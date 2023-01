https://ukraina.ru/20230117/1042708648.html

Канадская пресса сообщила о гибели гражданина страны под Артёмовском

Канадская пресса сообщила о гибели гражданина страны под Артёмовском - 17.01.2023 Украина.ру

Канадская пресса сообщила о гибели гражданина страны под Артёмовском

Гражданин Канады Григорий Цехмистренко был убит в ходе боёв под Артёмовском (Бахмутом), куда он приехал в качестве военного медика так называемого Иностранного легиона ВСУ. Об этом сообщила 17 января канадская газета The Globe and Mail

Издание сообщает, что Цехмистренко провёл большую часть жизни на Украине и получил канадское гражданство три года назад. Он стал третьим канадцем, о гибели которого на Украине известно на данный момент, уточняет The Globe and Mail.Со своей стороны, сайт канадской телевизионной сети CTV сообщает о смерти Цехмистренко со ссылкой на двух других канадских наёмников и на сестру погибшего, Алису Супрунову.Издание также ссылается на американского журналиста Николаса Лэйдлоу, утверждающего, что он брал интервью у Цехмистренко, которого он называет "Грег", в марте прошлого года, когда тот участвовал в боях в Киевской области. У себя в Instagram* Лэйдлоу опубликовал его фотографию в военной форме и вооружённого автоматом, из чего следует, что погибший выполнял в рядах "Иностранного легиона" не только функции медика.* Социальная сеть Instagram принадлежит американской транснациональной холдинговой компании Meta Platforms Inc., признанной в России экстремистской организацией.

