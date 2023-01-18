"Погоды не сделают": военный эксперт рассказал про американские заградотряды для поляков - 18.01.2023 Украина.ру
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"Погоды не сделают": военный эксперт рассказал про американские заградотряды для поляков
"Погоды не сделают": военный эксперт рассказал про американские заградотряды для поляков - 18.01.2023 Украина.ру
"Погоды не сделают": военный эксперт рассказал про американские заградотряды для поляков
В Польше присутствуют заградотряды, которые состоят из континентальных формирований США, но на спецоперацию РФ они никак не повлияют, сказал эксперт бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян в интервью Украина.ру
2023-01-18T05:45
2023-01-18T05:45
новости
сша
польша
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Польша в апреле 2022 года подписала с США контракт на поставку 250 "Абрамсов", поставки рассчитаны на 2025-2026 годы. В июле того же года польское радио со ссылкой на министра обороны страны Мариуша Блащака сообщило, что Польша получила первые 28 танков Abrams для обучения личного состава.По мнению Ераносяна, посавки танков больше связаны с обеспечением "так называемых заградотрядов, которые выталкивают поляков в качестве такого же пушечного мяса на территорию Украины, как и сами ВСУ".По его мнению, конфликт на украинской территории – "это сетецентрическая война, американцы апробируют свой бригадный принцип построения вооруженных сил через Украину".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20230116/1042686253.html
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новости, сша, польша
Новости, США, Польша

"Погоды не сделают": военный эксперт рассказал про американские заградотряды для поляков

05:45 18.01.2023
 
© AP / J. Scott Applewhite
- РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© AP / J. Scott Applewhite
Читать в
В Польше присутствуют заградотряды, которые состоят из континентальных формирований США, но на спецоперацию РФ они никак не повлияют, сказал эксперт бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян в интервью Украина.ру
Польша в апреле 2022 года подписала с США контракт на поставку 250 "Абрамсов", поставки рассчитаны на 2025-2026 годы. В июле того же года польское радио со ссылкой на министра обороны страны Мариуша Блащака сообщило, что Польша получила первые 28 танков Abrams для обучения личного состава.
По мнению Ераносяна, посавки танков больше связаны с обеспечением "так называемых заградотрядов, которые выталкивают поляков в качестве такого же пушечного мяса на территорию Украины, как и сами ВСУ".
Заградотряды состоят из континентальных американских формирований, которые присутствуют в Польше. Это от пяти до семи тысяч военнослужащих. Сами они погоды не сделают на этом театре военных действий, но как заградотряд или как замануха на тему того, что Запад вам теперь поможет…
Владимир Ераносян интервью
Владимир Ераносян
эксперт бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации, капитан первого ранга запаса
По его мнению, конфликт на украинской территории – "это сетецентрическая война, американцы апробируют свой бригадный принцип построения вооруженных сил через Украину".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Выступление президента США Д. Байдена в рамках саммита G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
16 января, 18:22
США осознали, что ставка на военную победу над Россией не оправдалась. И срочно меняют подход к УкраинеВ пятницу, 20 января, исполнится 2 года с момента вступления Джо Байдена в должность президента США, ровно половина срока его полномочий
 
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