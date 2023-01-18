Почему разбился вертолет с министром внутренних дел Украины? Первые версии
16:13 18.01.2023 (обновлено: 17:09 18.01.2023)
© AFP2023 / SERGEI SUPINSKY
© AFP2023 / SERGEI SUPINSKY
Вертолет, принадлежащий украинской госслужбе по ЧС, упал в среду утром в Броварах в Киевской области возле детского сада. На его борту находились девять человек, в том числе глава МВД Денис Монастырский, его первый зам Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович. Никто не выжил.
По информации главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы, погибли 18 человек, пострадали 29, в том числе 15 детей.
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что в качестве причин крушения вертолета рассматриваются диверсия, неисправность техники, нарушение правил безопасности.
По данным командования воздушных сил Украины, потерпевшее крушение судно — один из тех многоцелевых вертолетов Super Puma, которые ранее передала Франция для МВД и госслужбы по ЧС.
Временно исполняющего обязанности главы МВД назначат на внеочередном заседании кабмина в среду, сообщила ранее пресс-секретарь украинского премьера Тамара Гусейнова.
Что стало причиной аварии? Первые версии от лидеров мнений — в обзоре экспертов.
Блогер Тарик Незалежко:
«Украина превратилась в зону перманентного несчастья. По предварительным данным, в результате крушения вертолёта погибло 18 человек, из них 3 детей.
13:25Катастрофа в Броварах. Погибло руководство МВД Украины, кто станет новым министромГлавной новостью в среду, 18 января, стала катастрофа вертолёта в Броварах Киевской области. Он обрушился во двор жилого дома. По официальным данным на 13:00, погибло 15 человек (ранее говорилось о 18, в том числе троих детях), 25 ранено. Среди погибших — всё руководство МВД, летевшее на вертолёте…
Это трагедия для простых людей и также огромная утрата для Зеленского, так как погиб глава МВД Украины Денис Монастырский, человек, верно служивший Офису Президента.
Данная трагедия сильно укрепляет позиции Залужного.
И так, вчера Арестович и глава Донецкой области Павел Кириленко написали заявление об уходе, а сегодня погибает Денис Монастырский. Чтобы там ни было, большая часть команды Зе свяжет между собой эти события и примет решение покинуть корабль, пока не поздно.
Так что у Вальдемара Кокосовича есть повод принять сегодня двойную дозу кокса.
Конечно, вся эта череда событий может быть просто трагическим совпадением, но я, честно говоря, в такие совпадения давно не верю».
Политический эксперт Михаил Чаплыга:
«Как вертолет мог лететь ниже уровня соседней высотки??? Может, конечно, зацепил что-то, но... сдается мне, что просто так вертолеты не падают... да и туман там выше высоток... Надеюсь, это не то, о чем я подумал...
Просто отмечу, что вертолет был аирбасовский. Те, что за космические деньги при Авакове купили у Франции. Он и ночью, и в туман летать может... И все видеть... Садик окружен высотками... Вопреки правилам на борту было все руководство... Ну... доклад окончен».
Публицист Игорь Орцев:
«Ну вот и у великой украинской нации появилась своя "Смоленская катастрофа". Назовут ее, конечно, "Броварской", по месту падения вертолета.
История никогда не узнает, в какую именно горячую точку летела верхушка МВД… но сам факт гибели "элиты" украинской нации обязательно должен быть вписан золотыми буквами в историю нации. Это они пока еще не очухались, поэтому версии о российском следе звучат писклявым голоском.
Но ничего! Наверняка в Офисе пана Зеленского как раз сейчас идет мозговой штурм креативщиков из "Квартала 666" в плане, как натянуть сову на глобус, и вскоре мы услышим такую версию, что пред ней померкнет версия панов о авиакатастрофе под Смоленском».
11:46Власти Украины заговорили о диверсии после крушения вертолета с руководством МВДСледствие устанавливает причины падения вертолета в Киевской области, в результате которого погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и другие высокопоставленные сотрудники МВД. Об этом 18 января заявил советник Монастырского Антон Геращенко у себя в Telegram-канале
Политолог Максим Жаров:
«Арестович своей риторикой про ракету ПВО проложил путь к жестоким кадровым ротациям руководства МВД Украины. Что именно не поделили США и Великобритания за последние сутки в Киеве — теперь главная внутриполитическая интрига на Украине».
Политический обозреватель Андрей Перла:
«Когда в 1944 году всем уже было ясно, что страны Оси проигрывают и уже почти проиграли войну, в Венгрии — у верного и боеспособного союзника Германии — произошел переворот. Адмирал Хорти и его люди потеряли власть. А получили власть оголтелые нацисты из партии "Скрещенных стрел" под руководством Салаши. Эти ребята не хотели, чтобы Венгрия вышла из войны. И устроили там такую диктатуру, что Хорти показался умеренным и вообще приятнейшим либералом.
Смотрю я на то, как на Украине принялись убивать своих министров… и думаю: а ведь перед концом оно так и должно быть».