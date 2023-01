https://ukraina.ru/20230119/1042790004.html

Угроза Крыму, Почаевская лавра. Итоги 19 января на Украине

Угроза Крыму, Почаевская лавра. Итоги 19 января на Украине - 19.01.2023 Украина.ру

Угроза Крыму, Почаевская лавра. Итоги 19 января на Украине

Украине передадут ракеты, которые позволят ей наносить удары вглубь Крыма. Украинская грекокатолическая церковь изъявила желание проводить службы в Почаевской лавре

2023-01-19T19:00

2023-01-19T19:00

2023-01-19T19:00

эксклюзив

хроники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103407/78/1034077894_0:0:4029:2267_1920x0_80_0_0_1ffd13b1155c34ba6268989d15aaf3ad.jpg

США изменили позицию по поводу ударов Украины по Крыму. Об этом сообщили несколько американских изданий. Так, по информации The New York Times, в Вашингтоне начали прислушиваться к словам Киева о необходимости удара по полуострову."После нескольких месяцев обсуждений с украинскими официальными лицами администрация Байдена, наконец, начинает признавать, что Киеву может понадобиться сила, чтобы нанести удар по российскому убежищу (Крыму. — Ред.), даже если такой шаг увеличит риск эскалации, по словам нескольких официальных лиц США, которые говорили на условиях анонимности, рассказывая о щекотливой дискуссии", — сообщило издание.При этом официально США признают Крым украинской территорией."На протяжении всей войны мы говорили, что Крым — это Украина, и Украина имеет право защищать себя и свою суверенную территорию в своих международно признанных границах", — заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эдриэнн Уотсон.В частном порядке военные и административные чиновники ставили под сомнение целесообразность проведения Украиной атак на Крым, утверждая, что у украинских военных есть лучшие цели в других местах на поле боя, сообщило издание."Но администрация Байдена пришла к выводу, что если украинские военные смогут показать России, что их контроль над Крымом может оказаться под угрозой, это укрепит позиции Киева на любых будущих переговорах. Кроме того, опасения, что Кремль применит в ответ тактическое ядерное оружие, рассеялись, заявили официальные лица и эксперты США, хотя и предупредили, что риск остается", — указывалось в публикации The New York Times.Газета указала на изменение позиции администрации Байдена, которая изначально не хотела признавать, что США поставляет Украине ПЗРК Stinger, а сегодня открыто говорит о передаче Киеву систем Patriot и западных танков."Сейчас администрация Байдена обдумывает один из своих самых смелых шагов — помощь Украине в нападении на полуостров, который президент Владимир Путин рассматривает как неотъемлемую часть своего стремления восстановить былую славу России. Американские официальные лица обсуждают со своими украинскими коллегами возможность использования поставляемого американцами оружия, от ракетных систем HIMARS до боевых машин Bradley, чтобы, возможно, нанести удар по... контролю над cухопутным коридором", — указывалось в публикации The New York Times.Другое американское издание — Politico — сообщило, что в конце этой недели США объявят о новом пакете вооружений для Украины. Туда будут входить и артиллерийские системы GLSDB, сообщило издание Politico со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией.Разработанные совместно шведским Saab и американским Boeing, эти системы имеют дальность около 160 км, и по GPS позволят украинской армии поражать цели на севере и в центре Крыма с линии фронта на берегах Днепра. Так, от Херсона до Евпатории расстояние составляет 170 км, а от Новой Каховки до Джанкоя — важного железнодорожного узла — 150 км.Еще более дальнобойные ракеты ATACM с радиусом поражения до 300 км Украина пока не получит, сообщили источники Politico. Однако позиция США может измениться, заявил американский замминистра обороны Колин Кал в ходе визита в Киев на прошлой неделе.Как заявил посол России в США Анатолий Антонов, РФ не оставит без ответа удары по своей территории, в том числе и по Крыму."Для всех должно стать очевидным: какое бы оружие американцами или натовцами ни поставлялось режиму Зеленского, мы его уничтожим. Так было в годы Великой Отечественной войны, так будет и сейчас", — заявил он.По его словам, накачивание Украины оружием, в том числе американским, приведет лишь к еще большему числу жертв среди мирного населения, отметил дипломат, призвав прислушаться к словам президента Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова о невозможности победы над Россией."Констатируем, что риторика американских официальных лиц становится всё более воинственной. Госдепартамент через оторванные от реальности утверждения о том, что "Крым — это Украина", а ВСУ могут применять американские вооружения для защиты своей территории, по сути, подталкивает киевский режим к совершению террористических актов в России", — отметил посол России."Комментаторы наивно полагают, что Россия не отреагирует на удары по своей территории", — подытожил Антонов.Позже в Кремле заявили, что слова Антонова отражают позицию руководства страны."Разумеется (позиция Антонова. — Ред.), отражает (мнение Кремля. — Ред.), разумеется, эта сама по себе дискуссия о допустимости поставок Украине вооружений, которые позволят наносить удары по российской территории, хотя и так у Украины есть вооружения, с помощью которых она постоянно, ежедневно наносит удары по российской территории, я имею в виду наши новые регионы. Это потенциально чрезвычайно опасно", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Таким образом, поставка США новых вооружений Украине лишь ожесточит конфликт.Вечером 19 января стало известно, что ракеты поставит Украине и Великобритания."Я также могу сказать, что мы отправим еще 600 ракет Brimstone на театр военных действий, что будет невероятно важно для того, чтобы помочь Украине господствовать на поле боя", - заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.Какую именно модификацию ракет получит Украина, Уоллес не уточнил. Между тем, 18 декабря 2022 года пресс-служба Минобороны Великобритании распространила видео отправки на Украину ракет Brimstone 2. Дальность их пуска в два раза больше, чем у предыдущей серии этих ракет — так, дальность поражения целей ракетами Brimstone 2 при пуске с воздушных платформ составляет 60 км, при пуске с наземных — 12 км.Греко-католики и Почаевская лавраУкраинская грекокатолическая церковь хочет получить право проводить богослужения в Почаевской лавре, которую сейчас занимает Украинская православная церковь. Об этом заявил глава УГКЦ Святослав Шевчук в интервью "Украинской правде"."Так же мы говорим и о Почаевской лавре. Мы не хотим сегодня предъявлять какие-то имущественные претензии кому-то. Но мы говорим, что это исторически большой духовный центр нашей церкви. Исследователи киевского христианства в Речи Посполитой говорят, что когда-то была неписаная договоренность между православными в Киево-Печерской лавре и грекокатоликами в Почаевской лавре относительно печати литургических книг. То, что печатали в Почаеве мы, того уже не печатали православные в Киево-Печерской лавре. Почему? Потому что теми книгами мы обменивались. Почаевская лавра была уникальным центром музыкальной культуры, духовной, религиозной и международной. Очевидно, когда уния была ликвидирована, то российские цари превратили Почаев в пограничный форпост. А советская власть специально Почаевскую лавру с её территорией присоединила к Тернопольской области. Для того чтобы уничтожить унию в Галичине. Поэтому вот те, которые будут принимать решение, кому дать доступ для возможности молиться, должны учитывать, что Почаевская лавра имеет историческое отношение к нашей церкви", — заявил Шевчук.При этом он сказал, что пока не было каких-то "конкретных шагов" по изменению статуса Почаевской лавры. В то же время он добавил, что УГКЦ не подвергает сомнению право собственности государства, но хочет иметь доступ к этой святыне.С ноября минувшего года усилилось давление на Украинскую православную церковь. Сотрудники Службы безопасности Украины. В храмах и монастырях УПЦ, в том числе и в Почаевской лавре, прошли обыски.В последний день 2022 года, 31 декабря, власть не продлила договор аренды храмов в Верхней лавре в Киеве с УПЦ. В итоге 7 января службу в Успенском храме, восстанавливавшемся в том числе и на средства УПЦ, провела раскольничья структура "Православная церковь Украины".Почаевская лавра была основана в XIII веке монахами Киево-Печерской лавры. По одной версии, монахи бежали от нашествия монголо-татарского войска, по другой — монахи пришли в скит, основанный греческим монахом с Афона Мефодием.Первое летописное упоминание монастыря датируется 1527 годом. В 1597 году монастырь получил в дар от местной помещицы Анны Гойской значительные земельные угодья, имения и чудотворный образ Божьей Матери. В 1649 году на средства Фёдора и Евы Домашевских построен новый каменный храм монастыря.Расцвет монастыря приходится на первую половину XVII века в связи с деятельностью игумена Иоанна Железа, также известного как Иов Почаевский. Согласно преданию, 2 августа 1675 года Богородица защитила сбежавшихся в монастырь местных жителей от пятидесятитысячного турецко-татарского войска, которым руководил хан Нурредин.Согласно легенде, во время чтения акафиста перед Почаевской иконой Божьей Матери на небе вдруг расступились тучи, и над собором появилась сама Богородица в блестящем сиянии, окружённая ангелами, а рядом с ней молящийся Иов Почаевский. Татары приняли небесное воинство за привидение, в смятении стали стрелять в Богородицу и преподобного Иова, но стрелы возвращались назад и ранили тех, кто их пускал. Началась паника, захватчики побежали. При этом в суматохе они стреляли по своему же войску. Защитники монастыря бросились в погоню и захватили многих в плен. Некоторые пленные впоследствии приняли христианскую веру.В 1713 году монастырь польские власти отобрали у православных и передали грекокатоликам. Позже в монастыре был построен ряд храмов. В 1831 году после подавления польского восстания монастырь указом императора Николая I вернули православным. В 1833 году монастырь получил статус лавры с присвоением ей четвёртого места в числе тех, что существовали в Российской империи.

https://ukraina.ru/20230119/1042781818.html

https://ukraina.ru/20230119/1042770407.html

https://ukraina.ru/20230119/1042764844.html

https://ukraina.ru/20230118/1042756999.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники