Почему разбился вертолет с министром внутренних дел Украины? Первые версии - 18.01.2023 Украина.ру
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Почему разбился вертолет с министром внутренних дел Украины? Первые версии
Почему разбился вертолет с министром внутренних дел Украины? Первые версии - 18.01.2023 Украина.ру
Почему разбился вертолет с министром внутренних дел Украины? Первые версии
Вертолет, принадлежащий украинской госслужбе по ЧС, упал в среду утром в Броварах в Киевской области возле детского сада. На его борту находились девять... Украина.ру, 18.01.2023
2023-01-18T16:13
2023-01-18T17:09
виктория титова
украина
михаил чаплыга
вертолеты
киевская область
бровары
мвд украины
михаил жаров
эксперты
падение
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Вертолет, принадлежащий украинской госслужбе по ЧС, упал в среду утром в Броварах в Киевской области возле детского сада. На его борту находились девять человек, в том числе глава МВД Денис Монастырский, его первый зам Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович. Никто не выжил. По информации главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы, погибли 18 человек, пострадали 29, в том числе 15 детей. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что в качестве причин крушения вертолета рассматриваются диверсия, неисправность техники, нарушение правил безопасности. По данным командования воздушных сил Украины, потерпевшее крушение судно — один из тех многоцелевых вертолетов Super Puma, которые ранее передала Франция для МВД и госслужбы по ЧС. Временно исполняющего обязанности главы МВД назначат на внеочередном заседании кабмина в среду, сообщила ранее пресс-секретарь украинского премьера Тамара Гусейнова.Что стало причиной аварии? Первые версии от лидеров мнений — в обзоре экспертов.Блогер Тарик Незалежко:«Украина превратилась в зону перманентного несчастья. По предварительным данным, в результате крушения вертолёта погибло 18 человек, из них 3 детей.Это трагедия для простых людей и также огромная утрата для Зеленского, так как погиб глава МВД Украины Денис Монастырский, человек, верно служивший Офису Президента.Данная трагедия сильно укрепляет позиции Залужного.И так, вчера Арестович и глава Донецкой области Павел Кириленко написали заявление об уходе, а сегодня погибает Денис Монастырский. Чтобы там ни было, большая часть команды Зе свяжет между собой эти события и примет решение покинуть корабль, пока не поздно.Так что у Вальдемара Кокосовича есть повод принять сегодня двойную дозу кокса.Конечно, вся эта череда событий может быть просто трагическим совпадением, но я, честно говоря, в такие совпадения давно не верю».Политический эксперт Михаил Чаплыга:«Как вертолет мог лететь ниже уровня соседней высотки??? Может, конечно, зацепил что-то, но... сдается мне, что просто так вертолеты не падают... да и туман там выше высоток... Надеюсь, это не то, о чем я подумал...Просто отмечу, что вертолет был аирбасовский. Те, что за космические деньги при Авакове купили у Франции. Он и ночью, и в туман летать может... И все видеть... Садик окружен высотками... Вопреки правилам на борту было все руководство... Ну... доклад окончен».Публицист Игорь Орцев:«Ну вот и у великой украинской нации появилась своя "Смоленская катастрофа". Назовут ее, конечно, "Броварской", по месту падения вертолета. История никогда не узнает, в какую именно горячую точку летела верхушка МВД… но сам факт гибели "элиты" украинской нации обязательно должен быть вписан золотыми буквами в историю нации. Это они пока еще не очухались, поэтому версии о российском следе звучат писклявым голоском. Но ничего! Наверняка в Офисе пана Зеленского как раз сейчас идет мозговой штурм креативщиков из "Квартала 666" в плане, как натянуть сову на глобус, и вскоре мы услышим такую версию, что пред ней померкнет версия панов о авиакатастрофе под Смоленском».Политолог Максим Жаров:«Арестович своей риторикой про ракету ПВО проложил путь к жестоким кадровым ротациям руководства МВД Украины. Что именно не поделили США и Великобритания за последние сутки в Киеве — теперь главная внутриполитическая интрига на Украине».Политический обозреватель Андрей Перла:«Когда в 1944 году всем уже было ясно, что страны Оси проигрывают и уже почти проиграли войну, в Венгрии — у верного и боеспособного союзника Германии — произошел переворот. Адмирал Хорти и его люди потеряли власть. А получили власть оголтелые нацисты из партии "Скрещенных стрел" под руководством Салаши. Эти ребята не хотели, чтобы Венгрия вышла из войны. И устроили там такую диктатуру, что Хорти показался умеренным и вообще приятнейшим либералом.Смотрю я на то, как на Украине принялись убивать своих министров… и думаю: а ведь перед концом оно так и должно быть».
https://ukraina.ru/20230118/1042742677.html
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виктория титова, украина, михаил чаплыга, вертолеты, киевская область, бровары, мвд украины, михаил жаров, эксперты, падение, эксклюзив
Виктория Титова, Украина, Михаил Чаплыга, вертолеты, Киевская область, Бровары, МВД Украины, Михаил Жаров, эксперты, падение, Эксклюзив

Почему разбился вертолет с министром внутренних дел Украины? Первые версии

16:13 18.01.2023 (обновлено: 17:09 18.01.2023)
 
© AFP2023 / SERGEI SUPINSKY
- РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© AFP2023 / SERGEI SUPINSKY
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Виктория Титова
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Вертолет, принадлежащий украинской госслужбе по ЧС, упал в среду утром в Броварах в Киевской области возле детского сада. На его борту находились девять человек, в том числе глава МВД Денис Монастырский, его первый зам Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович. Никто не выжил.
По информации главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы, погибли 18 человек, пострадали 29, в том числе 15 детей.
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что в качестве причин крушения вертолета рассматриваются диверсия, неисправность техники, нарушение правил безопасности.
По данным командования воздушных сил Украины, потерпевшее крушение судно — один из тех многоцелевых вертолетов Super Puma, которые ранее передала Франция для МВД и госслужбы по ЧС.
Временно исполняющего обязанности главы МВД назначат на внеочередном заседании кабмина в среду, сообщила ранее пресс-секретарь украинского премьера Тамара Гусейнова.
Что стало причиной аварии? Первые версии от лидеров мнений — в обзоре экспертов.
Блогер Тарик Незалежко:
«Украина превратилась в зону перманентного несчастья. По предварительным данным, в результате крушения вертолёта погибло 18 человек, из них 3 детей.
- РИА Новости, 1920, 18.01.2023
13:25
Катастрофа в Броварах. Погибло руководство МВД Украины, кто станет новым министромГлавной новостью в среду, 18 января, стала катастрофа вертолёта в Броварах Киевской области. Он обрушился во двор жилого дома. По официальным данным на 13:00, погибло 15 человек (ранее говорилось о 18, в том числе троих детях), 25 ранено. Среди погибших — всё руководство МВД, летевшее на вертолёте…
Это трагедия для простых людей и также огромная утрата для Зеленского, так как погиб глава МВД Украины Денис Монастырский, человек, верно служивший Офису Президента.
Данная трагедия сильно укрепляет позиции Залужного.
И так, вчера Арестович и глава Донецкой области Павел Кириленко написали заявление об уходе, а сегодня погибает Денис Монастырский. Чтобы там ни было, большая часть команды Зе свяжет между собой эти события и примет решение покинуть корабль, пока не поздно.
Так что у Вальдемара Кокосовича есть повод принять сегодня двойную дозу кокса.
Конечно, вся эта череда событий может быть просто трагическим совпадением, но я, честно говоря, в такие совпадения давно не верю».
Политический эксперт Михаил Чаплыга:
«Как вертолет мог лететь ниже уровня соседней высотки??? Может, конечно, зацепил что-то, но... сдается мне, что просто так вертолеты не падают... да и туман там выше высоток... Надеюсь, это не то, о чем я подумал...
Просто отмечу, что вертолет был аирбасовский. Те, что за космические деньги при Авакове купили у Франции. Он и ночью, и в туман летать может... И все видеть... Садик окружен высотками... Вопреки правилам на борту было все руководство... Ну... доклад окончен».
Публицист Игорь Орцев:
«Ну вот и у великой украинской нации появилась своя "Смоленская катастрофа". Назовут ее, конечно, "Броварской", по месту падения вертолета.
История никогда не узнает, в какую именно горячую точку летела верхушка МВД… но сам факт гибели "элиты" украинской нации обязательно должен быть вписан золотыми буквами в историю нации. Это они пока еще не очухались, поэтому версии о российском следе звучат писклявым голоском.
Но ничего! Наверняка в Офисе пана Зеленского как раз сейчас идет мозговой штурм креативщиков из "Квартала 666" в плане, как натянуть сову на глобус, и вскоре мы услышим такую версию, что пред ней померкнет версия панов о авиакатастрофе под Смоленском».
Вертолет Бровары
11:46
Власти Украины заговорили о диверсии после крушения вертолета с руководством МВДСледствие устанавливает причины падения вертолета в Киевской области, в результате которого погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и другие высокопоставленные сотрудники МВД. Об этом 18 января заявил советник Монастырского Антон Геращенко у себя в Telegram-канале
Политолог Максим Жаров:
«Арестович своей риторикой про ракету ПВО проложил путь к жестоким кадровым ротациям руководства МВД Украины. Что именно не поделили США и Великобритания за последние сутки в Киеве — теперь главная внутриполитическая интрига на Украине».
Политический обозреватель Андрей Перла:
«Когда в 1944 году всем уже было ясно, что страны Оси проигрывают и уже почти проиграли войну, в Венгрии — у верного и боеспособного союзника Германии — произошел переворот. Адмирал Хорти и его люди потеряли власть. А получили власть оголтелые нацисты из партии "Скрещенных стрел" под руководством Салаши. Эти ребята не хотели, чтобы Венгрия вышла из войны. И устроили там такую диктатуру, что Хорти показался умеренным и вообще приятнейшим либералом.
Смотрю я на то, как на Украине принялись убивать своих министров… и думаю: а ведь перед концом оно так и должно быть».
 
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