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Почему разбился вертолет с министром внутренних дел Украины? Первые версии

Почему разбился вертолет с министром внутренних дел Украины? Первые версии - 18.01.2023 Украина.ру

Почему разбился вертолет с министром внутренних дел Украины? Первые версии

Вертолет, принадлежащий украинской госслужбе по ЧС, упал в среду утром в Броварах в Киевской области возле детского сада. На его борту находились девять... Украина.ру, 18.01.2023

2023-01-18T16:13

2023-01-18T16:13

2023-01-18T17:09

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Вертолет, принадлежащий украинской госслужбе по ЧС, упал в среду утром в Броварах в Киевской области возле детского сада. На его борту находились девять человек, в том числе глава МВД Денис Монастырский, его первый зам Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович. Никто не выжил. По информации главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы, погибли 18 человек, пострадали 29, в том числе 15 детей. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что в качестве причин крушения вертолета рассматриваются диверсия, неисправность техники, нарушение правил безопасности. По данным командования воздушных сил Украины, потерпевшее крушение судно — один из тех многоцелевых вертолетов Super Puma, которые ранее передала Франция для МВД и госслужбы по ЧС. Временно исполняющего обязанности главы МВД назначат на внеочередном заседании кабмина в среду, сообщила ранее пресс-секретарь украинского премьера Тамара Гусейнова.Что стало причиной аварии? Первые версии от лидеров мнений — в обзоре экспертов.Блогер Тарик Незалежко:«Украина превратилась в зону перманентного несчастья. По предварительным данным, в результате крушения вертолёта погибло 18 человек, из них 3 детей.Это трагедия для простых людей и также огромная утрата для Зеленского, так как погиб глава МВД Украины Денис Монастырский, человек, верно служивший Офису Президента.Данная трагедия сильно укрепляет позиции Залужного.И так, вчера Арестович и глава Донецкой области Павел Кириленко написали заявление об уходе, а сегодня погибает Денис Монастырский. Чтобы там ни было, большая часть команды Зе свяжет между собой эти события и примет решение покинуть корабль, пока не поздно.Так что у Вальдемара Кокосовича есть повод принять сегодня двойную дозу кокса.Конечно, вся эта череда событий может быть просто трагическим совпадением, но я, честно говоря, в такие совпадения давно не верю».Политический эксперт Михаил Чаплыга:«Как вертолет мог лететь ниже уровня соседней высотки??? Может, конечно, зацепил что-то, но... сдается мне, что просто так вертолеты не падают... да и туман там выше высоток... Надеюсь, это не то, о чем я подумал...Просто отмечу, что вертолет был аирбасовский. Те, что за космические деньги при Авакове купили у Франции. Он и ночью, и в туман летать может... И все видеть... Садик окружен высотками... Вопреки правилам на борту было все руководство... Ну... доклад окончен».Публицист Игорь Орцев:«Ну вот и у великой украинской нации появилась своя "Смоленская катастрофа". Назовут ее, конечно, "Броварской", по месту падения вертолета. История никогда не узнает, в какую именно горячую точку летела верхушка МВД… но сам факт гибели "элиты" украинской нации обязательно должен быть вписан золотыми буквами в историю нации. Это они пока еще не очухались, поэтому версии о российском следе звучат писклявым голоском. Но ничего! Наверняка в Офисе пана Зеленского как раз сейчас идет мозговой штурм креативщиков из "Квартала 666" в плане, как натянуть сову на глобус, и вскоре мы услышим такую версию, что пред ней померкнет версия панов о авиакатастрофе под Смоленском».Политолог Максим Жаров:«Арестович своей риторикой про ракету ПВО проложил путь к жестоким кадровым ротациям руководства МВД Украины. Что именно не поделили США и Великобритания за последние сутки в Киеве — теперь главная внутриполитическая интрига на Украине».Политический обозреватель Андрей Перла:«Когда в 1944 году всем уже было ясно, что страны Оси проигрывают и уже почти проиграли войну, в Венгрии — у верного и боеспособного союзника Германии — произошел переворот. Адмирал Хорти и его люди потеряли власть. А получили власть оголтелые нацисты из партии "Скрещенных стрел" под руководством Салаши. Эти ребята не хотели, чтобы Венгрия вышла из войны. И устроили там такую диктатуру, что Хорти показался умеренным и вообще приятнейшим либералом.Смотрю я на то, как на Украине принялись убивать своих министров… и думаю: а ведь перед концом оно так и должно быть».

https://ukraina.ru/20230118/1042742677.html

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Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f793261f5bf102be7ee49e86bef7220.png.webp

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f793261f5bf102be7ee49e86bef7220.png.webp

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Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f793261f5bf102be7ee49e86bef7220.png.webp

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