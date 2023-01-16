https://ukraina.ru/20230116/1042677904.html

Владимир Ераносян: В мае-июне мы увидим польские войска на территории Украины

Владимир Ераносян: В мае-июне мы увидим польские войска на территории Украины - 16.01.2023 Украина.ру

Владимир Ераносян: В мае-июне мы увидим польские войска на территории Украины

Уже сейчас польская бригада действует на территории Украины под видом "добровольцев ВСУ". Это этнические формирования с польскими командирами, указывает эксперт бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян

2023-01-16T16:18

2023-01-16T16:18

2023-01-16T16:18

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- Владимир, начнем со встречи "Люблинского треугольника". Зеленский во Львове встретился с президентами Польши и Литвы. Формальным поводом для встречи были угроза со стороны Белоруссии и ситуация на границе с ней. С чем, кроме Белоруссии, может быть связана эта встреча, насколько сильно Украину пугает фактор Белоруссии и что Киев может предложить за помощь? – Формат "Люблинского треугольника" образовался в 2020 году. По большому счету, это польские хотелки, которые связаны с двумя теориями концептуальными – пястовская теория распространения Речи Посполитой на запад, и теория Ягеллонов по распространению на восток, на территорию Восточных Кресов.В частности, они рассматривают Смоленскую область тоже как территорию Речи Посполитой, рассматривают Литву как сателлита, Украину рассматривают сначала как буферную зону, а потом и как часть своей территорией, новое воеводство.Поэтому этот новый формат – Люблинское трио, этот треугольник, прежде всего, трансформировался в 2020 году в формирования военные. Нужно отдать должное, они очень быстро сформировали эту бригаду. Литовско-польско-украинскую бригаду, которая формально не подчиняется НАТО, это надо тоже учесть. Она не подчиняется формально НАТО, потому что Украина не является членом НАТО.Но там, естественно, американские инструкторы, концепция по бригадному принципу формирования войск, которую разработали в США. Механизированная бригада, обладающая легкой бронированной технике.Внедряется техника ведения боя, тактика ведения боя с помощью просачивания, закрепления, маневрирования. И ведение боевых действий на бригадном уровне вне зависимости от дивизионной поддержки.Это означает, что Польша формирует "кулак", который будет независим от отмашки, и Польша гарантирует сообщение о своих действиях постфактум. Я вижу, что здесь огромная поддержка такой концепции ведения военной политики – поддержка Британии. Не всех англосаксов, а именно Британии.Польша идет на то, чтобы осуществить мечту по поводу Восточных Кресов и закрепиться как доминирующая сила в Восточной Европе в противовес Германии.Они уже лишили Германию газораспределения, сейчас требуют репарации через Конгресс США и при поддержке Британии. И хотят, чтобы ВСУ были в качестве пушечного мяса, а сами не хотят становиться пушечным мясом. Вот такая история "Люблинского треугольника". Вот для чего он функционирует уже на протяжении двух лет.– Можно ли предположить, когда мы увидим польские войска непосредственно на Украине?– Польские войска на территории Украины мы увидим в мае-июне. Что это будет? Уже большая бригада польская есть на территории Украины под прикрытием "добровольцев ВСУ", но при этом это этнические формирования с польскими командирами.Мало того, экипажи польских танков Т-72М и "Тверды", контролируются польскими командирами, а те "Леопарды", 12 штук – это рота, которую после люблинского решения передадут ВСУ. Они также будут контролироваться польскими военнослужащими, по отмашке Мариуша Блащука по закрытым шифрованным каналам связи им скажут в какой-то момент, например, в мае, когда вээсушники увязнут в обороне, или наоборот – в контрнаступлении бессмысленном, тогда они начнут с помощью бронетехники прорываться, закрепляться на трупах.Поляки идут другой волной и закрепляются. Это есть – не щадить своих людей, это децимация. Если побежали – расстреляли, уже Залужный у Верховной Рады выпросил решение, директиву о том, что командир может расстреливать бойца, если он бежит. Уже это есть.И как интермедия – поляки что будут делать? Поляки зайдут, когда ВСУ будут утилизированы процентов на 45-55, на этом уровне, и они зайдут не воевать, а зайдут со сформированными добровольческими полками и, возможно, бригадами белорусов, которые уже они формируют на территории Польши.Мало того, поляки не вооружены сейчас, они потеряли практически весь танковый парк. То, что им К2 поставили южнокорейцы 10 штук, и то, что они потребуют от Германии замены своих "Леопардов" на более обновленные, ну хорошо, это еще будет две-три роты танковых. Но они не обновят свой парк до 2027 года.Потому что "Абрамсы", 28 штук, в аренду им сданы. Они должны были 250 "Абрамсов" получить взамен Т-72 своих, которые они предоставили ВСУ, но они получили 28 в аренду для обучения экипажей от американцев. Американцы даже не передали танки, они дали им поездить на них.Мы говорим о том, что Польша не имеет бронетанкового кулака на данный момент, чтобы обеспечить плотное вторжение. Поэтому они зайдут только в мирную зону, где не ведутся боевые действия. Это будет пять новых польских воеводств. Они введут полицейские силы, территориальную оборону, и – под видом защиты на рубежах, а именно формирования новых опорных пунктов и закрытия городов собственными ПВО – заведут вооруженные силы, которые будут обеспечивать тыловые районы.Что касается Белоруссии, поляки туда войдут только спецназом. Это будет под прикрытием вээсушников. Поляки зайдут туда спецназом своим и будут качать ситуацию в Гродненской и Брестской областях, потому что там очень большая есть "консервная банка". Они ее вскроют… Мы знаем карты поляков, сколько сотен тысяч человек получили их до 2020 года. Из 9,5 миллионов населения Белоруссии – 450 тысяч поляков. Они белорусы, которые уже называют себя поляками.– Вы сказали, что у Польши не хватает бронетехники и танков. Однако США в Восточную Европу перебросили более 1200 единиц тяжелой техники. Это и БМП "Брэдли", и танки "Абрамс". Большая часть боевого резерва размещена на восточном фланге НАТО, в Литве и в Польше, и здесь мы возвращаемся к теме, с которой начали: "Люблинский треугольник" теперь с американскими танками. Таким образом, заявляют в Пентагоне, проблема переброски тяжелого вооружения на Украину может занять максимум двое суток. Вот, собственно, и решение для Польши.– После того, как американцы 28 танков сдали в аренду для обучения экипажей польских для будущих поставок 2026-2027 года, я думаю, что эта вся техника, которая поступила через Гданьск и сошла по аппарелям на берег, а именно - "Абрамсы", БМП "Брэдли", с ПТУРами, ТОУ, и вот эти модернизированные танки "Абрамсы" с динамической защитой - вся эта история больше связана с обеспечением так называемых заградотрядов, которые выталкивают поляков в качестве такого же пушечного мяса на территорию Украины, как и сами ВСУ.Заградотряды состоят из континентальных американских формирований, которые присутствуют в Польше. Это от пяти до семи тысяч военнослужащих. Сами они погоды не сделают на этом театре военных действий, но как заградотряд или как замануха на тему того, что Запад вам теперь поможет… Как украинцам обещали, что "НАТО нам поможет", они все кричали с 2014 года, ну мы видим, как помогает – по две батареи, по одной батарее "Пэтриотов", которые еще не поставлены, и когда будут поставлены, какие расчеты там будут – тоже неизвестно. Эти "Челленджеры" – одна рота, десять танков, и то не поставленные пока.Мы видим прожекты, заявления, радость из уст Арестовича, что все им помогают, но при этом мы понимаем, что эти люди уже списали свой собственный народ, потому что их задача – не просто удержать власть, а приготовить запасной аэродором в виде собственных оффшоров и наполнить закрома, свои депозитарии деньгами.Но при этом никто со счетов не сбрасывает легко бронированную технику, учитывая, что ее будет достаточно много, порядка 250 единиц в этом квартале поступит. Для чего поступит – понятно, они (киевский режим – Ред.) хотят повторить успех тактический харьковской операции, они хотят просачиваться, закрепляться, окапываться, внедряться, захватывать и использовать в качестве живого щита мирное население, свои собственные ВСУ, в частности, территориальную оборону даже без сержантов. То есть, без младшего командирского состава я уже не говорю, там сержантов уже нет.Они пускают как пушечное мясо вперед сначала территориалов (территориальная оборона – Ред.), которые для них никакой ценности не имеют, а потом тех, кто прошел подготовку, кто прибыл из Британии и Польши, и только после этого кадровые части с боевым опытом – там, где и сержантский состав, и офицерский младший командирский состав и т.д.Но то, что бригадный принцип они (ВСУ – Ред.) используют американского типа, сетецентрическую войну, и "Брэдли" списывать нельзя, по той простой причине, что там есть единая система управления тактическими сведениями. Там есть планшеты, в каждом модернизированном "Брэдли" есть связь не только с пехотными подразделениями, но и с такими же "Брэдли", которые на поле боя. Они друг другу дают информацию через спутник. Это сетецентрическая война, и американцы апробируют свой бригадный принцип построения вооруженных сил через Украину.

https://ukraina.ru/20210413/1031121404.html

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2023

Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, владимир ераносян, сво, польша, оружие, запад, политика, экономика