Канадская пресса сообщила о гибели гражданина страны под Артёмовском - 17.01.2023 Украина.ру
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Канадская пресса сообщила о гибели гражданина страны под Артёмовском
Канадская пресса сообщила о гибели гражданина страны под Артёмовском - 17.01.2023 Украина.ру
Канадская пресса сообщила о гибели гражданина страны под Артёмовском
Гражданин Канады Григорий Цехмистренко был убит в ходе боёв под Артёмовском (Бахмутом), куда он приехал в качестве военного медика так называемого Иностранного легиона ВСУ. Об этом сообщила 17 января канадская газета The Globe and Mail
2023-01-17T13:38
2023-01-17T13:47
новости
спецоперация
артёмовск (бахмут)
канада
наёмники
сми
потери всу
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Издание сообщает, что Цехмистренко провёл большую часть жизни на Украине и получил канадское гражданство три года назад. Он стал третьим канадцем, о гибели которого на Украине известно на данный момент, уточняет The Globe and Mail.Со своей стороны, сайт канадской телевизионной сети CTV сообщает о смерти Цехмистренко со ссылкой на двух других канадских наёмников и на сестру погибшего, Алису Супрунову.Издание также ссылается на американского журналиста Николаса Лэйдлоу, утверждающего, что он брал интервью у Цехмистренко, которого он называет "Грег", в марте прошлого года, когда тот участвовал в боях в Киевской области. У себя в Instagram* Лэйдлоу опубликовал его фотографию в военной форме и вооружённого автоматом, из чего следует, что погибший выполнял в рядах "Иностранного легиона" не только функции медика.* Социальная сеть Instagram принадлежит американской транснациональной холдинговой компании Meta Platforms Inc., признанной в России экстремистской организацией.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, спецоперация, артёмовск (бахмут), канада, наёмники, сми, потери всу
Новости, Спецоперация, Артёмовск (Бахмут), Канада, наёмники, СМИ, потери ВСУ

Канадская пресса сообщила о гибели гражданина страны под Артёмовском

13:38 17.01.2023 (обновлено: 13:47 17.01.2023)
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / battles.and.beers
- РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / battles.and.beers
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Гражданин Канады Григорий Цехмистренко был убит в ходе боёв под Артёмовском (Бахмутом), куда он приехал в качестве военного медика так называемого Иностранного легиона ВСУ. Об этом сообщила 17 января канадская газета The Globe and Mail
Издание сообщает, что Цехмистренко провёл большую часть жизни на Украине и получил канадское гражданство три года назад. Он стал третьим канадцем, о гибели которого на Украине известно на данный момент, уточняет The Globe and Mail.
Со своей стороны, сайт канадской телевизионной сети CTV сообщает о смерти Цехмистренко со ссылкой на двух других канадских наёмников и на сестру погибшего, Алису Супрунову.

В нескольких сообщениях, направленных в адрес CTV News, она подтвердила, что он был убит [группой] "Вагнер" в боях за Бахмут

CTV
Канадская телевизионная сеть
Издание также ссылается на американского журналиста Николаса Лэйдлоу, утверждающего, что он брал интервью у Цехмистренко, которого он называет "Грег", в марте прошлого года, когда тот участвовал в боях в Киевской области. У себя в Instagram* Лэйдлоу опубликовал его фотографию в военной форме и вооружённого автоматом, из чего следует, что погибший выполнял в рядах "Иностранного легиона" не только функции медика.
* Социальная сеть Instagram принадлежит американской транснациональной холдинговой компании Meta Platforms Inc., признанной в России экстремистской организацией.
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НовостиСпецоперацияАртёмовск (Бахмут)КанаданаёмникиСМИпотери ВСУ
 
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