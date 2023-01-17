https://ukraina.ru/20230117/1042723095.html

Илья Мощанский: Либо Россия введет на Украину многомиллионную армию, либо СВО продлится много лет

Илья Мощанский: Либо Россия введет на Украину многомиллионную армию, либо СВО продлится много лет - 17.01.2023 Украина.ру

Илья Мощанский: Либо Россия введет на Украину многомиллионную армию, либо СВО продлится много лет

Сейчас наше руководство ищет таланты, которые при нынешнем соотношении сил обеспечат нам хоть какое-то продвижение вперед. Потому что пока не будет успехов, связанных со взятием городов и освоением территорий бывшей Украины, там ничего не поколеблется

2023-01-17T18:54

2023-01-17T18:54

2023-01-17T18:54

интервью

всу

россия

танки

артиллерия

нато

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белоруссия

донбасс

впк

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Устойчивость режима как раз и определяется тем, что они держат территорию и наносят контрудары, считает полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Илья Борисович, один мой знакомый военкор высказал мнение, что на фронте - как и у нас, так и у противника - очень много бардака, но мы побеждаем их за счет преимущества в артиллерии и огневой мощи. Вы, как военный эксперт и военный историк, можете отличить бардак от объективных трудностей, которые непременно возникают во время масштабных вооруженных конфликтов?- У нас как раз нет преимущества в высокоточной и дальнобойной артиллерии. Летом перед наступлением украинской армии Запад поставил им около 300 высокоточных гаубиц с дальностью стрельбы до 40 км. Наша же высокоточная артиллерия кроме "Мсты-СМ-2" с пушкой от "Коалиции" могут стрелять максимум на 30 км.Чтобы наша дальнобойная артиллерия могла вести огонь, нам нужны "Орланы". "Орланы" они у нас посбивали, стрелять нам стало нечем. Сейчас мы наладили их производство и хоть как-то выравниваемся.Да, у нас гораздо больше стволов на расстоянии в 20 км. Но пока у них больше стволов, которые могут бить на 40 км. А тот же M982 Excalibur с дорогущими, по миллиону долларов снарядами, может стрелять на все 60 км. Поэтому говорить о том, что мы тотально превосходим ВСУ во всех видах вооружения, нельзя.У нас прекрасно зарекомендовали себя средства ПВО. Им ставлю "пятерку". Хотя они и были у нас лучшими в мире. Танков у нас больше, в том числе современных. Они продолжают строится. Бронеавтомобилей меньше, высокоточной артиллерии меньше.Людей сейчас примерно одинаково. Но по правилу военного буравчика нужно, чтобы хотя бы в три раза мы превосходили украинскую армию по численности и по основным видам вооружений. Этого нет, поэтому наши наступления такие хитрые.Но наше руководство ищет способ изменить ситуацию. Как говорил товарищ Сталин, "Гинденбургов у меня для вас нет". Поэтому наше руководство ищет таланты, которые при нынешнем соотношении сил обеспечат нам хоть какое-то продвижение вперед. Потому что пока не будет успехов, связанных со взятием городов и освоением территорий бывшей Украины, там ничего не поколеблется. Устойчивость режима как раз и определяется тем, что они держат территорию и наносят контрудары.- Соледар эту уверенность тоже не поколеблет?- Пока нет. Соледар – это наш частный успех. В значительной степени это успех "вагнеровцев". Пригожин – прекрасный мотиватор и организатор, но это тактика, а не стратегия. Это удачная частность.Я бы сказал, что вообще наши полководцы являются последователями фельдмаршала Миниха. Они шагают большим каре вперед и действуют достаточно схематично. А "вагнера" обошли Соледар и основные позиции украинской армии, зашли с тыла и ударили аж с севера-запада. Противник вообще не ожидал от нас таких новаций, потому что он привык к схематичным действиям российского руководства. Оборона обвалилась, вагнеровцы ворвались в центр города, а дальше все свелось к частным схваткам и эвакуации украинской армии из города. Несмотря на то, что туда была введена 46-ая аэромобильная бригада, ударная и хорошо подготовленная, которая должна была стать ядром обороны города. Все у них обвалилась.Военное искусство заключается в том, чтобы в рамках тактики и стратегии так огорошить противника на определенном участке, что он не сможет создать определенную схему борьбы. Оборона рассыпается, сопротивление не удается и это приносит успех.Но наши военачальники в большей степени действуют очень схематично. Это похоже на стиль англичан и американцев в Италии, когда они выбивали немецкую оборону техникой. Во всех итальянских городах висел немецкий плакат с изображением гигантской черепахи с британо-американским флагом, которая медленно ползет вверх по Апеннинам. Союзники в итоге своего добились, но только через два года. Там тоже был свой Соледар в виде монастыря Монте-Кассино.Вопрос в том, есть ли у нас время. Мы можем воевать два-три года. Если хотим минимизировать потери, мы можем действовать по принципу англоамериканцев в Италии. Если у нас времени нет, нам надо искать другие варианты.- А вы как думаете, есть ли у нас время? И какое решение, как вы написали у себя на странице в VK, примет Владимир Путин: о стратегической обороне или о масштабном наступлении?- Есть два протокола лечения.Мы можем не спеша продвигаться и выйти к границам Левобережья в Запорожье. Большая часть области под нами, а сам город, где до войны население составляло миллион человек, находится на левом берегу Днепра. Мы можем взять его, вытеснить врага из Донбасса, немного продвинутся в Харьковскую область, создать вторую линию Мажино, сидеть там под обстрелами украинской армии и добиваться того, что Украина развалится под нашими воздушными ударами.Теоретически Украина может развалиться. Это страна-зомби, которой Запад периодически делает инъекции. Если этих инъекций не будет, то эта страна развалится, потому что она банкрот. Она ничего не производит, а весь ее ВПК в результате наших ударов свелся к мелким заводикам а-ля Япония 1945 года, где чинят западную технику с помощью генераторов.Мы можем сидеть в обороне и ждать, пока Запад устанет реанимировать Украину или украинский народ выйдет свергать Зеленского. Но я в это не верю. Потому что никакие бомбардировки англо-американцев в 1945 году, которые снесли пол Германии, не заставили Берлин прекратить производство. Да, оно изменилось. Немцы стали производить больше оборонительного оружия, в частности, ПВО. Они нанесли удар по германскому ВПК, но они не заставили народ Германии свергать режим Гитлера. Так и здесь. Режим Зеленского костплеит режим Гитлера. Хотя как только Зеленский начал костплеить режим Гитлера, на него тут же посыпались все кармы нацистов.Второй вариант – массированное ведение боевых действий на нескольких направлениях. Нам нужно будет создать преимущество в Запорожской области, на линии Сватово-Кременная и на харьковском направлении. Мы должны постоянно троллить их из Белоруссии. Возможно, перейти границу, но дальше не идти. Одним словом, мы должны заставить Украину растянуть резервы по разным направлениям, а потом, сосредоточить мощную группировку и нанести удар.Но тут есть проблема. Американцы хорошо отслеживают эту ситуацию. Именно их аналитики под Балаклеей выявили слабость в обороне российских войск, которые переместились на Правобережье в Херсон, порекомендовали ВСУ ударить там и у них это получилось.- Кстати, почему мы уступаем противнику в средствах разведки?- Потому что у нас технологический уровень ниже. Мы и в советское время отставали. У нас были хорошие самолеты-планеры с неплохими двигателями. Но дело в том, что развитие электронной промышленности – это калька иновационного развития страны. Основные умы сосредоточены в США, что бы там не говорили про то, что производственная фабрика перенесена в Китай. Мозги все равно находятся в США за счет высокого уровня жизни для этих людей и за счет больших свобод. Они стекаются со всего мира и генерируются там. Неслучайно Илон Маск проявил себя в США, хотя он южноафриканец по происхождению.А у нас какие-то прорывы осуществляются по постановлению Политбюро, как в советское время. Мы поставили задачу создать гиперзвуковую ракету – мы этот вопрос решили. И решили его молодые люди в возрасте 25-30 лет. Потом уже человек к стареет, в том числе в плане мозговой деятельности.Повторюсь, у нас вся военная программа имеет скачкообразный характер. Поставили задачу – сделали. А потом оказывается, что мы в дальнобойной артиллерии отстаем. "Коалиция" только на парадах ездит, никто ее не видел в бою. Начинаются догонялки. Мы их догоняем, перегоняем, а потом опять бросаем и начинаем другой конец вытаскивать из болота.В США электроника является калькой мощной гражданской иновационной промышленности, которая обслуживает потребителей. А у нас она существует сама по себе. Для военных она была убыточной. Зато у них Маск был сначала убыточен, а потом его "Теслы" и полеты в Космос стали прибыльными. Это сильная сторона англосаксонского мира – поступательное движение и привлечение лучших умов, потому что нет никаких барьеров. У тебя могут быть рога и копыта, но ты с нами, если ты приносишь прибыль. "Ты в нашей команде, сынок".А наш плюс в том, что, как говорит украинская пропаганда, царь сказал: "сражайтесь" и русские будут сражаться. Да, у нас нет такого же бюджета, как у США, поэтому мы сосредоточили усилия на стратегических ядерных силах. Именно поэтому мы не имеем интервенций на нашу территорию и нам разрешают драться с Украиной один на один, хотя и дают им с тыла целый запас шпаг.- К слову о шпагах. Бывший командующий Сухопутными войсками Польши заявил, что Украина проиграет, если Запад продолжит поставлять ей оружие "капельным способом". Есть ли у них возможность нарастить эти поставки?- Есть. Но каждая из сторон бережет лучшие свои шпаги для главного сражения между мушкетерами и гвардейцами кардинала. И мы, и они. А Украина это так – слуга Запада. Поэтому ей все время поставляют оружие по остаточному принципу. К тому же, Запад не заинтересован в глобальной победе Украины.Если Россия проиграет (хоть я в это не верю) в том смысле, что сюда вернутся либералы и она снова станет частью Запада, то не будет извечного соперника кроме Китая. А Китай – это слишком гипотетический соперник. Запад не может критиковать в части демократии, в отличие от нас, потому что мы с ними одной крови. Американцы даже не могут сделать биологическое оружие, потому что оно сразу же ударит по ним самим.Так что американцы заинтересованы не в победе Украины, а в ослаблении России так, чтобы Россия выпала из геополитической обоймы. Если это произойдет, США могут окружать Китай. Но поражение Китая им тоже ненужно. Им нужно поражение Китая как крупного мирового игрока. Китай устраивает их как фабрика по производству ботинок и айфонов.Им нужно, чтобы Россия и Китай оставались в определенном статусе. Им нужно, чтобы мы поставляли им дешевые энергоресурсы и покупали их дорогие товары, а Китай бы это все дешево собирал. Вот за что они воюют. Поэтому они заинтересованы в том, чтобы мы ослаблялись. Но победа Украины с совершенно безумным режимом, который уже приближается к нацистскому, им тоже не нужна.- Если США вдруг захотят уничтожить Россию с Китаем и дадут Украине лучшее свое оружие, может ли это поменять расклад сил?- Если США дадут Украине свое лучшее оружие, вооруженный конфликт окончательно превратится в позиционную войну. Потому что ресурс – разный. На Украине до войны проживало 27-30 млн человек. Сейчас у них 9 млн мужчин. Из них, по оценкам доморощенных и недоморощенных специалистов, резерва хватит на 2 млн. Половину они израсходовали.Не стоит ждать, что благодаря нашим бомбардировкам мобрезерв Украины истощится. Он истощится только в одном случае: если их солдаты начнут понимать, что они гибнут зазря. В том смысле, что они погибнут, а победим все равно мы.Но и без этого украинская армия ограничена в масштабах. А наш ресурс – 30 млн человек. Если будет нужно, мы можем сталинскими методами провести тотальную мобилизацию, выставить 12 млн армию, перевести экономику на военные нужды и снести их в кратчайшие сроки. К тому же, НАТО понимает, что мы в случае чего применим ядерное оружие, которое у нас на данный момент сильнее, чем у противника. Мы им нанесем больший ущерб, чем они нанесут нам.Если же ничего этого не будет, то нас ждет Пелопонесская война в эпоху античности между Спартой и Афинами. Тогда начались санкции "демократических" Афин против "олигархической Спартой". Они вели между собой войну 80 лет. В результате Спарта полностью уничтожила Афины, а через некоторое время пришли римляне и прекратили существование и Спарты, и Афин. Только провинции оставили. Так и здесь. Придут китайцы и не будет европейской цивилизации как таковой.На Западе это понимают. Им хочется победить и остаться. А не уничтожить противника и быть уничтоженными самим. Потому они и дают Украине оружие по остаточному принципу, чтобы она постепенно ослабляла Украину. Они смотрят, насколько Россия ослабляется. И количество переданного Киеву оружия прямо пропорциональна нашим успехам.Мы проигрывали вторую половину прошлого года, так они им и оружие особенно не поставляли: "пусть воюют пушечным мясом". А как только мы взяли Соледар и стало понятно, что падут Артемовск и Северск и что продвижение российской армии возможно, они сразу же зашевелились в своем осином гнезде и стали передавать оружие.Но тут есть определенные особенности при передаче вооружений. Могу рассказать, какие.- Давайте.- Почему они не поставляли танки? В нашей печати муссировалась версия, что они боятся нас. Дело не в этом. Дело в том, что два самых продаваемых танка – "Леопард-2" и "Абрамс", которые существуют в десятках модификаций. Как говорил Сава Игнатьевич из "Покровских ворот", "Штихель штихелю - рознь!". "Леопард" модификации А4 и модификации А7 – это совершенно разные ипостаси. Так вот на Западе боялись, что украинские специалисты его неправильно применят, они погорят и их нельзя потом будет продавать другим странам западного мира. Это коммерческий вопрос.Поэтому ныне делается упор на "Челленджеры". Челленджер-2 – английский боевой танк, который поступил на вооружение после Холодной войны в 1994 году. Позже всех. Но он экспортный неудачник. Его сделали для английской армии 400 сотни, в Оман поставили штук 20, и все. Никто больше его не купил. А поскольку его производство было закончено в начале 2000-х годов, то даже если мы его сожжем, британские склады и то, что у них в наличии – это 200 машин. На экспорт это никак не повлияет. Британцы сами знают, что он не очень хороший.По ленд-лизу британцы поставляли нам танк "Черчилль". Это был огромный сейф с маленькой пушечкой, которая плохо пробивала немецкие танки. Ничего не изменилось с тех пор. Концепция производства не поменялась. Как у французов не все, как у всех (у всех танки на гусеницах, а у них – на колесах), так и у англичан. 55 тонн. Тяжеленный танк. С толстой броней, но со слабой нарезной пушкой в 122 мм. У "Абрамсов", у "Леопрадов" и у наших танков – гладкоствольные стволы. И современным натовским снарядом высокой бронепробиваемости из такого ствола не выстрелишь. Им нужен запас британских снарядов к этой нарезной пушке.Поэтому они это все сольют Украине под кредит или ленд-лиз и будут смотреть. Сначала пошлют роту. Если жгут несильно и по мостам проезжает (которые не рассчитаны на 65 тонн), то все нормально и можно продавать. Политика политикой, но ничего личного – только бизнес.А американцы вообще не хотят давать "Абрамсы". Дадут только в том случае, если дела у Украины вообще станут плохи. Немцы же собирают коалицию из стран, у которых есть на хранении "Леопарды-2" старой модификации. Турецкая армия против курдов применяла их неудачно. Немцы почесали экибастуз и стали винить турок, что они неграмотные. И они боятся, что их пожгут и никто их больше не купит. Хотя вся Европа вооружена "Леопардами-2", кроме поляков. Точнее, у поляков они тоже есть, но они ругаются со всем миром. Поэтому они покупают южнокорейскую и американскую технику.А так они будут говорить: да, это старая модификация, которую мы сняли со складов. Зато новая модификация – это другое дело. А еще они делают танк "Пантера". Ничего не меняется в германской мифологии. Все то же самое.- К вопросу борьбы с этими поставками. Как вы в целом оцениваете эффективность ударов по украинской энергетике? Возможен ли идеальный сценарий, когда там не будет света, остановятся поставки по железной дороге и они не смогут ремонтировать технику?- Мы как-то избирательно ведем боевые действия. Например, можно было бы разбить подстанции, которые ведут энергию от трех АЭС на западной Украине к потребителям. Видимо, у нас есть какой-то "хитрый план" на этот счет. Трудно объяснить устройство слона, держась за его хобот.Я могу сказать, как это влияет на население. Первые наши удары после подрыва Крымского моста стали для них шокирующими. Жизнь в Киеве, который не бомбили все лето, была прекрасна-распрекрасна, они фотографировались на фоне модных марок с уничтожением российских войск, а тут им в гости пришли наши ракеты. Сначала это воспринималось как катастрофа. Но теперь часть населения уехала и отсиживается в Польше, получая пособия и перемещаясь из одной страны в другую. А другая часть, которая не в состоянии уехать, смирилась.Электричество поступает, полностью эту систему мы не разбили. Что касается ВПК и критически важных предприятий, то американцы завезли на Украину генераторы, которые обеспечивают небольшой завод, больницы и госучреждения. Они просто запитываются от этих генераторов. Население адаптировалось.Повторюсь, все бомбардировки англичан и американцев в Германии в 1945 году привели только к изменению в ВПК. Но заставить население в условиях диктатуры Зеленского протестовать – это невозможно.Это мы думали, что Зеленский – карикатурный персонаж. Но он оказался хорошим диктатором и неплохим управленцем. Потому что он руководил реальной фирмой по зарабатыванию денег. Он не был чиновником, который осваивал денежные средства. И он достаточно молодой человек. Он в 2019 и 2020 году выдергивал для себя людей, которые хотели попасть во власть, но попасть туда не могли.Посмотрите карьеру губернатора Харьковской области Синегубова. Он доктор юридических наук, пытался пролезть через партию Януковича, но только Зеленский дал ему социальный лифт вверх. И благодаря тому, что социальный лифт заработал по критерию эффективности, он успел назначить на многие должности верных ему людей, которые даже в самые тяжелые месяцы после нашего ввода войск не бросили его и продолжали сопротивление.Надо признать, что при всей одиозности и карикатурности этого бородатого фюрера, Зеленский оказался неплохим менеджером и знатоком человеческой психологии. И эта система не развалилась. Так что снести режим Зеленского можно только постоянными победами, освобождениями городов и освоениями территорий.Заметьте, что как только мы взяли маленький Соледар, сразу же посыпался Арестович и в системе украинской пропаганды произошел сбой.- Про Соледар они до сих пор молчат.- Наоборот. Они продолжают оборонять его в телевизоре. А Арестович написал рапорт об отставке. Понятно, что он как написал, так и отзовет. Он хороший пропагандист и манипулятор. Он ждет, что народ скажет, какой он хороший и правильный, несмотря на его слова, что в дома в Днепропетровске все же попали украинские ракеты, а не российские Х-22 и что Соледар ВСУ все же потеряли.Я продолжу свою предыдущую мысль. После нашей реальной победы бесконечный украинский марафон побед сразу начал давать прорехи. Когда у нас будут реальные успехи на земле, этот режим развалится. Как только верные Зеленскому люди поймут, что Украина точно проиграет, они перестанут играть за Зеленского и будут играть за себя. Они будут искать пути эвакуации.- В отношении белорусского направления вы упомянули слова "троллинг". Означает ли это, что сейчас мы не должны всерьез обсуждать удар оттуда?- Когда в начале СВО мы ввели войска, на киевском направлении действовало 48 тысяч человек. Сейчас вместе с белорусской группировкой у нас там 30 тысяч штыков. Тогда украинская армия была в состоянии шока, но сейчас у них все готово. Они задержат нас, перебросят войска, начнется позиционная война и у нас будет еще один румынский фронт.Вы же знаете, что в 1917 году Румыния, которую российское командование уговаривало не вмешиваться в войну, все же объявила войну странам Тройственного союза, тут же ее проиграла и все наши резервы были брошены на помощь румынам, чтобы закрыть эту брешь. То же самое с Белоруссией. Надеюсь, у нашего руководства хватит ума не использовать белорусские вооруженные силы в операциях до того момента, пока в ситуацию не вмешается Польша. Но без НАТО, а сама.В военном университете, где я преподавал, у меня было фактически учебное пособие по этнопсихологии, которое пытались заполучить мои американские товарищи. Там сказано, что поляки – народ неплохой. На бытовом уровне это честные люди, которые могут быть хорошими друзьями. Но сама польская верхушка – это фантастические твари, которые все время втравливают свою страну средних размеров в геополитические авантюры, в результате чего за них расплачивается разгром.Американцы могут их не удержать. В своем желании заполучить Галицию они могут совершить ряд глупых внешнеполитических шагов и вмешаться в боевые действия самостоятельно. Тогда это будет спор славян между собой и белорусы могут вступать в войну. Тогда белорусский народ это поймет.Пока же Белоруссия интересует нас как база, с которой могут наноситься удары нашими ракетами и бомбардировщиками, и в случае чего могут действовать наши войска. Но трогать эту республику нам ненужно. Нам нужно, чтобы на их полигонах спокойно тренировались наши бойцы. Чтобы происходило постепенное перевооружение белорусской армии по российским стандартам. Чтобы им предоставлялось лучшее наше оружие.Сейчас кроме военной, есть еще важная политическая задача. Нам нужно отодвинуть противника от Донецка. Понятно, что обстрелы будут. Но нам важно, чтобы не было обстрелов из артиллерии и минометов Донецка, который уже достоин звания города-героя. Он повторяет путь Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Если эта задача будет выполнена, тогда можно будет думать о глобальных наступлениях на других участках.

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Кирилл Курбатов

интервью, всу, россия, танки, артиллерия, нато, польша, белоруссия, донбасс, впк, энергетика