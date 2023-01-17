Американцев разозлили ужимки Зеленского во время речи Путина - 17.01.2023 Украина.ру
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Американцев разозлили ужимки Зеленского во время речи Путина
Американцев разозлили ужимки Зеленского во время речи Путина - 17.01.2023 Украина.ру
Американцев разозлили ужимки Зеленского во время речи Путина
Пользователи Twitter из США остро отреагировали на появившееся в Сети видео с президентом Украины Владимиром Зеленским, который в 2019 году усмехался и кривлялся во время речи российского лидера Владимира Путина о мирном урегулировании конфликта в Донбассе.
2023-01-17T18:39
2023-01-17T18:39
владимир путин
владимир зеленский
американцы
новости
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"Он думал, что коллективный Запад будет воевать за него, поэтому так уверенно себя вел", — заявил один из участников беседы."Надеюсь, теперь он осознал последствия своего поведения", — предположил другой."По вине Зеленского теперь украинцы расплачиваются своими жизнями", — напомнил еще один пользователь."Теперь ему точно не смешно", — заметили в комментариях."Он в течение нескольких лет планировал устроить хаос, заручившись поддержкой НАТО!" — подытожили пользователи.Несколькими днями ранее журналист Павел Зарубин опубликовал в Telegram-канале видео с кривляниями Зеленского в ответ на призыв Путина к миру.На кадрах видно, как политик начинает себя странно вести во время того, как российский лидер говорит о содержании Минских соглашений. Инцидент произошел во время последней встречи лидеров стран "нормандской четверки" в Париже.
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владимир путин, владимир зеленский, американцы, новости
Владимир Путин, Владимир Зеленский, американцы, Новости

Американцев разозлили ужимки Зеленского во время речи Путина

18:39 17.01.2023
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / пресс-служба президента Украины Путин Зеленский
Путин Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости . Михаил Климентьев / пресс-служба президента Украины
Читать в
Пользователи Twitter из США остро отреагировали на появившееся в Сети видео с президентом Украины Владимиром Зеленским, который в 2019 году усмехался и кривлялся во время речи российского лидера Владимира Путина о мирном урегулировании конфликта в Донбассе.
"Он думал, что коллективный Запад будет воевать за него, поэтому так уверенно себя вел", — заявил один из участников беседы.
"Надеюсь, теперь он осознал последствия своего поведения", — предположил другой.
"По вине Зеленского теперь украинцы расплачиваются своими жизнями", — напомнил еще один пользователь.
"Теперь ему точно не смешно", — заметили в комментариях.
"Он в течение нескольких лет планировал устроить хаос, заручившись поддержкой НАТО!" — подытожили пользователи.
Несколькими днями ранее журналист Павел Зарубин опубликовал в Telegram-канале видео с кривляниями Зеленского в ответ на призыв Путина к миру.
На кадрах видно, как политик начинает себя странно вести во время того, как российский лидер говорит о содержании Минских соглашений. Инцидент произошел во время последней встречи лидеров стран "нормандской четверки" в Париже.
Татьяна Монтян интервью
27 декабря 2022, 14:05
Татьяна Монтян: Путин впервые назвал СВО войной, поэтому Зеленскому не спастисьЖители Донецка, несмотря на возмущение по поводу обстрелов ВСУ, прекрасно понимают, что ВС РФ не так-то просто подавить кочующие орудия врага. Но обстрелы прекратятся, потому что украинских бойцов обязательно выдавят из укрепрайонов, считает адвокат, волонтер и общественный деятель Татьяна Монтян
 
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