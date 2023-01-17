https://ukraina.ru/20230117/1042706707.html

Эксперт рассказал, как польская армия зайдет на Украину

Эксперт рассказал, как польская армия зайдет на Украину - 17.01.2023 Украина.ру

Эксперт рассказал, как польская армия зайдет на Украину

Польские войска зайдут на территорию Украины только в мирную зону, где не будут идти боевые действия, сказал эксперт бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян в интервью Украина.ру

2023-01-17T13:01

2023-01-17T13:01

2023-01-17T13:01

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Он предположил, что польские войска окажутся на территории Украины в мае-июне этого года, но только тогда, когда ВСУ будут уничтожены на 45-55 процентов.Эксперт пояснил, что будет пять новых польских воеводств.Они введут полицейские силы, территориальную оборону, также будут формирования новых опорных пунктов и закрытия городов собственными ПВО – заведут вооруженные силы, которые будут обеспечивать тыловые районы, рассказал он.Полный текст интервью можно прочитать здесь.В конце ноября прошлого года польская газета Niezależny Dziennik Polityczny сообщила, что больше всего участвующих в конфликте на стороне Киева наемников приехало именно из Польши.

https://ukraina.ru/20230113/1042594572.html

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2023

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