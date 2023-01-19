https://ukraina.ru/20230119/1042760103.html

США рассматривают один из "самых дерзких шагов" по Украине - NYT

США рассматривают один из "самых дерзких шагов" по Украине - NYT - 19.01.2023 Украина.ру

США рассматривают один из "самых дерзких шагов" по Украине - NYT

Администрация президента США Джо Байдена начинает признавать, что Украине могут потребоваться дополнительные возможности для удара по Крыму, даже если этот шаг повысит риски эскалации. Об этом сообщила 18 января газета News York Times со ссылкой на источники

2023-01-19T07:10

2023-01-19T07:10

2023-01-19T07:13

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В Белом доме, как отмечает издание, до последнего времени отказывались предоставлять Киеву вооружения для ударов по целям на полуострове, но "сейчас эта линия начинает смягчаться".Кроме того, в Белом доме начали утихать "страхи" насчет того, что Россия может использовать тактическое ядерное оружие, хотя власти и эксперты, как сообщается, по-прежнему не исключают такую возможность.В результате сейчас администрация обдумывает один из "самых дерзких шагов" — помощь Украине в атаке на полуостров. В качестве возможных средств для наступления США рассматривают ряд видов оружия, включая РЗСО HIMARS и БМП Bradley, но воздерживаются от поставки ракетных систем дальнего радиуса действия."Американские власти говорят, что они не знают, как (Владимир) Путин отреагирует, если Украина атакует Крым с использованием американского оружия", - резюмирует издание.Накануне официальный представитель госдепа Нед Прайс заявил, что Киев сам принимает решения о том, как использовать западное оружие. По его утверждению, США не поощряют Украину к ударам по России и не содействуют им, но Крым российской территорией не признают.

https://ukraina.ru/20221226/1042139033.html

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крым, сша, новости, оружие, украина