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Американцев разозлили ужимки Зеленского во время речи Путина

Американцев разозлили ужимки Зеленского во время речи Путина - 17.01.2023 Украина.ру

Американцев разозлили ужимки Зеленского во время речи Путина

Пользователи Twitter из США остро отреагировали на появившееся в Сети видео с президентом Украины Владимиром Зеленским, который в 2019 году усмехался и кривлялся во время речи российского лидера Владимира Путина о мирном урегулировании конфликта в Донбассе.

2023-01-17T18:39

2023-01-17T18:39

2023-01-17T18:39

владимир путин

владимир зеленский

американцы

новости

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"Он думал, что коллективный Запад будет воевать за него, поэтому так уверенно себя вел", — заявил один из участников беседы."Надеюсь, теперь он осознал последствия своего поведения", — предположил другой."По вине Зеленского теперь украинцы расплачиваются своими жизнями", — напомнил еще один пользователь."Теперь ему точно не смешно", — заметили в комментариях."Он в течение нескольких лет планировал устроить хаос, заручившись поддержкой НАТО!" — подытожили пользователи.Несколькими днями ранее журналист Павел Зарубин опубликовал в Telegram-канале видео с кривляниями Зеленского в ответ на призыв Путина к миру.На кадрах видно, как политик начинает себя странно вести во время того, как российский лидер говорит о содержании Минских соглашений. Инцидент произошел во время последней встречи лидеров стран "нормандской четверки" в Париже.

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владимир путин, владимир зеленский, американцы, новости