илон маск
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Он отметил, что даже в советское время наша страна уступала США по общему технологическому уровню.Он добавил, что благодаря высокому уровню жизни в США туда "стекаются со всего мира" учёные и другие образованные люди. В качестве примера он привёл предпринимателя Илона Маска, который "проявил себя в США, хотя он южноафриканец по происхождению".Военная электроника в США является следствием там существования "мощной гражданской инновационной промышленности, которая обслуживает потребителей", в то время, как в России она "существует сама по себе", считает эксперт.В России тоже возможно внедрение инноваций в военной области, но для этого необходимы соответствующие решения правительства, "как в советское время", считает Мощанский, приводя в пример гиперзвуковые ракеты.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20230104/1042353940.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, технологии и инновации, сша, разведка, илон маск
Новости, Спецоперация, Технологии и инновации, США, разведка, Илон Маск
Мозги находятся в США: эксперт объяснил отставание РФ в средствах разведки
Россия уступает США в средствах технической разведки, потому что общий технологический уровень нашей страны уступает американскому. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
Он отметил, что даже в советское время наша страна уступала США по общему технологическому уровню.
Дело в том, что развитие электронной промышленности – это калька иновационного развития страны. Основные умы сосредоточены в США, что бы там не говорили про то, что производственная фабрика перенесена в Китай
Илья Мощанский
Главный редактор альманаха "Военная летопись"
Он добавил, что благодаря высокому уровню жизни в США туда "стекаются со всего мира" учёные и другие образованные люди. В качестве примера он привёл предпринимателя Илона Маска, который "проявил себя в США, хотя он южноафриканец по происхождению".
Военная электроника в США является следствием там существования "мощной гражданской инновационной промышленности, которая обслуживает потребителей", в то время, как в России она "существует сама по себе", считает эксперт.
В России тоже возможно внедрение инноваций в военной области, но для этого необходимы соответствующие решения правительства, "как в советское время", считает Мощанский, приводя в пример гиперзвуковые ракеты.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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