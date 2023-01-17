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Американцев разозлили ужимки Зеленского во время речи Путина
Американцев разозлили ужимки Зеленского во время речи Путина - 17.01.2023 Украина.ру
Американцев разозлили ужимки Зеленского во время речи Путина
Пользователи Twitter из США остро отреагировали на появившееся в Сети видео с президентом Украины Владимиром Зеленским, который в 2019 году усмехался и кривлялся во время речи российского лидера Владимира Путина о мирном урегулировании конфликта в Донбассе.
2023-01-17T18:39
2023-01-17T18:39
2023-01-17T18:39
владимир путин
владимир зеленский
американцы
новости
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"Он думал, что коллективный Запад будет воевать за него, поэтому так уверенно себя вел", — заявил один из участников беседы."Надеюсь, теперь он осознал последствия своего поведения", — предположил другой."По вине Зеленского теперь украинцы расплачиваются своими жизнями", — напомнил еще один пользователь."Теперь ему точно не смешно", — заметили в комментариях."Он в течение нескольких лет планировал устроить хаос, заручившись поддержкой НАТО!" — подытожили пользователи.Несколькими днями ранее журналист Павел Зарубин опубликовал в Telegram-канале видео с кривляниями Зеленского в ответ на призыв Путина к миру.На кадрах видно, как политик начинает себя странно вести во время того, как российский лидер говорит о содержании Минских соглашений. Инцидент произошел во время последней встречи лидеров стран "нормандской четверки" в Париже.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир путин, владимир зеленский, американцы, новости
Американцев разозлили ужимки Зеленского во время речи Путина
Пользователи Twitter из США остро отреагировали на появившееся в Сети видео с президентом Украины Владимиром Зеленским, который в 2019 году усмехался и кривлялся во время речи российского лидера Владимира Путина о мирном урегулировании конфликта в Донбассе.
"Он думал, что коллективный Запад будет воевать за него, поэтому так уверенно себя вел", — заявил один из участников беседы.
"Надеюсь, теперь он осознал последствия своего поведения", — предположил другой.
"По вине Зеленского теперь украинцы расплачиваются своими жизнями", — напомнил еще один пользователь.
"Теперь ему точно не смешно", — заметили в комментариях.
"Он в течение нескольких лет планировал устроить хаос, заручившись поддержкой НАТО!" — подытожили пользователи.
Несколькими днями ранее журналист Павел Зарубин опубликовал в Telegram-канале видео с кривляниями Зеленского в ответ на призыв Путина к миру.
На кадрах видно, как политик начинает себя странно вести во время того, как российский лидер говорит о содержании Минских соглашений. Инцидент произошел во время последней встречи лидеров стран "нормандской четверки" в Париже.