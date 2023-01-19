США рассматривают один из "самых дерзких шагов" по Украине - NYT - 19.01.2023 Украина.ру
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США рассматривают один из "самых дерзких шагов" по Украине - NYT
США рассматривают один из "самых дерзких шагов" по Украине - NYT - 19.01.2023 Украина.ру
США рассматривают один из "самых дерзких шагов" по Украине - NYT
Администрация президента США Джо Байдена начинает признавать, что Украине могут потребоваться дополнительные возможности для удара по Крыму, даже если этот шаг повысит риски эскалации. Об этом сообщила 18 января газета News York Times со ссылкой на источники
2023-01-19T07:10
2023-01-19T07:13
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В Белом доме, как отмечает издание, до последнего времени отказывались предоставлять Киеву вооружения для ударов по целям на полуострове, но "сейчас эта линия начинает смягчаться".Кроме того, в Белом доме начали утихать "страхи" насчет того, что Россия может использовать тактическое ядерное оружие, хотя власти и эксперты, как сообщается, по-прежнему не исключают такую возможность.В результате сейчас администрация обдумывает один из "самых дерзких шагов" — помощь Украине в атаке на полуостров. В качестве возможных средств для наступления США рассматривают ряд видов оружия, включая РЗСО HIMARS и БМП Bradley, но воздерживаются от поставки ракетных систем дальнего радиуса действия."Американские власти говорят, что они не знают, как (Владимир) Путин отреагирует, если Украина атакует Крым с использованием американского оружия", - резюмирует издание.Накануне официальный представитель госдепа Нед Прайс заявил, что Киев сам принимает решения о том, как использовать западное оружие. По его утверждению, США не поощряют Украину к ударам по России и не содействуют им, но Крым российской территорией не признают.
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крым, сша, новости, оружие, украина
Крым, США, Новости, оружие, Украина

США рассматривают один из "самых дерзких шагов" по Украине - NYT

07:10 19.01.2023 (обновлено: 07:13 19.01.2023)
 
© Фото : CC0, Pixabay
- РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© Фото : CC0, Pixabay
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Администрация президента США Джо Байдена начинает признавать, что Украине могут потребоваться дополнительные возможности для удара по Крыму, даже если этот шаг повысит риски эскалации. Об этом сообщила 18 января газета News York Times со ссылкой на источники
В Белом доме, как отмечает издание, до последнего времени отказывались предоставлять Киеву вооружения для ударов по целям на полуострове, но "сейчас эта линия начинает смягчаться".

"Администрация Байдена стала считать, что если украинская армия покажет России, что контроль над Крымом может оказаться под угрозой, то это усилит позицию Киева в будущих переговорах", - пишет газета.

Кроме того, в Белом доме начали утихать "страхи" насчет того, что Россия может использовать тактическое ядерное оружие, хотя власти и эксперты, как сообщается, по-прежнему не исключают такую возможность.
В результате сейчас администрация обдумывает один из "самых дерзких шагов" — помощь Украине в атаке на полуостров.
В качестве возможных средств для наступления США рассматривают ряд видов оружия, включая РЗСО HIMARS и БМП Bradley, но воздерживаются от поставки ракетных систем дальнего радиуса действия.
"Американские власти говорят, что они не знают, как (Владимир) Путин отреагирует, если Украина атакует Крым с использованием американского оружия", - резюмирует издание.
Накануне официальный представитель госдепа Нед Прайс заявил, что Киев сам принимает решения о том, как использовать западное оружие. По его утверждению, США не поощряют Украину к ударам по России и не содействуют им, но Крым российской территорией не признают.
- РИА Новости, 1920, 26.12.2022
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