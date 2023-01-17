https://ukraina.ru/20230117/1042706707.html
Эксперт рассказал, как польская армия зайдет на Украину
Эксперт рассказал, как польская армия зайдет на Украину - 17.01.2023 Украина.ру
Эксперт рассказал, как польская армия зайдет на Украину
Польские войска зайдут на территорию Украины только в мирную зону, где не будут идти боевые действия, сказал эксперт бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян в интервью Украина.ру
2023-01-17T13:01
2023-01-17T13:01
2023-01-17T13:01
новости
польша
украина
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Он предположил, что польские войска окажутся на территории Украины в мае-июне этого года, но только тогда, когда ВСУ будут уничтожены на 45-55 процентов.Эксперт пояснил, что будет пять новых польских воеводств.Они введут полицейские силы, территориальную оборону, также будут формирования новых опорных пунктов и закрытия городов собственными ПВО – заведут вооруженные силы, которые будут обеспечивать тыловые районы, рассказал он.Полный текст интервью можно прочитать здесь.В конце ноября прошлого года польская газета Niezależny Dziennik Polityczny сообщила, что больше всего участвующих в конфликте на стороне Киева наемников приехало именно из Польши.
https://ukraina.ru/20230113/1042594572.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, украина
Эксперт рассказал, как польская армия зайдет на Украину
Польские войска зайдут на территорию Украины только в мирную зону, где не будут идти боевые действия, сказал эксперт бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян в интервью Украина.ру
Он предположил, что польские войска окажутся на территории Украины в мае-июне этого года, но только тогда, когда ВСУ будут уничтожены на 45-55 процентов.
Польша не имеет бронетанкового кулака на данный момент, чтобы обеспечить плотное вторжение. Поэтому они зайдут только в мирную зону, где не ведутся боевые действия.
Владимир Ераносян
эксперт бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации, капитан первого ранга запаса
Эксперт пояснил, что будет пять новых польских воеводств.
Они введут полицейские силы, территориальную оборону, также будут формирования новых опорных пунктов и закрытия городов собственными ПВО – заведут вооруженные силы, которые будут обеспечивать тыловые районы, рассказал он.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
.
В конце ноября прошлого года польская газета Niezależny Dziennik Polityczny сообщила, что больше всего участвующих в конфликте на стороне Киева наемников приехало именно из Польши.